Municipales 2020 : c'est reparti ! Quelle date pour le 2e tour ? Des résultats annulés ?

Quand les Français retourneront-ils aux urnes pour boucler les élections municipales 2020 ? Les résultats du 1er tour sont figés pour le moment, mais uniquement si la date du 2e tour n'est pas repoussée à après l'été. Explications.

C'est peu de dire que les élections municipales de 2020 auront été des plus singulières dans l'histoire des scrutins de la Ve République. La crise sanitaire du coronavirus en France a complètement bouleversé l'organisation de cette grande élection, qui figure pourtant comme l'une des plus structurantes de la vie politique du pays. Qu'a donc changé le Covid-19 ? Comment sont pris en compte les résultats du premier tour et à quelle date sera organisé le prochain scrutin de ces municipales, décidément pas comme les autres ? Voici le point complet pour tout comprendre, en quelques questions et réponses simples.

Pour le moment, tous les résultats du premier tour sont validés, dans toutes les communes de France. Dans les quelques 30 000 villes où les candidats ont obtenu la majorité absolue dès le 1er tour, les conseils municipaux ont pris leur fonction le lundi 18 mai et les maires seront officiellement investis avant la fin du mois. Les exécutifs municipaux seront désignés entre le 23 et le 28 mai.

Tous les résultats du premier tour des élections municipales 2020, commune par commune, sont consultables grâce au moteur de recherche ci-dessous.

Parmi les résultats notables, on peut souligner qu'à Paris, c'est Anne Hidalgo qui est arrivée largement devant ses concurrents ; à Lyon, l'EELV Grégory Doucet a créé la surprise en arrivant nettement en tête ; Martine Aubry à Lille et Christian Estrosi à Nice sont en ballottage très favorable ; à Marseille, c'est la gauche qui est devant LR. Au Havre, Edouard Philippe a recueilli plus de 42% des suffrages. Parmi les maires sortants réélus dès le premier tour, on trouve Gérald Darmanin à Tourcoing, Robert Ménard à Béziers, Franck Riester à Coulommiers, Jean-François Copé à Meaux, François Baroin à Troyes, Steeve Briois à Hénin-Beaumont.

La date du 2e tour doit être fixée et rendue publique cette semaine, avant le 23 mai. Selon des indiscrétions du Parisien et de l'Agence France Presse, le président de la République et le Premier ministre auraient retenu une hypothèse : que le 2e tour des municipales soit organisé le dimanche 21 juin ou bien le dimanche 28 juin. L'exécutif attend un rapport du Conseil scientifique, ce début de semaine, pour trancher. Un vote pourrait être organisé à l'Assemblée nationale et au Sénat pour valider cette date, avec probablement dans le texte de loi une "clause de revoyure" au 10 juin, en cas de résurgence du Covid-19 dans le pays.

Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si le 2e tour des municipales 2020 n'est pas organisé fin juin, alors il faudra réorganiser deux tours dans les communes où les candidats n'ont pas obtenu de majorité absolue. Dans ces villes, les résultats du premier tour seront donc annulés. Le Conseil d'Etat a en effet considéré, le 18 mars, que le report du 2e tour devrait être "strictement encadré dans le temps" et organisé "dans un délai de trois mois". Dans ce cas de figure, il faudra compter sur une nouvelle campagne et un vote probablement en septembre ou octobre. Selon les informations du JDD, les dates du 27 septembre pour le nouveau premier tour et la date du 4 octobre pour le second tour des nouvelles élections municipales auraient été introduites par l'exécutif dans un projet de loi officieusement transmis au Conseil d'Etat.

