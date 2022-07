Gouvernement Borne 2 : remaniement, nouveaux ministres, départs...tout savoir

GOUVERNEMENT. L'Elysée a dévoilé ce matin la composition du nouveau gouvernement à l'issue du remaniement. Le gouvernement Borne 2 compte 42 ministres et secrétaires d'Etat.

Enfin, quatre membres de l'ancien gouvernement se voient attribuer un nouveau portefeuille : Olivier Véran devient le porte-parole du Gouvernement, en lieu et place d' Olivia Grégoire , qui est nommée ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme. Franck Riester prend donc la place d'Olivier Véran au poste de ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement. Clément Beaune, enfin, est nommé ministre délégué chargé des Transports.

12 nouvelles personnes vont intégrer le gouvernement Borne suite au remaniement : on notera notamment le retour de Marlène Schiappa, nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative. François Braun est nommé ministre de la Santé, Christophe Béchu devient ministre de la Transition écologique, Jean-Christophe Combe ministre des Solidarités. Parmi les portefeuilles ajoutés par rapport au gouvernement précédent, le Logement revient à Olivier Klein, la Transition numérique à Jean-Noël Barrot.

15:42 - Départ de Damien Abad du gouvernement : Elisabeth Borne invoque "un devoir d'exemplarité" Dans une interview pour Elle, Elisabeth Borne évoque le cas de Damien Abad, qui quitte le gouvernement suite au remaniement. Accusé de violences sexuelles par quatre femmes, l'ancien ministre des Solidarités fait l'objet d'une plainte pour "tentative de viol". "Il y a un devoir d’exemplarité des responsables politiques", indique Elisabeth Borne. "C’est la justice qui doit pouvoir se prononcer et ne pas en rester à des témoignages anonymes par voie de presse", précise la Première ministre, tout en concédant qu'"un certain nombre de témoignages méritent d’être pris en compte."

15:31 - Manon Aubry questionne la parité du gouvernement Borne 2 Comme le soulignait l'Elysée ce matin, le nouveau gouvernement est composé de 21 femmes et de 21 hommes, parité parfaite donc. Mais, comme le pointe l'eurodéputée Manon Aubry sur BFMTV, "sur les principaux ministères, les deux-tiers sont des hommes, et les secrétaires d’État, en bas de la hiérarchie, neuf sur dix sont des femmes." L'Insoumise taxe également ce nouveau gouvernement de "conservatisme", affirmant que "cinq ministres étaient contre le mariage pour tous, avec des promoteurs actifs comme Christophe Béchu", ministre de la Transition écologique.

15:25 - Brigitte Bourguignon quitte le gouvernement Borne, une défaite "rude" Sans surprise, la ministre de la Santé n'est pas reconduite dans ses fonctions suite au remaniement ministériel. Tenue en échec par le RN aux législatives, elle quitte donc son ministère, au profit de François Braun. "On dit toujours que la vie politique se construit dans les défaites. C’est ma première, elle est rude", a confié Brigitte Bourguignon dans son discours d'adieu. "J'ai eu envie de faire du bien, du mieux, pour améliorer la vie de nos concitoyens. Cette boussole m'a guidée comme ministre", a-t-elle encore déclaré.

15:18 - Pour le nouveau ministre de la Santé, "tout notre système de santé est à bout de souffle" François Braun a récupéré le ministère de la Santé des mains de Brigitte Bourguignon, cette dernière devant quitter le gouvernement Borne suite à sa défaite aux élections législatives. Dans son discours d'arrivée, le nouveau ministre de la Santé a évoqué le chantier à venir pour son ministère : "Notre système de santé est capable de choses extraordinaires mais il manque de souplesse, visibilité, plus compris pas nos concitoyens et soignants. Les urgences générales, sont malades, l’hôpital public n’est pas bien, et tout notre système de santé est à bout de souffle."

15:09 - Jean-Luc Mélenchon réagit au remaniement du gouvernement Borne Le chef de la France insoumise commente la composition du gouvernement Borne 2 en ces mots, sur Twitter : "Après le gouvernement du Conseil de Défense, voici le gouvernement 'de fait' : battu aux élections, maintenu par la seule faveur du prince. Pas de vote de confiance pour les députés ? Macron va dissoudre le peuple qui les a élus ?" Comme d'autres leaders d'opposition, Jean-Luc Mélenchon déplore donc le manque de renouveau. Il déplore également l'information de BFMTV selon laquelle Elisabeth Borne aurait finalement décidé de ne pas soumettre son gouvernement au vote de confiance de l'Assemblée nationale.

14:30 - Un gouvernement élargi après ce remaniement Alors que le premier gouvernement Borne comptait 27 postes, celui-ci en compte 41, sans compter celui de la Première ministre. Ce remaniement constitue donc avant tout un élargissement : si le nombre de ministres reste à peu près le même (16, contre 17 dans le gouvernement Borne 1), le nombre de ministres délégués passe de six à quinze. Le nombre de secrétaire d'Etat passe de quatre à dix. Une évolution conforme à ce qu'avait annoncé l'ancienne porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, qui avait promis la création de nouveaux postes après les législatives.

14:00 - Olivier Klein, maire de Clichy-sous-Bois, réagit à sa nomination au gouvernement Olivier Klein fait partie des petits nouveaux du gouvernement Borne 2. Il se voit attribuer un portefeuille très attendu car inexistant lors du remaniement de mai, celui du Logement. Sur Twitter, le maire de Clichy-sous-Bois témoigne de son "immense émotion au moment où le Président de la République Emmanuel Macron, et la Première Ministre Elisabeth Borne, me nomment Ministre délégué à la Ville et au Logement aux côtés de Christophe Béchu. Cet honneur rejaillit sur tous les enfants de nos quartiers populaires !"

13:30 - Damien Abad quitte le gouvernement en dénonçant des "calomnies ignobles" Les accusations de violences sexuelles auront finalement eu raison du poste de Damien Abad au gouvernement. Lors de son discours de départ du ministère des Solidarités, Damien Abad a dénoncé des "calomnies ignobles orchestrées par un calendrier". Il a indiqué son intention de se "défendre sans entraver l'action du gouvernement", en quittant celui-ci. "Je me battrai contre ce mouvement funeste qui relègue la présomption d'innocence au rang de vieillerie", a déclaré celui qui est toujours député de l'Ain. Jean-Christophe Combe est nommé ministre des Solidarités du gouvernement Borne 2.

13:11 - Olivier Véran promet de "rendre l'action du gouvernement à la portée de tous" Lors de la passation entre Olivia Grégoire et Olivia Véran au porte-parolat du gouvernement, ce dernier a eu quelques mots sur la "défiance" des Français à l'égard de la politique : "Notre mission est de rendre audible notre action, rendre l’action du gouvernement à la portée de tous", a-t-il indiqué. "Nul ne gagne à l'opacité, encore moins la démocratie. J'ai à coeur de parler vrai, juste, au service des Français", a ajouté le nouveau porte-parole du gouvernement. Olivia Grégoire quitte ce poste pour devenir ministre déléguée à Bercy.

12:53 - Jordan Bardella : "On prend les mêmes et on recommence" Le président du Rassemblement national n'a pas manqué non plus de pointer le manque de renouveau du gouvernement Borne 2, suite au remaniement. "On continue, on prend exactement les mêmes et on recommence. Mais pour aller où ?" écrit Jordan Bardella sur Twitter. Certes, ce gouvernement maintient la plupart des ministres du précédent en fonction, mais il accueille aussi 12 nouvelles personnalités. Il s'agit davantage d'un élargissement que d'un renouvellement.

12:45 - Marine Le Pen fustige un remaniement du gouvernement qui "ignore" le "verdict des urnes" Les réactions s'enchainent depuis l'annonce officielle du remaniement et de la composition du gouvernement Borne 2. Sur Twitter, Marine Le Pen réagit à la fois à la forme et au fond de cette annonce : "Par un simple communiqué de presse, Emmanuel Macron annonce le nouveau gouvernement. Ceux qui ont échoué sont tous reconduits. Le président de la République ignore ainsi une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des Français d’une autre politique." Une grande partie de l'ancienne équipe reste en effet en place, à l'exception de quatre départs.

12:40 - Jean-François Carenco, ancien préfet de Paris, nommé ministre des Outre-mer Le poste de ministre des Outre-mer avait été laissé vacant suite au départ de Yaël Braun-Pivet, samedi 25 juin. L'ancienne ministre quittait le gouvernement pour concourir à la présidence de l'Assemblée nationale, qu'elle a décrochée mardi 28 juin. C'est l'ancien préfet de Paris, Jean-François Carenco, qui devient ministre délégué des Outre-mer à sa place. Jean-François Carenco est également président de la Commission de régulation de l'énergie depuis 2017.

12:22 - Le nouveau gouvernement Borne respecte la parité Avec le départ de quatre femmes du gouvernement, ce remaniement s'annonçait périlleux pour ce qui était de respecter la parité. Mais Emmanuel Macron et Elisabeth Borne son parvenus à respecter la parité sur le papier : sur 42 postes (dont celui de Première ministre), 21 sont occupés par des femmes, et 21 par des hommes. Cependant, sur les 16 postes de ministre, seulement cinq sont occupés par des femmes.

11:58 - Un premier Conseil des ministres convoqué à 16h Le nouveau gouvernement Borne 2 se retrouvera déjà cet après-midi, quelques heures après l'annonce officielle du remaniement. Emmanuel Macron a en effet convoqué un conseil des ministres à 16h. La nouvelle équipe de gouvernement est constituée de 41 personnalités, dont 16 ministres, 15 ministres délégués et 10 secrétaires d'Etat.