"Taux d'abstention aux municipales (2e tour) à 17h : 65,33%, le vote encore ouvert"

De nombreux électeurs boudent les urnes ce dimanche 28 juin. Le ministère a donné le taux provisoire de l'abstention, à 17h.

Quel taux de participation atteindra-t-on à 20h, heure légale de la clôture du premier tour de ces élections municipales ? Les estimations seront données sur les principales chaînes d'information ainsi que sur Linternaute.com. Pour rappel, le taux d'abstention s'était élevé à 36,3% lors du premier tour en 2014. Il faut savoir que ce niveau baisse régulièrement depuis des décennies, mais l'élection de ce dimanche sort évidemment du lot compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire. Quelques chiffres pour mesurer le désengagement des Français pour les municipales, élections pourtant parmi les plus mobilisatrices : le taux de participation au premier tour était de 66,5% en 2008, de 67,4% en 2001, de 69,4% en 1995, de 72,9% en 1989, de 78,4% en 1983, de 78,9% en 1977.

A 17h, selon les chiffres transmis par le ministère de l'Intérieur, l'abstention au second tour de l'élection municipale, soit le taux d'inscrits sur les listes électorales ne s'étant pas rendus dans leur bureau de vote, était de 65,33%. Rappelons que lors du premier tour, le 15 mars dernier, le taux mesuré à 17h donnait un taux d'abstention de 61,23% (taux de participation de 38,77% contre 18,37% à midi). L'abstention s'était finalement fixée à 55,25% à la clôture du scrutin sur tout le territoire français, un record absolu pour ce type d'élection.

On saura à 20h si le niveau de l'abstention sera encore plus important aujourd'hui que dimanche 15 mars. Evidemment, les craintes suscitées par le risque sanitaire pèsent considérablement sur ce second tour des élections municipales, tout comme pour le premier. Dans un sondage Linternaute-YouGov, publié début juin, 29% des électeurs se disaient réticents à se déplacer dans leur bureau de vote uniquement par peur de s'exposer au coronavirus. Il est donc possible que le record de l'abstention soit battu ce dimanche 28 juin.

