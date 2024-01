Élisabeth Borne : une démission forcée pour la Première ministre ?

Elisabeth Borne a quitté l'Elysée après un nouvel entretien surprise avec Emmanuel Macron, ce lundi 8 janvier. La Première ministre aurait pu remettre sa démission alors qu'un remaniement se prépare depuis plusieurs jours.

Elisabeth Borne a-t-elle donné sa démission au président de la République ? C'est l'hypothèse qui semble tenir la corde après le rendez-vous de la Première ministre avec Emmanuel Macron à l'Elysée, dans l'après-midi de ce lundi 8 janvier. La locataire de Matignon est retournée au palais présidentiel, au lendemain d'un précédent rendez-vous, sans que le sujet de discussion entre la cheffe du gouvernement et le chef de l'Etat ne soit précisé. Mais alors qu'un remaniement est annoncé comme imminent depuis près de quatre jours, la possibilité d'une démission est dans tous les esprits.

Quelques indices, qui demandent un peu d'interprétation, peuvent aller dans le sens d'une démission. A commencer par le départ en toute discrétion, par une porte arrière de l'Elysée, de la Première ministre pour retourner à Matignon à l'issue du rendez-vous. Un départ qui conduit à l'absence d'Elisabeth Borne à la cérémonie des voeux d'Emmanuel Macron devant le Conseil constitutionnel, un événement auquel le chef de gouvernement est traditionnellement convié. Si la locataire de Matignon n'assiste pas à la cérémonie, c'est peut-être qu'elle n'est plus Première ministre. C'est aussi le silence de l'entourage de l'Elysée et de Matignon qui semblent également confirmer ce départ.

Ce rendez-vous et une possible démission d'Elisabeth Borne surviendraient subitement et alors qu'Elisabeth Borne doit se rendre dans le Pas-de-Calais en tant que Première ministre ce mardi 9 janvier pour "évoquer toutes les solutions à mettre en place" après les inondations. Un départ ne serait toutefois pas une surprise, puisqu'annoncé depuis plusieurs jours dès les premières rumeurs concernant un remaniement. Après avoir survécu à deux remaniements, à l'issue des législatives 2022 et à l'été 2023, malgré des bruits de couloir qui l'a donnée sortante, Elisabeth Borne pourrait finalement plier face au désir de changement d'Emmanuel Macron