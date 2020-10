"DIRECT. Interview de Macron : un discours de fermeté, l'annonce de couvre-feux pressentie"

MACRON - Le chef de l'Etat accorde une interview à TF1 et France 2 aujourd'hui, à 19h55. Emmanuel Macron doit annoncer de nouvelles mesures de restrictions et expliquer le plan d'action du gouvernement contre le Covid-19.

16:37 - Le télétravail accentué ? Emmanuel Macron pourrait également inciter les entreprises à avoir beaucoup plus recours au télétravail, une pratique de plus en plus abandonnée. "Et le télétravail ? Les transports sont bondés, et tant que le message ne vient pas du plus haut sommet de l'Etat, les chefs d'entreprises et les RH ne sont pas prêts à remettre en place le télétravail" indique notamment une source proche de l'exécutif. 16:27 - Damien Abad favorable au couvre-feu s'il est nécessaire Président des députés Les Républicains à l'Assemblée, Damien Abad se dit "favorable" à une telle mesure si elle est jugée nécessaire. "Si la situation sanitaire le justifie, si la protection des Français doit passer par des mesures de couvre-feu dans certaines métropoles, nous y serons favorables". 16:18 - Couvre-feu ou bulle sociale ? Si on parle énormément de couvre-feu depuis quelques heures, la bulle sociale est également l'une des pistes du gouvernement même si cette dernière seraient difficile à faire appliquer. Pour faire simple, la bulle sociale signifie que les Français devront choisir quelques proches avec lesquels ils sont autorisés d'interagir sans masque ni distanciation. La liste ne sera pas soumise à un éventuel contrôle et nécessite la responsabilité chacun. Si le mot n'a jamais été vraiment employé, le ministre de la Santé Olivier Véran a pu l'évoquer à plusieurs reprises en demandant de restreindre les grands repas familiaux ou les fêtes entre amis. 16:08 - Quelle heure pour le couvre feu ? Si Emmanuel Macron poursuit ses consultations avant son interview et que la décision n'a bien évidemment pas encore été prise, deux horaires se détachent : 20h et 22h. Les restaurants, salles de spectacle pourraient faire influencer l'heure de ce dernier afin d'éviter un nouveau choc économique important. 16:00 - L'Etat d'urgence sanitaire peut-il être de nouveau déclaré ? Cette annonce pourrait permettre d'instaurer plus facilement un couvre-feu dans certaines métropoles. Selon les informations du Parisien, ce mercredi matin durant le Conseil des ministres, le décret pour rétablir l'état d'urgence était en discussion et pourrait rentrer en application dès ce vendredi 16 octobre à minuit. Sachez que cette décision ne peut être prise qu'en Conseil des ministres. 15:52 - Quand pouvons-nous déclarer un couvre-feu ? La mesure est très délicate et peut provoquer un imbroglio juridique très important. En temps normal, le cas de l'urgence sanitaire, la sécurité et les tensions sociales sont les principales raisons pour appliquer le couvre-feu. "Si l'ordre public et la population sont en danger, on endigue le risque avec une restriction à la liberté de sortir de chez soi. Mais il reste important de pouvoir justifier la raison du couvre-feu, il ne faut pas que ce dernier soit considéré comme une restriction aux libertés fondamentales", explique Thierry Vallat auprès du Figaro. 15:45 - Des mesures économiques également annoncées ? Des sources concordantes à BFM TV indiquent que lors de son interview, Emmanuel Macron ne va pas se contenter d'annoncer de nouvelles restrictions, mais qu'il va également annoncer de nouvelles mesures économiques et sociales. Rappelons que ce samedi, des annonces sur les personnes les plus fragiles devraient être également annoncées. 15:39 - "Il faut donner une trajectoire" selon l'entourage de Macron Selon l'entourage du président cité l'AFP, "il ne s’agit pas de prendre une mesure pour quinze jours, un coup on ferme, un coup on rouvre. Il faut des mesures bien plus longues. Les Français ont besoin de clarté sur le moyen et long terme. Il faut leur donner une trajectoire, un calendrier pour les mois qui viennent." 15:30 - Qui décrète un couvre-feu ? Si Emmanuel Macron déclare un couvre-feu lors de son interview, qui concrètement peut le décréter sachant que ce terme n'a pas de valeur juridique ? "On parle simplement d'interdiction d'aller et venir pour certaines personnes à certaines heures", explique au Figaro le juriste et avocat au Barreau de Paris Thierry Vallat. Officiellement, ce sont les maires qui peuvent appliquer des mesures restrictives d'aller et venir, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés. 15:20 - Pour ou contre le couvre-feu, deux clans s'opposent Selon les informations de BFM TV, deux clans s'opposent sur la mise en place du couvre-feu. D'un côté, il y a ceux qui veulent des décisions fortes comme le ministre de la Santé Olivier Véran et la ministre du Travail Élisabeth Borne. De l'autre, se trouveraient le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, son homologue de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer et le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari qui craignent une nouvelle rupture avec les plus précaires. 15:16 - Un exercice de "transparence" L'interview d'Emmanuel Macron, selon des proches du chef de l'Etat, auraient pour but de faire "un véritable exercice de transparence" face aux Français et face à la crise sanitaire du Covid. 15:13 - Un couvre-feu pour éviter de reconfiner ? Clairement, l'hypothèse de mettre en place un couvre-feu fait son chemin. Ce dernier aurait pour but de mettre de côté le reconfinement général et même local, une mesure qualifiée de "pire solution" par le gouvernement qui cherche de nombreuses alternatives. 15:10 - Le couvre-feu, l'annonce phare de l'interview d'Emmanuel Macron ? En prenant la parole ce soir sur TF1 et France 2, Emmanuel Macron va faire un point sur la situation sanitaire en France. Dire que cette dernière se dégrade de plus en plus est dérisoire et cela ne devrait pas être le simple objet de l'allocution du chef de l'Etat. Parmi les mesures concrètes qui sont évoquées... Le couvre-feu. Instauré à Mulhouse au printemps et toujours actif en Guyane, le couvre-feu pourrait être déclinée dans les métropoles en alertes maximales comme Paris, Lyon, Marseille ou encore Saint-Etienne et Lille.

Une telle mesure prendrait des tournures d'électrochoc, mais il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron annonce des mesures de couvre-feu lors de son interview ce mercredi. D'après les indiscrétions de plusieurs interlocuteurs du chef de l'Etat, auprès du Monde et de BFMTV, cette hypothèse, si elle est sur la table, semble être considérée comme un ultime recours. L'exécutif est pourtant préoccupé par les rassemblements dans la sphère privée, qui contribuent à la propagation du Covid. "La vie privée, c'est un gros sujet d'inquiétude. Les soirées estudiantines, les réunions familiales. Mais on ne peut rien interdire. C'est impossible à contrôler", indique un conseiller d'Emmanuel Macron à BFMTV, qui ajoute : "Sauf s'il y a un couvre-feu, mais personne ne veut en arriver là". Le conseil scientifique, lui, estime dans son dernier avis qu'un couvre feu serait une option efficace. Il a d'ailleurs été mis en place en Guyane en juin et juillet et a donné de bons résultats. Si cette option est retenue pour l'Hexagone, où et comment la mettre en place ? En concertation avec les préfets et les maires, déjà assez hostiles à la fermeture des bars et cafés dans les villes les plus touchées par le Covid ? Parlerait-on alors d'un couvre-feu imposé à partir de 20h, de 22h ou de 23h ?

L'allocution d'Emmanuel Macron, ce 14 octobre, intervient alors que le Premier ministre, Jean Castex a fait savoir sur franceinfo qu'il n'excluait pas des reconfinements en France, ciblés et locaux. Le gouvernement martèle depuis des jours que le scénario du reconfinement généralisé serait la pire des solutions, mais mettre en oeuvre des privations de liberté temporaires dans les zones où le virus circule activement apparaît comme un recours sérieux. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a toutefois indiqué que la piste des assignements à résidence ou dans un périmètre délimité n'était pas sur la table. Interrogé sur RTL lundi soir, au sujet des vacances de la Toussaint qui arrivent, Gabriel Attal a indiqué qu'"il n'est pas prévu de limiter les déplacements". Et de renchérir : "Il n'est pas prévu que ça change d'ici la semaine prochaine."

Emmanuel Macron aurait pris la mesure de la lassitude et de l'incompréhension des Français face à des injonctions qui se multiplient depuis des semaines et qui apparaissent parfois contradictoires. Un proche du président insiste ainsi auprès de BFMTV sur les interrogations qui ont été remontées jusque dans les cercles de réflexion de l'Elysée : "Pourquoi est-ce qu'on ne reconfine pas les gens à risque, les Ehpad, les personnes aux affections au long cours, maladies chroniques ? Et le télétravail ? Les transports sont bondés, et tant que le message ne vient pas du plus haut sommet de l'Etat, les chefs d'entreprises et les RH ne sont pas prêts à remettre en place le télétravail".

De nouvelles mesures pour soutenir l'économie ?

Selon les informations de BFMTV, le chef de l'Etat pourrait annoncer la mise en place de dispositifs d'aide de long terme pour les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. "Le président de la République ne peut pas annoncer que des mauvaises nouvelles. Il doit montrer qu'il protège, il veut aussi donner de l'espoir", indique au média un conseiller d'Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron accorde une interview, en direct depuis l'Élysée, à TF1 et France 2, ce mercredi 14 octobre à partir de 19h55. L'intervention est également diffusé sur LCI, franceinfo et TV5 Monde, elle sera orchestrée par Anne-Sophie Lapix (France 2) et Gilles Bouleau (TF1). Les deux chaînes ont fait savoir qu'elle "portera notamment sur la situation sanitaire et économique du pays, alors que la France fait face à une recrudescence de l'épidémie". Elle sera par ailleurs à suivre sur cette page.

Les allocutions d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron dans le 20 Heures de France 2 et TF1, mercredi 7 octobre s'exprimait depuis Saint-Martin-Vésubie, l'une des communes les plus touchées par la tempête Alex, dans les Alpes-Maritimes. Il avait annoncé que dans un premier temps, 100 millions d'euros allaient être débloqués pour un fonds de reconstruction. Une "conférence des financeurs" va également être mise en place "pour que l'État, la région, le département, la métropole et toutes les communes qui peuvent contribuent, afin que la solidarité nationale et locale se mobilise".

Emmanuel Macron avait également évoqué la situation sanitaire du pays, avec un virus qui "circule plus vite depuis plusieurs semaines". Il envisageait d'"aller vers plus de restrictions, comme celles qu'on a pu connaître dans les Bouches-du-Rhône et pour Paris et la petite couronne", en particulier dans les zones où le coronavirus progresse rapidement et touche les personnes âgées. "La stratégie est aussi de responsabiliser nos concitoyens. Nous ne sommes pas, et nous ne serons pas pour plusieurs mois, dans un temps normal. Il faut être responsables les uns des autres, il faut prendre soin de nos aînés, de nos soignants, qui sont sous une très forte pression", avait-il ajouté.

Le 21 juillet 2020, Emmanuel Macron était intervenu dans le JT de TF1 lors d'une interview qui avait pour objectif l'explication du plan de relance européen décidé par l'UE 24 heures plus tôt. Le chef de l'Etat avait alors révélé que sur les 450 milliards d'euros de ce plan, 40 milliards étaient consacrés à la France, et que cette somme allait notamment servir à la transition écologique, au tourisme, au financement des régions, au numérique, ou encore à l'embauche des jeunes. "Ce sont des choses très concrètes, et cela va toucher la vie de nos concitoyens", avait promis Emmanuel Macron ce soir-là, ajoutant que cette dette serait assumée par les pays ensemble et qu'elle serait lissée dans le temps. "Pour la première fois, les pays vont emprunter de l'argent pour le répartir entre eux selon leurs besoins", avait-il précisé.

Le mardi 14 juillet dernier, Emmanuel Macron s'était adressé aux Français lors d'une grande interview accordée à TF1 et France 2. Le chef de l'Etat a été interrogé pendant plus d'une heure par Léa Salamé et Gilles Bouleau et s'est s'exprimé sur le plan de relance économique, la crise sanitaire du Covid-19, les accords sur les salaires pour les soignants trouvés dans le cadre du Ségur de la Santé, la réforme des retraites relancée, mais aussi sur le remaniement ministériel, qui a fait l'objet de critiques de l'opposition et d'associations féministes. L'intervention d'Emmanuel Macron en vidéo, en intégralité :

Mi-juin, Emmanuel Macron s'était exprimé pour définir le tempo du processus de déconfinement. Il avait alors listé une série de mesures, notamment pour que les enfants et adolescents français retournent à l'école.

Très attendu par des Français désireux d'en savoir plus sur le prolongement du confinement, le discours du 13 avril a permis à Emmanuel Macron de faire le point sur la propagation de l'épidémie du Covid en France et d'annoncer une première phase de déconfinement pour le 11 mai. L'allocution en intégralité :

C'est un discours un peu spécial auquel s'était livré Emmanuel Macron ce 25 mars 2020. En plein confinement et alors que le coronavirus était en phase ascendante sur le pays, le président s'était déplacé à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin), où il avait pris la parole devant les Français. Dans une zone de la France particulièrement touchée par le Covid-19, Emmanuel Macron avait rendu hommage à "l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne et qui permettent à nos soignants de soigner, et au pays de continuer à vivre". A noter qu'il s'agit de la première fois où le chef de l'Etat était apparu masqué.

Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le début du confinement débutant dès le lendemain. "Les réunions amicales, familiales, les déplacements dans les parcs ne seront plus autorisés", avait-il indiqué, répétant que le pays était entré "en guerre" contre le coronavirus. Le discours dans son intégralité :

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A l'occasion de son discours du 12 mars 2020, Emmanuel Macron, l'air grave, avait annoncé la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités, qui avait pris effet quatre jours plus tard. Le chef de l'Etat avait également communiqué sur le maintien des élections municipales les 15 et 22 mars, avant que le second tour ne soit finalement reporté quatre jours après. Appel à la mobilisation du système sanitaire, report de la trêve hivernale et chômage partiel avaient été les grands sujets abordés par Emmanuel Macron ce jour-là.