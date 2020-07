"Gouvernement Castex : liste des ministres et composition détaillée du nouveau gouvernement"

GOUVERNEMENT. L'annonce a été faite depuis l'Elysée ce lundi 6 juillet. Voici la composition du gouvernement Castex avec la liste complète des ministres nommés par Emmanuel Macron et un descriptif détaillé...

La composition du gouvernement Castex a été dévoilée ce lundi 6 juillet 2020 par le secrétaire général de la présidence de la République Alexis Kohler, sur le perron de l'Elysée. Après avoir choisi un nouveau Premier ministre vendredi dernier en la personne de l'ancien "Monsieur déconfinement", ancien maire LR de Prades dans les Pyrénées-Orientales, Emmanuel Macron a opté dans ce nouveau gouvernement pour une liste d'une trentaine de ministres et de ministres délégués (16 ministres, 14 ministres délégués et d'un secrétaire d'Etat). D'autres nominations, au niveau des secrétaires d'Etat, sont encore attendues dans les prochains jours.

Dans le gouvernement Castex, on remarque principalement les arrivées d'Eric Dupond-Moretti à la Justice et de Roselyne Bachelot à la Culture. L'ancienne élue EELV Barbara Pompili revient quant à elle au gouvernement, qu'elle a déjà connu à la fin du quinquennat Hollande, pour prendre cette fois le ministère de la Transition. Des poids lourds de droite comme de gauche (Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian, Olivier Véran...) se voient par ailleurs renforcés pour la fin du quinquennat. Ce nouveau gouvernement est renouvelé à hauteur d'un tiers par rapport à celui d'Edouard Philippe.

Emmanuel Macron avait prévu de réunir ce nouveau gouvernement pour son premier Conseil des ministres ce mardi 7 juillet. Le rendez-vous a été fixé à 15 heures pour cette nouvelle équipe.

Voici la liste des ministres du gouvernement Castex : Jean Castex, Premier ministre, chef du gouvernement ; Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe des Affaires étrangères ; Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique ; Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports ; Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance ; Florence Parly, ministre des Armées et de la Défense ; Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur ; Elisabeth Borne, ministre du Travail de l'Emploi et de l'Insertion ; Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer ; Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, Garde des Sceaux ; Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion et des Territoires ; Roselyne Bachelot, ministre de la Culture ; Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités ; Annick Girardin, ministre de la Mer ; Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ; Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation ; Amélie de Montchalin, ministre de la Fonction et de la Transformation publiques.

La liste des ministres délégués : Marc Fesneau, ministre délégué aux Relations avec le Parlement ; Elisabeth Moreno, ministre déléguée à l'Egalité hommes-femmes, aux Droits et à l'Egalité des chances ; Frank Riester, ministre délégué au Commerce extérieur et à l'Attractivité ; Emmanuelle Wargon, ministre déléguée au Logement ; Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué aux Transports ; Olivier Dussopt, ministre délégué aux Comptes publics ; Agnès Panier Runacher, ministre déléguée à l'Industrie ; Alain Griset, ministre délégué aux PME ; Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports ; Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants ; Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté ; Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'Insertion ; Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville ; Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'Autonomie ; Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, Porte-parole du gouvernement.

Roselyne Bachelot lors de la passation de pouvoirs avec Frank Riester lundi au ministère de la Culture. © Laurent Vu/SIPA

Jean Castex a été désigné, le 3 juillet 2020, par Emmanuel Macron pour succéder à Edouard Philippe. L'énarque de 55 ans a été le "Monsieur déconfinement" du gouvernement. Ce haut fonctionnaire, issu de la Cour des Comptes, est reconnu comme un "grand connaisseur du secteur hospitalier". Sarkozyste, il a été secrétaire général adjoint de la présidence de la République du 28 février 2011 au 15 mai 2012. Récemment réélu dans la commune de Pardes, il est également Conseiller départemental des Pyrénées-Orientales depuis 2015.

A ce poste clé, Emmanuel Macron a choisi de reconduire Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense de François Hollande. Ce socialiste canal historique a changé de portefeuille en 2017 , mais reste à un poste régalien avec une grande partie de dossiers en commun avec son ancien poste. A la Défense, son bilan avait été jugé positif avec la lutte contre l'Etat islamique, mais aussi avec la signature de plusieurs gros contrats d'armements avec des pays étrangers, notamment pour le rafale. Au Quai d'Orsay, il est depuis resté un poids lourd de l'exécutif.

C'est une ancienne écologiste d'EELV passée par le gouvernement Hollande que Jean Castex et Emmanuel Macron sont allés chercher pour le ministère de la Transition écologique. Ancienne députée de la Somme depuis 2012 après avoir été l'assistante parlementaire d'Yves Cochet, Barbara Pompili a co-présidé le groupe écolo à l'Assemblée avec François de Rugy jusqu'en 2016. Après la rupture entre les Verts et François Hollande, elle opte pour le gouvernement, claque la porte d'EELV et devient secrétaire d'Etat à la Biodiversité à la fin du quinquennat du socialiste. Elle sera finalement réélue aux législatives de 2017 avec l'étiquette de La République en Marche cette fois. Depuis, Barbara Pompili présidait la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. A la Transition écologique, elle a la lourde tâche de prendre la suite du médiatique Nicolas Hulot, qui a jeté l'éponge à la fin du mois d'août 2018 las de voir l'Elysée repousser les réformes qu'il appelait de ses voeux, de son ancien comparse François de Rugy, qui a démissionné en juillet 2019 après des soupçons sur l'utilisation de ses indemnités de président de l'Assemblée et d'Elisabeth Borne au bilan discuté.

Jean-Michel Blanquer, ancien directeur de l'Essec, grande école de commerce, a été nommé ministre de l'Education nationale en 2017. Ancien étudiant de Sciences Po Paris et de Harvard, il a été recteur de l'Académie de Guyane entre 2004 et 2006, recteur de l'Académie de Créteil entre 2007 et 2009, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Education nationale entre 2009 et 2012, puis directeur général du groupe des écoles supérieures de commerce à partir de juin 2013. Il a déjà eu la charge d'une réforme du lycée et du bac très commentée. Apprécié à l'Elysée dit-on, il hérite dans le gouvernement de Jean Castex d'un ministère élargi à la Jeunesse et aux Sports.

Emmanuel Macron connaît très bien Bercy. Celui qu'il a désigné en 2017 - en accord avec son Premier ministre de l'époque Edouard Philippe - pour occuper son ancien poste est un autre transfuge de la droite : Bruno Le Maire. En acceptant de devenir le patron de Bercy, l'ancien député Les Républicains de l'Eure, qui avait fait campagne pour devenir président de l'UMP puis pour être investi candidat LR à la présidentielle, a rompu avec son parti, comme Edouard Philippe et Gérald Darmanin notamment. Il aura notamment mené à bien la loi "Pacte" sur la croissance et les entreprises. Reconduit dans le gouvernement Castex, il hérite en plus du lourd dossier de la relance économique après la crise du coronavirus.

Florence Parly a été nommée ministre des Armées le 21 juin 2017. Cette énarque n'est pas tout à fait étrangère au gouvernement quand elle y entre après l'élection d'Emmanuel Macron. Elle a notamment déjà été secrétaire d'État du Budget entre 2000 et 2002. Socialiste d'origine, Florence Parly a adhéré au PS en 1995. Elle a également été directrice générale adjointe chez Air France de 2008 à 2014, puis directrice générale stratégies et finances à la SNCF, et directrice générale de SNCF Voyageur du 1er mai 2016 à sa nomination. En juin 2017, elle a remplacé Sylvie Goulard, eurodéputée centriste, démissionnaire elle aussi après les législatives. Un temps pressentie pour Matignon, elle a finalement été reconduite dans ses fonctions en juillet 2020.

Gérald Darmanin était un très proche de Xavier Bertrand quand il a été nommé ministre en charge de l'Action et des Comptes publics en 2017, dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Le maire de Tourcoing, réélu dès le premier tour en 2020, s'est mis lui-aussi en marge de son parti politique pour rejoindre Emmanuel Macron. Quelques semaines avant sa nomination au gouvernement, il s'affichait aux côtés de François Baroin pour préparer la campagne des Républicains des élections législatives. Parmi ses chantiers majeurs, la mise en oeuvre du prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, voté par la précédente majorité et maintenu après un temps de réflexion par l'exécutif. Candidat à un poste plus prestigieux dans le gouvernement Castex, il a eu gain de cause en décrochant l'Intérieur, malgré la récente réouverture d'une enquête pour viol le visant, après un non-lieu prononcé en 2018.

Diplômée de Polytechnique et des Ponts et chaussées, cette haute-fonctionnaire a été tour à tour ministre des Transports puis ministre de la Transition dans les gouvernements Philippe. Sur la sellette, elle est finalement maintenue dans le gouvernement Castex au Travail et à l'Emploi. Dans sa carrière, Elisabeth Borne a aussi dirigé la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de mai 2015 à mai 2017. Auparavant, elle a travaillé au sein du ministère de l'Ecologie (auprès de Ségolène Royal), a été préfet de Poitou-Charente, a officié au sein de la SNCF ou encore d'Eiffage. Elisabeth Borne a aussi été conseillère technique chargée des transports dans le cabinet de Lionel Jospin à Matignon en 1997.

Sébastien Lecornu est loin d'être un novice en politique. Il a déjà été assistant parlementaire du député UMP Franck Gilard, conseiller auprès de Bruno Le Maire, secrétaire d'Etat aux Affaires européennes dans le premier gouvernement Fillon, maire de Vernon (Eure) et président de département. Le benjamin du gouvernement Philippe a fait ses études en droit à la prestigieuse université d'Assas à Paris. Il a auparavant été secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et ministre chargé des Collectivités.

Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. © CELINE BREGAND/SIPA

C'est la nomination surprise du remaniement de juillet 2020 : l'avocat médiatique Eric Dupond-Moretti, plutôt classé à gauche, hérite du poste de Garde des Sceaux à la suite de Nicole Belloubet. Homme de coups de tête et de coups de gueule, Eric Dupond-Moretti est surnommé "acquitator" dans le milieu de la justice pour les nombreux acquittements obtenus pour ses clients. D'Outreau à l'affaire Balkany, il s'est illustré dans de nombreuses affaires retentissantes, mais aussi sur les plateaux de télévision, de cinéma et sur scène quand il s'est essayé au métier de comédien. Homme de polémiques (pro-corrida notamment), il a plusieurs fois attaqué les magistrats, dénonçant une "République des juges", ce qui a provoqué quelques remous au moment de sa nomination. En devenant ministre, il a d'ailleurs retiré une plainte qu'il venait de déposer dans le cadre de l'affaire dite des écoutes.

Jacques Mézard, sénateur PRG du Cantal, en poste depuis juin 2017, a été a remplacé par Jacqueline Gourault en octobre 2018, qui a donc préservé son portefeuille en juillet 2020. Cette dernière a d'abord été secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb au tout début du quinquennat avant de se voir attribué ce ministère remanié, aux prérogatives plus larges, avec la Cohésion des Territoires et les Relations avec les collectivités. Fidèle de François Bayrou, cette sénatrice MoDem du Loir-et-Cher en poste depuis 2001, est sans aucun doute la nomination qui a permis à Emmanuel Macron d'honorer (et de maintenir) son alliance avec le parti centriste. Professeure d'histoire-géographie à l'origine, Jacqueline Gourault a également été la maire de La Chaussée-Saint-Victor(Loir-et- Cher) pendant 25 ans.

C'est une autre "star" qui est entrée dans le gouvernement Castex en juillet 2020, en même temps qu'Eric Dupond-Moretti : Roselyne Bachelot, députée du Maine-et-Loire de 1988 à 2007, ancienne députée européenne, ancienne ministre de l'Ecologie, de la Santé et des Sports et de la Cohésion sociale dans les gouvernements de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, très proche de François Fillon, fait son grand retour en politique après une parenthèse de plus de 8 ans où elle s'est essayée à la radio et à la télévision. Pendant la crise du coronavirus, son action en tant que ministre de la Santé en pleine crise de la grippe H1N1, sera réhabilitée, alors que l'achat massif de vaccins avait à l'époque fait polémique. C'est sans doute en partie grâce à cette reconnaissance et à cette vague de sympathie qu'elle peut revenir au centre du jeu en 2020, à la Culture cette fois. Roselyne Bachelot y prend la suite de Françoise Nyssen et de Frank Riester.

Olivier Véran, ancien député socialiste de l'Isère, est entré au gouvernement en février 2020, en pleine épidémie de coronavirus, pour prendre la suite d'Agnès Buzyn, appelée pour la campagne des municipales à Paris après le retrait de Benjamin Griveaux. Le ministre des Solidarités et de la Santé, ancien neurologue ayant exercé au CHU de Grenoble, a auparavant été conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Elu des 2012 avec l'étiquette PS à l'Assemble, il a rejoint Emmanuel Macron en 2015, en tant que référent santé pour sa campagne présidentielle. A la Santé, Olivier Véran va incarner très rapidement la lutte du gouvernement contre l'épidémie de Covid-19, au point d'être reconduit dans le gouvernement Castex. Le résultat sans doute aussi d'une volonté de stabilité en cette période encore incertaine : toute éviction aurait pu être interprétée comme un désaveu de la politique menée pendant des mois contre le virus.

Ministre des Outre-Mer jusqu'en juillet 2020, Annick Girardin a été nommée dans un ministère tout nouveau consacré cette fois à la mer et à sa préservation. Comme Jean-Yves Le Drian, cette ancienne socialiste avait servi sous François Hollande, en tant que ministre de la Fonction publique dans les gouvernements Valls 2 et Cazeneuve. Ancienne députée de Saint-Pierre-et-Miquelon entre 2007 et 2014, elle a également été conseillère territoriale de cet archipel depuis dix-sept ans. De 2014 à 2016, Annick Girardin a aussi été secrétaire d'Etat chargée du Développement et de la Francophonie. Durant la primaire citoyenne de 2017, elle avait soutenu Sylvia Pinel. Elle a ensuite soutenu Emmanuel Macron durant l'élection présidentielle.

Frédérique Vidal a intégré le gouvernement le 17 mai 2017. Cette ancienne professeur de Sciences et Vie de la Terre dirigeait depuis 2012 l'université de Nice Sophia Antipolis, après y avoir été professeur et maître de conférences. Fait amusant : sa nomination en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est intervenue alors qu'elle était en plein vol entre New York et Paris, de retour d'un déplacement professionnel... Frédérique Vidal a été reconduite dans les mêmes fonctions dans le gouvernement Castex en juillet 2020.

Julien Denormandie a débuté son parcours comme ingénieur des Eaux et Forêts, titulaire d'un MBA en économie. II a rencontré Emmanuel Macron à l'Élysée alors que le futur candidat à la présidentielle était secrétaire général adjoint, chargé des questions économiques. Julien Denormandie l'a suivi à Bercy, où il a été directeur adjoint du cabinet d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'Economie. Surnommé "Macron Boy", il a ensuite été secrétaire général adjoint de La République en marche, dont il a activement participé au lancement, et pilotait jusqu'à sa nomination la refondation du parti avec Catherine Barbaroux. Chargé de la Ville et du Logement dans les gouvernements d'Edouard Philippe, il change radicalement de secteur puisqu'il passe à l'Agriculture et à l'Alimentation en juillet 2020 dans le gouvernement Castex. Il y succède à Stéphane Travert et Didier Guillaume, deux anciens socialistes.

Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes jusqu'au remaniement de juillet 2020, Amélie de Montchalin est une ancienne députée de La République en marche, figure de la majorité à l'Assemblée au moment de son élection en juin 2017. Spécialiste des questions économiques, c'est elle que le gouvernement avait choisie comme rapporteur du projet de loi finance 2018, ce qui lui avait permis de tisser une relation particulière avec Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Elle hérite de la Fonction publique dans le gouvernement Castex.

Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté. © ERIC DESSONS/JDD/SIPA