Résultat des sénatoriales 2020 : les élections rendent leur verdict, les résultats par département

RESULTAT SENATORIALES. Vous ne le saviez peut être pas : la moitié du Sénat était renouvelée ce dimanche 27 septembre 2020. Voici ce qu'il faut retenir de cette élection et du résultat des sénatoriales.

Tous les résultats des élections sénatoriales sont disponibles via la carte ci-dessous. En cliquant sur un département, vous aurez toutes les informations sur le mode de scrutin, les candidats en course et leur score.

Les élections sénatoriales étaient programmées ce dimanche 27 septembre avec le renouvellement de 172 sénatrices et sénateurs. Depuis 2011, le Sénat est en effet renouvelé par moitié tous les 3 ans, en deux séries. 63 circonscriptions étaient concernées au total en 2020 : 58 départements métropolitains (départements dont le numéro est compris entre 01 et 36 et entre 67 et 90, auxquels il faut ajouter la Guyane, les îles Wallis et Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et la Polynésie française (voir la liste complète des départements concernés ci-dessous).

Les élections sénatoriales se font selon deux modes de scrutin : un scrutin majoritaire à deux tours, qui s'applique dans les circonscriptions élisant un ou deux sénateurs (soit 34 circonscriptions et 59 sièges en 2020) et un scrutin basé sur la proportionnelle dans les circonscriptions élisant trois sénateurs ou plus (29 circonscriptions, soit 113 sièges).Dans le premier cas, un candidat et son suppléant sont candidats et doivent être de sexe différent. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Dans le cas contraire, un second tour a lieu à la majorité relative.

Un troisième tour des municipales

Les élections sénatoriales font voter ce qu'on appelle les grands électeurs, autrement dit les élus principalement locaux. Elles peuvent donc être comparées à une sorte de troisième tour des élections municipales. C'est à cette occasion, en mars et juin 2020, que l'immense majorité du corps électoral de ces sénatoriales a été constitué. Au vu des résultats des ces municipales 2020 perturbées par l'épidémie de coronavirus, la droite et le centre devraient rester majoritaires et Gérard Larcher (LR) conserver son siège de président de la "Haute assemblée" ce dimanche soir. La République en Marche, elle, pourrait perdre du terrain et les écologistes se renforcer assez nettement au Sénat. Aujourd'hui, la répartition des sièges renouvelables par groupe politique est la suivante :

Les Républicains : 75/143 sièges (soit 52,4%)

Socialiste et républicain : 35/71 sièges (soit 49,3%)

Union Centriste : 24/51 sièges (soit 47,1%)

La République en Marche : 10/23 sièges (soit 43,5%)

RDSE 13/23 : sièges (soit 56,5%)

Communiste républicain et citoyen : 3/16 sièges (soit 18,8%)

LI-RT : 7/14 sièges (soit 50,0%)

NI : 5/7 sièges (soit 71,4%)

Les candidatures pour les élections sénatoriales ont été déposé en préfecture au 11 septembre. Au total, 1449 candidats vont être départagés ce dimanche 27 septembre. 1971 candidats s'étaient présentés aux précédentes sénatoriales, en 2017, ce qui constituait un record pour cette élection. En 2014, lors du précédent renouvellement sénatorial, 1733 candidats s'étaient présentés. A l'époque, il s'agissait déjà d'un record. Pour savoir qui est candidat, il suffit de cliquer sur un département, sur la carte ci-dessus.

Les élections sénatoriales ont eu lieu ce dimanche 27 septembre 2020, date à laquelle ont été convoqués les collèges électoraux. Dans les départements concernés où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le premier tour est généralement ouvert de 8h30 à 11h00. Le second tour de scrutin se déroule de 15h30 à 17h30. Dans les départements où le scrutin se déroule à la représentation proportionnelle, le vote a lieu de 9 heures à 17h30. Les élections se passent dans le chef-lieu du département concerné et dans les ambassades pour les sénateurs représentant les Français de l'étranger.

Les départements concernés par ces élections sénatoriales 2020, sont ceux de la série 2. Il s'agit des départements suivants : Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Iles Wallis et Futuna, Polynésie française.

Le 24 septembre 2017, 44 circonscriptions étaient concernées par l'élection sénatoriale, celles de "la série 1". Etaient concernés les départements suivants : l'Indre-et-Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, la Savoie, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie.

Il existe deux modes de scrutin pour ces élections sénatoriales. Dans une partie des circonscriptions s'applique le scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue, avec un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Si un second tour est nécessaire, la majorité relative suffit. En cas d'égalité du nombre de voix, c'est le candidat le plus âgé qui est élu. Dans les circonscriptions élisant 3 sénateurs ou plus, le mode de scrutin est différent : c'est la représentation proportionnelle qui s'applique.

Contrairement aux députés, les sénateurs ne sont pas élus par l'ensemble des citoyens. Ils sont en effet désignés au suffrage universel indirect, par les "grands électeurs". Ce collège électoral est composé d'élus, qui sont eux issus du suffrage universel direct. A savoir : des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux du département concerné, des conseillers de l'Assemblée de Corse, des conseillers départementaux. Mais l'essentiel des grands électeurs sont les délégués des conseils municipaux : ils représentent à eux seuls 95 % des 162 000 personnes composant le corps électoral. Cette année, près de 87 000 grands électeurs sont appelés aux urnes pour les élections sénatoriales.

C'est un terme qui est souvent utilisé. "Délégué sénatorial" désigne tout simplement un électeur du scrutin sénatorial. Le nombre de délégués sénatoriaux dans un département dépend du nombre d'habitants dans les communes du territoire. La loi fixe les choses ainsi :