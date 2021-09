Alexandre Benalla : violences à la Contrescarpe, arme, passeports... Prison ferme à venir ?

BENALLA. Alexandre Benalla se retrouve devant la justice ce lundi 13 septembre 2021. L'ancien agent de sécurité d'Emmanuel Macron et ex-chargé de mission à l'Elysée comparaît notamment après des violences commises le 1er mai 2018, place de la Contrescarpe à Paris. Voici ce qu'il risque.

Il se faisait discret depuis trois ans, le voici à nouveau sous l'œil des caméras. Alexandre Benalla comparait ce lundi 13 septembre 2021 devant le tribunal correctionnel de Paris. Ce proche d'Emmanuel Macron, ancien agent de la sécurité d'En Marche !, est accusé de violences en marge d'une manifestation le 1er mai 2018. Mais ce n'est pas tout. Celui qui assurait également la sécurité de François Hollande durant sa campagne en 2012 détenait des passeports diplomatiques, dont les conditions d'obtention sont suspectes aux yeux de la justice. Une photo où il s'exhibe avec une arme est également au cœur du dossier. L'homme, qui vient tout juste de fêter ses 30 ans, risque la prison ferme. Son procès doit se tenir jusqu'au vendredi 1er octobre.

Comme chaque année, plusieurs manifestations sont organisées le 1er mai, à l'occasion de la fête du travail. Le 1er mai 2018, un cortège défile dans les rues de Paris. En fin de journée, un rassemblement sauvage s'organise place de la Contrescarpe, dans le Ve arrondissement, à proximité du Panthéon. Il est à l'initiative d'un collectif de lycéens. L'UNEF, ainsi que La France insoumise, se font l'écho de cet appel. Mais seulement une centaine de personnes répondent présentes. D'abord calme, la situation s'envenime. C'est là que débute l'affaire Benalla.

Habillé en civil - il est vêtu d'un sweat noir - et portant un casque comme les CRS qui encadrent les manifestants, Alexandre Benalla est envoyé sur le terrain par l'Elysée en tant qu'observateur, après avoir demandé à "participer à une intervention auprès de la préfecture de police pour voir comment se gère une grande manifestation", comme l'avait reconnu le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Strzoda au Monde, dont les révélations sont à l'origine de l'affaire. Mais le chargé de mission de l'Elysée outrepasse ses fonctions, tire par le cou une jeune fille, puis revient molester un homme après l'avoir traîné au sol. Alors que la scène est filmée, ce spécialiste de la sécurité tente finalement de s'éloigner pour ne pas apparaître sur les images. Trop tard, son visage est enregistré sur un téléphone. L'affaire éclate deux mois plus tard, à laquelle viennent s'ajouter d'autres violences, commises au Jardin des Plantes, quelques heures plus tôt.

ALERTA VIOLENCES POLICIÈRES



DES POLICIERS TABASSENT ET GAZENT TOUT LE MONDE PLACE CONTREESCARPE !!

FAITES TOURNER IL FAUT QUE TOUT LE MONDE VOIT !!#ViolencesPolicieres #1erMai pic.twitter.com/Dabr6HHwyJ — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 1, 2018

A compter de ce lundi 13 septembre 2021, Alexandre Benalla n'est pas uniquement jugé pour des faits supposés de violences qui lui sont reprochés. L'ancien employé de l'Elysée est également visé par une enquête liée à l'utilisation de deux passeports diplomatiques pour des voyages d'affaires en Afrique et en Israël alors qu'il avait été licencié par le Palais de l'Elysée. La justice le soupçonne même d'avoir obtenu le second après qu'il ait quitté ses fonctions auprès du président de la République.

Par ailleurs, Alexandre Benalla est mis en cause pour "port sans motif d'une arme de catégorie B". Le 28 avril 2017, il s'exhibe sur un selfie avec une arme à la main, aux côtés d'une femme et de deux hommes. Une photo prise dans un restaurant de Poitiers (Vienne), à l'issue d'un meeting d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a toutefois assuré aux enquêteurs qu'il s'agissait d'"un pistolet à eau".

Au lendemain de la manifestation du 1er mai, l'intervention d'Alexandre Benalla est rapportée à l'Elysée. Patrick Strzoda le convoque et lui notifie une mise à pied de quinze jours pour "comportement manifestement inapproprié" et "atteinte à l'exemplarité […] des agents de la présidence de la République." Mais à la suite des révélations du Monde le 18 juillet 2018, une enquête préliminaire est ouverte par le parquet de Paris. Le chargé de mission de la Chancellerie est alors mis en examen pour "violences en réunion n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail", "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant des actes réservés à l'autorité publique", "port et complicité de port prohibé et sans droit d'insignes réglementés par l'autorité publique", "recel de violation du secret professionnel" et "recel de détournement d'images issues d'un système de vidéo protection". L'Elysée décide alors de le licencier.

Devant l'ensemble de ces chefs d'accusation, auxquels s'ajoutent ceux de "faux, usage de faux en écriture et usage public sans droit d'un insigne" dans l'affaire des passeports et "port sans motif d'une arme de catégorie B" pour le selfie. Alexandre Benalla encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Alexandre Benalla n'est pas le seul à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris. Vincent Crase, ancien directeur de la sécurité de La République en Marche, est accusé d'avoir participer aux violences du Jardin des Plantes et de la place de la Contrescarpe. Par ailleurs, Maxence Creusat, commissaire à la Direction de l'ordre public et de la circulation, et Laurent Simonin, chef d'état-major, sont mis en cause pour avoir remis à Alexandre Benalla des images provenant de caméras de surveillance le filmant en train de commettre ses méfaits.