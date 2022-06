"Elisabeth Borne tente de réagir à 3 jours des législatives, après la polémique sur le handicap"

ELISABETH BORNE. Après avoir provoqué un tollé cette semaine en répondant à une femme en fauteuil à la radio, Elisabeth Borne a mis l'accent sur les mesures à venir du gouvernement contre l'inflation, à trois jours du premier tour des élections législatives...

[Mis à jour le 9 juin 2022 à 16h37] Elisabeth Borne, en campagne à Versailles puis dans le Calvados hier soir, où elle est elle-même candidate, démultiplie les interventions à trois jours des élections législatives désormais, qui débuteront dimanche 12 juin, avec le 1er tour de scrutin. Lors d'un meeting à Vire ce mercredi soir, la Première ministre à de nouveau mis l'accent sur le pouvoir d'achat et sur les mesures promises par le gouvernement pour répondre à l'inflation qui est en train de gagner le pays.

Après avoir assuré que l'Etat ne gagnait aucun argent sur les taxes sur les carburants, en pleine flambée des prix de l'essence, la patronne du gouvernement a redit son intention de "protéger le pouvoir d'achat", notamment avec le "bouclier tarifaire" (sur les prix de l'électricité et du gaz) prolongé jusqu'à la fin de l'année et coûtant "20 à 25 milliards de dépenses" pour l'Etat. Elisabeth Borne est aussi revenue sur l'aide aux plus modestes promise dès septembre face à la hausse des prix, avec le versement direct d'une indemnité d'urgence en attendant un "chèque alimentation", ainsi que sur la revalorisation de 4% de toute les retraites en juillet.

Tirant sans doute les leçons de la présidentielle où le sujet a été mis en avant tardivement, la Première ministre tente ainsi de marteler que le gouvernement agit pour le portefeuille des Français, à la fin d'une campagne atone. Une campagne des législatives dominée médiatiquement par Jean-Luc Mélenchon et la Nupes qui n'ont eu de cesse de fustiger le bilan et les intentions du gouvernement dans le domaine social. Dernière preuve en date : le tollé provoqué par Elisabeth Borne elle-même lors d'un échange à la radio avec une personne handicapée mardi.

Ce mardi 7 juin, sur l'antenne de France Bleu, Elisabeth Borne faisait face à une auditrice handicapée, Dolorès, qui l'alertait sur sa situation. Cette cinquantenaire, en fauteuil roulant depuis un grave accident, pointait notamment le mode de calcul de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH), basé en partie sur les revenus du partenaire. C'est lors de cet échange que l'ancienne ministre du Travail a conseillé à son interlocutrice de "reprendre une activité professionnelle" en lien avec "des structures dont c'est la responsabilité". Une proposition qui a immédiatement provoqué un malaise très palpable sur le plateau.

Face à une Elisabeth Borne qui a tenté péniblement de développer un argumentaire autour de l'inclusion des personnes en situation de handicap, c'est une auditrice en larmes qui a finalement opposé sa détresse. Après un silence, Dolorès a repris la parole, des sanglots dans la voix : "j'adore quand madame la Première ministre dit de reprendre une vie professionnelle, vous savez quand vous arrivez en fauteuil...", a-t-elle lâché, visiblement dépitée.

Si Elisabeth Borne a rappelé que les personnes handicapées pouvaient bénéficier d'aides pour la "vie courante" qui ne sont "pas sous condition de ressources" et si elle a promis que son gouvernement allait se pencher sur la "déconjugalisation" de l'AAH, les critiques indignées n'ont pas tardé, à gauche notamment. Dès mardi soir, Jean-Luc Mélenchon dénonçait une "technocrate brutale", qui "humilie une femme en fauteuil", tandis que le communiste Fabien Roussel s'est ému face à une séquence "glaciale".

Elisabeth Borne aura été forcée de s'expliquer, depuis Versailles hier, assurant n'avoir jamais "eu l'intention" de "blesser". "Ce que je veux dire c'est que si la personne – Dolorès en l'occurrence – a pu être blessée par mes propos, je le déplore. Je n'ai naturellement pas eu l'intention de la blesser", a déclaré la Première ministre dans l'après-midi. Cette prise de parole suivait celle de la Porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire qui avait déjà défendu Elisabeth Borne à la sortie du Conseil des ministres pour assurer de sa "compassion et empathie". "S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est un manque d'empathie à l'endroit de nos compatriotes et notamment les plus fragiles", avait martelé la nouvelle porte-voix de l'exécutif.

Une fois le nouveau gouvernement nommé, Elisabeth Borne s'est trouvée en première ligne dans la campagne des législatives 2022 : le Premier ministre est traditionnellement en charge de mener la majorité au niveau national lors de la bataille pour l'Assemblée. C'est avec cette échéance en tête que la récente patronne du gouvernement s'est rendue au Palais Bourbon, dès le mardi 17 mai, pour rencontrer les députés de la majorité. "Je tenais à être avec vous au lendemain de ma nomination", a lancé la Première ministre pour motiver ses troupes. "Je vois que vous êtes tous sur le terrain pour porter notre projet. Je suis aussi en campagne, je le dis, je continue cette campagne !"

Jamais élue, l'ancienne ministre du Travail, originaire de Normandie, a en effet été elle même investie dans la 6e circonscription du Calvados, qui avait placé nettement en tête Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. C'est donc une double-campagne, nationale et locale, qu'Elisabeth Borne doit la mener de front, en plus des dossiers majeurs de ce début de quinquennat qui ne manquent pas (paquet pouvoir d'achat avec des aides très attendues pour limiter les effets de l'inflation, nouvelle réforme des retraites ou de l'éducation, planification écologique promise par Emmanuel Macron...). En cas de défaite individuelle ou collective à ces législatives, son avenir à Matignon serait immédiatement compromis. Ce n'est pas une première : Michel Rocard ou Jean-Marc Ayrault avaient relevé le même challenge, l'un en 1988 et l'autre en 2012.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Sa nomination a toutefois été perçue avec circonspection par certains membres du parti présidentiel, partageant l'avis de nombreux piliers de l'opposition sur un point : Elizabeth Borne est avant tout une haute-fonctionnaire, avec un sens de l'Etat qui confine à la loyauté administrative. Le profil de cette ingénieure ne serait à leurs yeux "pas assez politique" et devrait laisser toute la place à Emmanuel Macron dans ce périmètre.