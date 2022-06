"Elisabeth Borne : prolongée… avant un départ ? Sa démission en suspens"

ELISABETH BORNE. Emmanuel Macron a refusé la démission d'Elisabeth Borne, ainsi que de ses ministres. Pourtant, la Première ministre semble sur la sellette.

[Mise à jour le 21 juin à 10h59] C'est une nouvelle décision d'Emmanuel Macron qui ne devrait pas manquer de faire réagir : le président de la République a refusé la démission d'Elisabeth Borne et de son gouvernement, a-t-il été annoncé ce mardi 21 juin 2022. Comme le veut la tradition républicaine après les élections législatives, la Première ministre avait indiqué au chef de l'Etat qu'elle allait cesser ses fonctions, tout comme l'ensemble de ses ministres. Une coutume à la suite du scrutin qui entraîne toujours, depuis le passage au quinquennat, une reconduction du Premier ministre démissionnaire dans ses fonctions ainsi que la grande majorité de son équipe gouvernementale. En refusant la démission de sa Première ministre, c'est une première à laquelle s'adonne Emmanuel Macron. Même en 1988, lorsque la gauche n'avait pas obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, Michel Rocard avait immédiatement été reconduit dans ses fonctions par François Mitterrand.

La décision d'Emmanuel Macron n'est pas sans symbole. Après des élections législatives qui ont vu le camp présidentiel être fragilisé, ne détenant que 245 sièges (la majorité absolue étant à 289), le chef de l'Etat doit se mettre en quête d'un mode de gouvernance nouveau afin de trouver des alliés au sein de l'hémicycle. N'étant constitutionnellement pas contraint par une démission post-législatives, il souhaite, pour l'heure, qu'Elisabeth Borne et ses ministres "reste[nt] à la tâche", le temps "d'identifier les solutions constructives envisageables au service des Français."

C'est peu dire qu'Elisabeth Borne est clairement fragilisée, tout juste un mois après son arrivée à Matignon. Mais pour l'heure, la cheffe du gouvernement veut rester maître du navire ministériel, elle qui reçoit l'ensemble de ses ministre ce mardi après-midi. Dans le même temps, Emmanuel Macron va recevoir les dirigeants des différentes forces politiques du pays pour discuter et tenter de trouver des accords de gouvernance. Des discussions qui pourraient sceller le sort de l'actuelle Première ministre ?

Elisabeth Borne a donc respecté la tradition de "démission de courtoisie" qui remonte à la IIIe République, même si celle-ci ne fait l'objet d'aucune mention dans la Constitution. Cependant, le refus par Emmanuel Macron de ne pas l'accepter est extraordinaire. Mais ce n'est pas la première fois que le président de la République refuse une démission. Le 1er octobre 2018, le ministre de l'Intérieur d'alors, Gérard Collomb, avait remis sa démission au chef de l'Etat, lequel l'avait dans un premier temps refusée. Mais l'ex-maire de Lyon avait finalement bel et bien quitter le gouvernement.

Du côté de LREM, ce refus d'une démission d'Elisabeth Borne est "purement tactique", comme un cadre du parti l'a confié à Franceinfo, "pour ne pas désavouer sa Première ministre et gagner du temps." Cependant, l'interlocuteur estime que la Première ministre ne devrait pas s'éterniser à Matignon : "Tout le monde sait que c'est fini pour elle avant d'avoir commencé."

Par ailleurs, du côté de l'opposition, la légitimité d'Elisabeth Borne est désormais clairement et explicitement remise en question et les appels à la démission - la vraie cette fois - commencent déjà à s'accumuler. Elisabeth Borne, qui doit prononcer son discours de politique générale face à la nouvelle Assemblée élue le 5 juillet prochain, devrait le même jour être confrontée à une motion de censure contre elle. Le député LFI Eric Coquerel a d'ores et déjà annoncé le dépôt de cette motion. Certains élus de l'oppositions chercheraient une coalition trans-partisane pour mettre le gouvernement en minorité dès la reprise des débats. On se souvient qu'en pleine discussion sur la réforme des retraites, droite et gauche avaient déposé des motions de censure séparées, qui avaient toutes les deux échoué.

Si le scénario d'une Assemblée faisant tomber la Première ministre est encore lointain, plusieurs élus réclament par ailleurs la tête d'Elisabeth Borne. "Elisabeth Borne doit partir, ça me semble une évidence", a déclaré le député LFI de Seine-Saint-Denis Alexis Corbière, sur France inter, en réaction aux résultats des législatives. "De toute manière, son discours de politique générale sera minoritaire dans cette Assemblée." Raquel Garrido, autre élue Nupes du 93, a elle aussi estimé que "logiquement, la Première ministre doit remettre sa démission". "Il n'y a plus de gouvernement Elisabeth Borne, elle doit assumer le mauvais résultat d'En Marche", a-t-elle ajouté dans Le Figaro. "Je crois que ce serait la logique politique du résultat des élections", a aussi estimé Manuel Bompard, nouveau député des Bouches-du-Rhône, sur BFMTV.

A droite et à l'extrême droite aussi, des voix estiment que la situation est "intenable". Pour Rachida Dati (sur TF1) notamment, Emmanuel Macron devrait "tirer les conséquences" des législatives et "changer de Premier ministre". Le maire de Perpignan Louis Aliot juge la Première ministre "trop faible" pour "pouvoir rester". Sur France Inter, il a ajouté ce lundi qu'il y a "un choix de Premier ministre crucial à faire, qui permette une continuité politique et une stabilité politique qu'elle n'aura pas".

Une macronie qui doute elle aussi d'Elisabeth Borne

La macronie, elle aussi, donne des signes de doute concernant Elisabeth Borne. Et ils ne datent pas d'hier. Dès les premiers jours après sa nomination, plusieurs militants et cadres de la majorité se sont émus dans la presse, sous couvert d'anonymat, d'une cheffe de la majorité sans poids politique, qui "n'imprime pas dans l'opinion", voire transparente. La prise de parole d'Emmanuel Macron sur le tarmac d'Orly, juste avant de monter dans l'avion qui le menait en Roumanie puis en Ukraine avant le second tour des législatives, a été perçue à ce titre comme un signe de fébrilité. Comme le besoin pour le chef de l'Etat de porter un message qu'Elisabeth Borne n'arrivait pas elle-même à faire passer.

Dans le Parisien le 15 juin, ces doutes à l'encontre d'Elisabeth Borne étaient formulés plus clairement encore : "Si on n'a pas de majorité absolue, ça sera tout simplement ingouvernable. Je ne vois pas comment elle pourra tenir dans un tel contexte. Elle va vivre un véritable enfer", s'inquiétait un "baron de l'exécutif". Même un ministre faisait part de ses états d'âme sentant Elisabeth Borne, jugée "à contretemps du moment politique".

Dans la majorité ce lundi 20 juin, on trouvera finalement peu de voix pour venir soutenir Elisabeth Borne dans l'épreuve. Dans les matinales, peu de pontes de la majorité garantiront la stabilité de la Première ministre à son poste. La porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a tout de même tenté de défendre sa collègue sur France Inter, écartant toute démission ainsi qu'une hypothétique dissolution de l'Assemblée... "à ce stade". "Au moment où je vous parle, non", a timidement assuré la porte-voix de l'exécutif, pour qui l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, dès le mois de juillet, sera "l'épreuve de vérité" pour le RN et la Nupes.

"Au moment où je vous parle, la Première ministre demeure une Première ministre qui a eu le courage de se présenter aux urnes", a aussi tenté de répondre Olivia Grégoire sur la légitimité d'Elisabeth Borne à Matignon. "Ce qui compte c'est que la Première ministre, dans un moment extrêmement difficile, soit élue. Ça n'est pas le cas de beaucoup d'autres qui ne sont, notamment Jean-Luc Mélenchon, pas allés aux urnes", a-t-elle ajouté au sujet de la candidature d'Elisabeth Borne à ces législatives, tout en reconnaissant que son score était "faible".

Elisabeth Borne s'est imposée lors du second tour des législatives dans la 6e circonscription du Calvados avec 52,46% des voix, d'après les résultats finaux fournis par le ministère de l'Intérieur. Elle s'était également imposée lors du premier tour des élections une semaine plus tôt. Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, réussit donc son pari personnel, sans briller néanmoins, dans ce territoire qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle (31 % des voix au premier tour, quand Jean-Luc Mélenchon n'y a recueilli que 17,65 % des suffrages exprimés).

Elisabeth Borne faisait face au second tour à Noé Gauchard, étudiant écologiste de 22 ans qui représentait la Nupes dans cette circonscription et à Jean-Philippe Roy pour le Rassemblement national au premier tour. Alain Touret, le député LREM sortant, a quant à lui quitté ses fonctions après trois mandats de député depuis 1997, pour des raisons de santé. Il avait été élu il y a 5 ans avec 68% des suffrages.

Elisabeth Borne avait balayé les soupçons de parachutage lors de sa candidature, qui avait précédé - rappelons-le - sa nomination à Matignon. "Le Calvados, c'est le berceau de ma famille. Par exemple, mon grand-père a été pendant de nombreuses années maire de Livarot", déclarait la candidate à ce sujet, citée par Franceinfo. Mais ces souvenirs personnels n'étaient probablement pas l'unique motif de cette campagne : relativement inconnue du grand public, Elisabeth Borne est souvent qualifiée par ses détracteurs (en particulier par la Nupes) de "technocrate", de haute-fonctionnaire détachée des enjeux du terrain. Dans la majorité, c'est aussi ce profil "techno" et pas assez "politique" qu'il fallait tenter de gommer. Et cette campagne des législatives n'y aura finalement que très peu contribué.

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.

Cette arrivée à Matignon en pleine campagne des législatives n'aura pas été un long fleuve tranquille pour Elisabeth Borne, confrontée aux ambitions retrouvées de la gauche et à plusieurs scandales en à peine un mois, de l'affaire Damien Abad à la polémique sur les incidents du Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions. Tout juste nommé, le nouveau ministre des Solidarités provoquera le premier coup dur du nouveau gouvernement à la mi-mai, après des accusations de viols et d'agressions sexuelles révélées par Mediapart qui a continué les révélations jusqu'à la veille du second tour des législatives. Révélations qu'il a contestées "avec la plus grande force".

Alors qu'elle sera plusieurs fois interpellée sur le sujet, véritable parasite pour sa campagne, Elisabeth Borne va décider de maintenir son ministre en place. Elle fera savoir par communiqué que "la Première ministre ne peut pas se prononcer sur des témoignages anonymes". Un argument repris à chaque empoignade sur le terrain, Elisabeth Borne se défendant de vive voix de ne pas être "un juge".

La finale de la Ligue des champions, au Stade de France le 28 mai, aura été un autre soubresaut perturbant la campagne d'Elisabeth Borne pour ces législatives. Les heurts constatés aux abords du stade, l'impossibilité pour de nombreux supporters d'assister au match, dont le coup d'envoi a dû être retardé, et l'usage répété de gaz lacrymogènes par les policiers, ont in fine pointé d'évidentes lacunes dans l'organisation. Des lacunes que le préfet de police a fini par reconnaître, après les dénégations du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et l'argument des faux billets qui a peiné à convaincre.

Elisabeth Borne a encore vu à cette occasion deux membre de son gouvernement, les ministres Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti, pilonnés par l'opposition après l'annonce que les images de vidéosurveillance de la soirée avaient été supprimées. Ces derniers seront accusés de ne pas s'être assurés que toutes les images seraient conservées, voire de "destruction de preuves" pour couvrir d'éventuels manquements des organisateurs et des forces de l'ordre. Le mot "scandale d'Etat" aura même été prononcé, à trois jours du premier tour.

Polémiques en cascade et message politique inaudible

Les abus présumés des forces de l'ordre au Stade de France, dénoncés par une large partie de la gauche, ont fait écho à la mort d'une passagère d'un véhicule dans le 18e arrondissement de Paris lors d'un contrôle de police en pleine campagne. Elisabeth Borne aura encore une fois été obligée de monter au créneau dans cette polémique, après que le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a écrit sur les réseaux sociaux que "la police tue". "Je trouve très choquante la façon qu'a Jean-Luc Mélenchon de s'en prendre systématiquement à la police avec des propos totalement outranciers", a commenté la Première ministre, évoquant "une enquête judiciaire en cours" et "une enquête de l'IGPN".

Lors de plusieurs déplacements éclair et de meeting en fin de campagne, Elisabeth Borne a bien tenté de mettre l'accent sur le pouvoir d'achat et sur les mesures promises par le gouvernement pour répondre à l'inflation qui est en train de gagner le pays. Las, c'est elle qui provoquera un nouveau chahut le après un échange à la radio, sur France Bleu, avec une femme démunie en fauteuil roulant, à qui elle suggérera de "reprendre une activité professionnelle". Une proposition qui a immédiatement provoqué un malaise très palpable sur le plateau et bien au-delà.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.