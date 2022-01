DIRECT. Grève à l'école jeudi 13 janvier : suivez la journée "historique" de mobilisation

C'est une grève d'ampleur qui est prévue ce jeudi 13 janvier 2022 dans l'Education nationale. Partout en France, les enseignants sont appelés à descendre dans la rue lors d'une journée de mobilisation inédite. La moitié des écoles pourrait être fermée dans le pays.

10:59 - 62% de grévistes dans les collèges et lycées L'ampleur de la grève ce jeudi 13 janvier se confirme, selon le syndicat Snes-FSU, ce sont exactement 62% des personnels de l'Education nationale qui ont arrêté le travail au collège et au lycée. Un nombre très important d'enseignants ont donc choisi de se mettre en grève à l'appel des syndicats d'enseignants.

10:50 - Une centaine d'écoles fermées en Charente-Maritime En Charente-Maritime, une centaine d'écoles affichent portes closes ce jeudi 13 janvier selon le SNUipp-FSU 17. Selon l'enquête lancée par le syndicat, 750 enseignants participent au mouvement de grève, parmi eux on compte aussi bien des enseignants du premier et du second degrés, issus du public et du privé, mais également des directeurs, des infirmières, des chefs d’établissement et des inspecteurs. Les assistantes maternelles se mobilisent aussi avec un autre mouvement de grève lié au protocole sanitaire.

10:37 - Quelques chefs d'établissements scolaires ralliés au mouvement de grève Le soutien des parents d'élèves au mouvement de grève n'est pas le seul à souligner. André Robert, enseignant chercheur, professeur émérite à l’Université Louis Lumière Lyon 2 et spécialiste des syndicalismes enseignants et des les politiques éducatives, tient à préciser que les chefs d'établissements scolaire se joignent aussi à la grève des enseignants. "Ce mouvement de grève est soutenu par des organisations de chefs d’établissement et par au moins un rassemblement d’inspecteurs d’académie. C’est un élément tout à fait important et à noter", indique-t-il à Ouest-France.

10:24 - La grève va-t-elle se prolonger ? A la question "la grève va-t-elle être prolongée ?", le secrétaire académique du Snes-FSU, Pierre Priouret a répondu : "Il y a un ras-le-bol général et si les collègues nous disent que ce n'est pas possible de continuer dans de telles conditions il y aura d'autres journées d'action et nous veillerons à les construire dans l'unité syndicale." Le mouvement de grève pourrait donc se répéter si aucune réponse n'est apportée aux demandes des enseignants.

10:12 - La France Insoumise aux côtés des enseignants A trois mois de l'élection présidentielle, les politiques ne manquent pas de prendre part au débat autour des protocoles sanitaires. Après Eric Zemmour c'est au tour de La France Insoumise d'afficher son soutien aux enseignants. "Ce mouvement de grève démontre une grande colère dans le monde enseignant. C'est un mouvement grève qui atteste de cette colère et ce sentiment de mépris face à la politique gouvernementale", estime Manuel Bompard, eurodéputé LFI et directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

10:01 - Les enfants sont-ils accueillis dans les écoles malgré la grève ? Dans le primaire et depuis 2008, la loi prévoit qu'en cas de grève un service minimum d'accueil soit appliqué. Si moins des 25% des professeurs font grève, les élèves des enseignants absents sont répartis dans les classes maintenues. En revanche si le taux d'enseignants grévistes dépasse les 25% c'est la commune qui devient responsable du service minimum d'accueil. Ce jeudi, en raison du nombre important d'agents municipaux absents pour cause de covid, la tenue du service minimum n'est pas garantie.

09:49 - Les parents d'élèves en soutien au mouvement de grève C'est assez rare pour être soulevé : la FCPE, première organisation des parents d'élève, se joint au mouvement de grève des professeurs. "Il est grand temps de mettre la personne de l’enfant et ce qu’il vit dans le protocole d’isolement au centre de l’échiquier [...] Comme les enseignants, les parents n’en peuvent plus de subir des protocoles qui changent et qui sont toujours très lourds pour les élèves et les équipes éducatives" peut-on lire dans leur communiqué. Ils appellent les parents à "journée blanche" et à ne pas mettre leurs enfants à l'école. Et cette position inhabituelle de la Fédération des conseils de parents d'élève est renforcée par les propos de la co-présidente de l'organisation, Carla Dugault, dans Le Parisien : "D’habitude, nous, les parents, nous essayons de tempérer les choses. Mais cette fois, nous serons les premiers à nous mobiliser face à ces belles histoires qu’on nous raconte depuis deux ans."

09:37 - L'appel au "dialogue social" et aux "protocoles applicables" de Laurent Berger La gestion de la crise sanitaire par le ministre de l'Education nationale est la cible des critiques mais dans la matinale de Franceinfo, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT a assuré que le mouvement de grève n'est pas "anti-Blanquer". Pour autant il estime que le ministre "n’a pas écouté" les mises en garde des personnels des écoles. "Je trouve qu'il n'a pas été capable de faire preuve d'empathie envers des professionnels qui sont tous les jours confrontés jusqu'à la fatigue psychologique, à des situations inextricables." Après les différentes tergiversations du gouvernement sur le protocole, le représentant syndical appelle au "dialogue social" entre le ministère et les enseignants et à la mise en place "de protocole qui sont applicables, de faire en sorte de ne pas les changer sans arrêt".

09:26 - "Laisser les écoles ouvertes", mais à quel prix ? Jean-Michel Blanquer est interpellé par de nombreux enseignants grévistes sur les conditions de travail "intenables" en temps de pandémie et sur les normes de sécurité que beaucoup jugent "précaires". Pourtant le ministre de l'Education nationale n'en démord pas et réaffirmait encore hier sur BFMTV sa volonté de maintenir "les écoles ouvertes". C'est justement ce leitmotiv qui est critiqué : "Ce mantra est devenu la marque de fabrique du gouvernement. Je pense qu’on veut tous que les écoles restent ouvertes, mais pas dans ces conditions. Et surtout pas en éclipsant la réalité [...] Jean-Michel Blanquer ne cesse de dire que les enseignants sont bien protégés, mais c’est faux !" s'agace une professeur d'anglais dans un lycée de Charente-Maritime dans les pages de Ouest-France.

09:10 - En l'absence de recrutement, "le système craque" Si les changements de protocoles sanitaires à répétition dans les écoles est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les enseignants et représentants syndicaux expliquent que le mouvement de grève vise aussi à dénoncer le manque d'investissement dans les établissements scolaires, notamment l'absence de recrutement. "On n'a pas recruté depuis 5 ans. Donc, aujourd'hui, le système craque ! On ne peut remplacer un professeur malade du Covid", s'exaspère Pierre Priouret, secrétaire académique du Snes-FSU au micro de Sud Radio. Et d'ajouter : «C'est la conséquence d'un choix politique qui a été fait depuis des années». [#SudRadio] @PierrePriouret, @SNESFSU



????️ "On n'a pas recruté depuis 5 ans. Donc, aujourd'hui, le système craque ! On ne peut remplacer un prof malade du #Covid. Il y a un ras-le-bol général" #Greve13Janvier pic.twitter.com/WK1KPKsFRd — Sud Radio (@SudRadio) January 13, 2022

09:00 - 82% de grévistes dans les écoles en Haute-Garonne Alors qu'au niveau national, la mobilisation a été annoncée comme "historique", les remontées locales font état d'une grève particulièrement suivie, notamment en Haute-Garonne. "On a un tiers des écoles de la Haute-Garonne qui a répondu à notre enquête départementale. 2 500 collègues ont répondu : on a 82 % de grévistes. On n'a pas vu ça depuis le 5 décembre 2019 avec la mobilisation sur les retraites...", indique Alexia Séguin, co-secrétaire du SNUipp 31 - FSU 31 à Actu Toulouse, qui évoque une exaspération générale : "C’est vrai que le déclencheur, c’est cet énième protocole sanitaire (contre le Covid-19, ndlr) que l’on connaît quelques heures avant la reprise. Mais il y a aussi cinq ans de politique éducative…" Le SNES-FSU s'enthousiasme également. "On a annoncé la grève dans le week-end, et la permanence téléphonique a été prise d'assaut lundi après-midi, pour savoir où étaient les manifestations dans l'académie… On n'avait même pas eu le temps d'en discuter en intersyndicale. C'est rare quand les collègues nous appellent quatre jours avant pour savoir où sont les manifestations. Là, ça s'est produit de manière très répétée", a expliqué Pierre Priouret, le secrétaire général.

08:48 - Où auront lieu les manifestations ? De très nombreuses manifestations auront lieu partout en France, ce jeudi. Si les principales devraient se dérouler à Paris, Marseille, Lyon, Lille ou encore Toulouse, des cortèges devraient défiler dans diverses villes au cours de l'après-midi. Découvrez ici la carte recensant la majorité des manifestations organisées.

08:42 - "On a peut-être avancé de 5m sur une course de 100m" C'est un ras-le-bol général qui envahit les enseignants, deux ans après le début de la pandémie de Covid-19. Sur Public Sénat, Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES-FSU, a détaillé, mercredi, le ressenti de la plupart des professeurs face à la gestion de la crise dans les établissements scolaires : "Cette capacité à focaliser le débat sur une vision extrêmement binaire, école ouverte ou école fermée, pour nous, en tant qu'enseignant, ce n'est pas le débat. Ce qu'on a dit, c'est école ouverte avec des protocoles adaptés, avec la sécurisation adaptée et Jean-Michel Blanquer s'est arrêté à 'école ouverte'. A chaque fois qu'on a dit, il faut des moyens pour sécuriser l'école et protéger les élèves et les adultes, on n'a jamais eu de réponse ou alors tardives. Ca fait 20 mois qu'on demande des masques chirurgicaux. Jean Castex l'a annoncé au bout de 20 mois de pandémie. Ca fait 20 mois qu'on parle d'aération, qu'on parle de capteurs de CO2. On a peut-être avancé de 5m sur une course de 100m".

08:32 - Eric Zemmour soutient la grève Sur France 2, Eric Zemmour a dit soutenir la grève menée dans l'Education nationale ce jeudi. "Je considère la grève des enseignants est légitime, le gouvernement pourrit la vie des enfants et des professeurs", a-t-il lancé.