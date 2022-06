"Elisabeth Borne : démission possible ? Son avenir pas encore tranché"

ELISABETH BORNE. Bousculée et apparaissant sur la sellette, Elisabeth Borne tente de reprendre la main sous le feu des critiques. Une démission de la Première ministre ne semble pas à l'ordre du jour.

Elle est dans l'enfer de Matignon. Bien plus tôt que prévu. A peine plus d'un mois après sa nomination comme Première ministre, Elisabeth Borne est au cœur d'un remous politique inédit. Il faut dire que la cheffe du gouvernement, dont la nomination a entraîné un certain nombre de critiques, se retrouve à la tête d'une équipe ministérielle qui ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une première, mais l'équation est bien plus épineuse qu'en 1988. Mais alors que les pressions se multiplient sur la locataire de Matignon, elle a affirmé, jeudi 23 juin, ne pas "[se] poser ce genre de question. Je peux vous dire que moi, je suis à l'action."

Effacée depuis l'annonce des résultats des élections législatives, devancée médiatiquement et dans la gestion politique par un Emmanuel Macron qui a cherché à reprendre la main face à la situation parlementaire actuelle, Elisabeth Borne veut s'affirmer et s'accroche à sa fonction de Première ministre. Alors qu'elle ne devait les rencontrer que la semaine prochaine, l'ancienne membre des gouvernements Philippe et Castex reçoit, en cette fin de semaine, les présidents des différents groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Comme l'a fait Emmanuel Macron, elle s'entretient, elle aussi, échanger avec les forces vives de l'Assemblée nationale pour échanger sur la manière dont chaque parti entend s'inscrire au cours du quinquennat : mise en place d'une coalition avec un ou plusieurs partis, ou négociations texte par texte ?

Elisabeth Borne cherche à s'affirmer comme Première ministre "politique"

Ses entretiens, s'ils devraient lui permettre d'obtenir des premières réponses, sont par ailleurs l'occasion pour Elisabeth Borne de s'inscrire pleinement dans son costume de cheffe du gouvernement et de tenter de mettre en avant un profil politique que personne ne lui reconnaît, elle qui est toujours qualifiée de "techno". "Je ne sais pas ce que ça veut dire 'technique'", a-t-elle évacué sur LCI jeudi. "Cela veut dire enfermée derrière mon bureau ? C'est tout le contraire de ce que je suis. Mon objectif c'est d'apporter les meilleures réponses aux Français et ma conviction c'est que ça se fait dans le dialogue."

Un dialogue que, dans pareille situation, personne ne semble pouvoir mieux mener. En dépit d'un François Bayrou qui semble vouloir savonner la planche de la Première ministre - "Les temps exigent que le ou la Première ministre soit politique. Que l'on n'ait pas le sentiment que c'est la technique qui gouverne le pays mais au contraire les sentiments profonds qui s'expriment dans le peuple" a-t-il déclaré sur France inter -, aucun politique du camp d'Emmanuel Macron n'apparaît comme providentiel pour mener les négociations. De quoi ainsi faire réfléchir le président de la République quant à un éventuel limogeage d'Elisabeth Borne, lequel pourrait par ailleurs être mal perçu dans l'opinion publique, moins de deux mois après la nomination d'une femme à Matignon, attendue depuis 31 ans.

Bien qu'elle semble particulièrement sous pression et refuse, à ce stade, de dire si elle se soumettra ou non à un vote de confiance des députés, Elisabeth Borne pourrait toutefois conserver sa place de Première ministre. Au moins un temps. Car selon certains conseillers de l'exécutif bavard dans les colonnes du Figaro, le refus du chef de l'Etat trahirait sa volonté de ne pas reconduire Elisabeth Borne rue de Varenne. Ce qui est sûr c'est que l'agenda international du chef de l'Etat oblige la Première ministre et son équipe à rester à la tâche encore plusieurs jours. Et après ? Elisabeth Borne est-elle sur un siège éjectable ?

Le refus de la démission d'Elisabeth Borne est apparu comme une décision inattendue de la part du président de la République. Cependant, plusieurs éléments pourraient justifier le choix d'Emmanuel Macron. A commencer par la volonté de sa cheffe du gouvernement de rester en poste pour pouvoir mener à bien quelques dossiers chauds. "La Première ministre a plaidé pour rester afin d'avoir les outils pour faire face à la situation et aux urgences des Français, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un gouvernement démissionnaire et en gestion des affaires courantes", indique l'entourage de la locataire de Matignon au Monde. Parmi les sujets du moment qu'Elisabeth Borne souhaiterait faire avancer : la revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, le prolongement du bonus automobile, le lancement de la mission flash sur les urgences à l'hôpital ou encore des textes liés à Parcoursup.

Devant tous ces dossiers, Emmanuel Macron ne voudrait pas avoir un gouvernement "empêché" en raison de son statut de démissionnaire. Un statut qui aurait pu durer, le temps que la future équipe ministérielle se dessine. Car le chef de l'Etat n'aime pas se précipiter. Il l'a fait comprendre après sa réélection, mettant trois semaines à nommer son nouveau gouvernement. S'il avait accepté la démission d'Elisabeth Borne, la précipitation aurait dicté ses choix car, à partir de jeudi, Emmanuel Macron ne sera plus en France : Bruxelles jeudi, Munich ce week-end pour le G7, puis Madrid en début de semaine prochaine, indique Le Parisien. Or, "Macron ne peut pas s'envoler à l'étranger en laissant le pays sans Premier ministre et gouvernement" note un conseiller auprès du quotidien. Ainsi, Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance en Elisabeth Borne. Véritable choix ou concours de circonstances ?

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.