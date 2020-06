"Résultat des municipales 2020 : les premières tendances dévoilées, suivez le 2e tour en direct"

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020. Le 2e tour des élections municipales a débuté ce dimanche 28 juin dans près de 5000 communes qui n'avaient pas encore élu leurs maires en mars dernier. Temps forts, chiffres de participation, rappel des sondages... Derniers infos sur un scrutin chamboulé.

12:18 - Quel taux de participation en Ardèche ? Selon le préfet de l’Ardèche, le taux de participation à 12h00 pour le second tour des élections municipales est estimé à 22,85% dans le département.

12:06 - 15,29% de participation à midi D’après les chiffres communiqués à midi, le taux de participation est de 15,29% en France. Lors du premier tour 2020, 18,38% de participation avaient été recensés.

11:40 - Jusqu’à quelle heure voter dans le Var ? Dans le Var, France 3 Régions rapporte que les bureaux de vote suivant seront ouverts jusqu'à 19 heures : La Garde, Hyères, Le Pradet, Le Luc, Cogolin et Le Lavandou. Dans les autres communes, les votes seront clôturés à 18 heures.

11:28 - Le point pour les municipales dans les Alpes-Maritimes Dans les Alpes-Maritimes, France 3 Régions rapporte qu’il est possible de voter à partir de 8 heures jusqu'à 20h si vous êtes inscrits dans les communes suivantes : Cagnes-sur-mer, Carros, Menton, Nice, Peymeinade, Roquebrune-Cap-Martin, Saint-Paul-de-Vence, Le Tignet, Valbonne, Vallauris, Vence.

10:52 - Au Havre, les patrons de discothèque interpellent le Premier ministre Toujours fermées malgré le déconfinement mis en place le 11 mai en France, les discothèques pourraient ne pas rouvrir avant septembre, rappelle Ouest France. Les patrons de ces établissements sont inquiets, et se sont rendu ce dimanche 28 juin, jour des élections municipales, devant le bureau de vote du Premier ministre et candidat Édouard Philippe.

10:32 - Comment voter blanc ? Certains électeurs souhaitent participer au processus démocratique, mais ne se reconnaissent dans aucun programme des candidats aux élections municipales. Il reste pour eux une option : le vote blanc. Pour ce faire, RTL rapporte les deux options possibles : vous pouvez mettre dans votre enveloppe un bulletin blanc, ou simplement déposer une enveloppe vide dans l'urne.

10:18 - Quel taux de participation au premier tour ? Le 15 mars, au premier tour des élections municipales, moins d'un électeur sur deux s'était déplacé, faisant plafonner le taux de participation définitif à 44,6%, selon les informations du ministère de l’Intérieur rapportées par franceinfo. Cela représente près de 20 points de moins que lors des dernières municipales en 2014 (63,5% de participation), précise le média.

10:03 - Des journalistes en grève refusent de couvrir les municipales Dans une tribune publiée par le Journal du dimanche ce dimanche 28 juin, les Sociétés de journalistes de BFMTV, RMC et des autres rédactions de NextRadioTV ont déclaré qu’ils ne couvriraient pas le second tour des élections municipales. Les journalistes affirment notamment : "Raconter, décrypter, vivre avec vous ce temps fort de la démocratie […], c'est notre mission. Pourtant nous ne la remplirons pas. Un crève-cœur en tant que journalistes et citoyens." Une réponse à un plan social mis en place par le groupe.

09:57 - Le 2e tour des municipales concerne surtout les plus grandes villes Si l'on se réfère aux chiffres du ministère de l'Intérieur sur les scrutins organisés aujourd'hui, on se rend compte que 13,7% des communes de plus de 1 000 habitants sont concernés par ce 2e tour. Mais l'élection a lieu ce dimanche dans 30,5% des communes de plus de 3 500 habitants, dans 35,8% de celles de plus de 5 000, et dans 47,6% des communes de plus de 10 000 habitants.

09:47 - Encore une semaine pour l'élection des maires Les conseillers municipaux, élus pour six ans, se réuniront ensuite du vendredi 3 au dimanche 5 juillet pour élire les maires et leurs adjoints. Et dans certaines villes, il faudra effectivement attendre ce "troisième tour" pour connaître le nom du maire.

09:43 - Le Rassemblement national n'améliorera pas ou peu son implantation locale Principal adversaire d'Emmanuel Macron au plan national, le Rassemblement national, qui a d'ores et déjà gardé les villes conquises en 2014 (Hénin-Beaumont, Fréjus...) reporte désormais ses espoirs sur Perpignan après un premier tour mitigé. En cas de victoire, ce serait la première ville de plus de 100 000 habitants contrôlée par le parti depuis 1995. Quelques villes pourraient basculer comme Vauvert ou Moissac, mais la vue d'ensemble devrait se résumer à un statu quo pour le parti de Marine Le Pen.

09:38 - Quelles mesures de protection dans les bureaux de vote ce dimanche ? Ceux qui ont déjà voté ce matin peuvent en témoigner : les autorités publiques ont mis en place dans les bureaux de vote des moyens pour assurer la protection des citoyens face au risque de contagion au Covid-19. Sont présents dans les locaux du gel hydroalcoolique pour tous, un accès à un point d'eau pour le lavage des mains, un marquage au sol et un réaménagement du mobilier a été pensé. A noter : les électeurs sont priés de venir avec leur propre stylo.

09:31 - EELV veut confirmer la dynamique Portés par la vague écologiste et par des européennes 2019 prometteuses, les candidats EELV visent plusieurs grandes villes, dont Grenoble, Lyon, Strasbourg, Besançon, pour confirmer leur implantation, et ils dénoncent des "fronts antiécolos" pour leur faire barrage. Pour les Verts, qui ont longtemps servi de force d'appoint, il s'agit aussi de s'affirmer comme les premiers à gauche avant les prochaines échéances électorales.

09:25 - Combien de candidats dans ce 2e tour des municipales ? Des dizaines de milliers de Français se font élire conseillers municipaux tous les 6 ans. Ce dimanche 28 juin, ce sont 157 632 candidats qui se présentent encore devant les Français pour le second tour des municipales. Rappelons qu'au premier tour, 902 465 candidats répartis sur 20 765 listes étaient engagés dans le scrutin. Les candidats sauront ce soir, une fois les résultats transmis par le ministère de l'Intérieur, s'ils siégeront dans leur mairie et si oui, s'il seront des élus de la majorité ou bien des élus de l'opposition.