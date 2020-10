DIRECT. Interview de Macron : une grosse annonce et un discours de responsabilité. Le résumé

MACRON. Le chef de l'Etat a accordé une interview à TF1 et France 2 ce mercredi 14 octobre 2020. Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de restrictions, dont un couvre-feu dans les zones d'alerte maximale. Mais le discours est malgré tout resté axé sur les libertés. Il n'y a pas de nouvelle restriction sur les transports ou le télétravail...

L'essentiel

Pas de ton martial ou de fermeté surjouée dans son discours. Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi soir pour faire le point sur l'épidémie de Covid-19 et a annoncé une mesure choc, des ajustements et fait de la pédagogie sur la réponse que compte apporter l'exécutif à la nouvelle crise sanitaire qui se profile. Alors que le Conseil des ministres a entériné le rétablissement de l'état d'urgence sanitaire dès ce samedi, le chef de l'Etat était attendu sur plusieurs mesures.

Dans cette interview accordée depuis l'Elysée, Emmanuel Macron a fait une annonce majeure : un couvre-feu sera instauré samedi en Ile-de-France et dans 8 métropoles en état d'alerte maximale pour 4 semaines, avec interdiction de se déplacer entre 21h et 6h du matin. Dans son discours, Emmanuel Macron a en revanche essayé de montrer qu'il reste attaché aux libertés et à la responsabilité de chacun. Il n'y aura aucune nouvelle mesure d'interdiction dans la sphère privée et s'il a appelé à limiter les interactions et les réunions familiales ou amicales à 6 personnes, il n'a pas évoqué le concept de "bulle sociale" qui faisait partie des mesures attendues. Les départs en vacances pour la Toussaint et les transports sont aussi épargnés. Emmanuel Macron n'a pas non plus pris de mesure sur le télétravail. Voici les principales annonces :

"Le virus repart" et "on sait qu'il tue", a d'emblée reconnu Emmanuel Macron dans cette interview menée par Anne-Sophie Lapix de France 2 et Gilles Bouleau de TF1. "Ce virus, il est dangereux et grave pour tout le monde". "Nous sommes arrivés à un moment où il faut agir", a ajouté le chef de l'Etat, précisant que "les hôpitaux sont aujourd'hui dans une situation plus grave qu'au printemps". "Quand nous avons décidé le confinement en mars, le virus était dans le Grand est et en Ile-de-France. Cette fois il est partout [...]. Nous n'avons pas de réserve de lits en réanimation", a-t-il expliqué. "C'est pour cela que nous devons prendre des mesures plus strictes pour reprendre le contrôle". Emmanuel Macron a ensuite présenté des mesures selon deux grands axes : éviter de "reconfiner le pays" mais "limiter les interactions sociales".

"Ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure pertinente", a jugé Emmanuel Macron dans cette interview de plus de 45 minutes. La décision principale est donc bel et bien un couvre-feu "qui s'appliquera à la région Ile-de-France et à 8 métropoles (Lyon, Saint-Etienne, Grenoble, Lille, Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille). "Il commencera à 21h et s'achèvera à 6h du matin", a ensuite détaillé Emmanuel Macron, ajoutant : "Il débutera dès ce samedi et durera 4 semaines". Le chef de l'Etat a évoqué la possibilité d'aller "devant le Parlement" pour le prolonger jusqu'au 1er décembre. "Il faut faire que ces 20 000 cas (par jour - NDLR) passent de 3 à 5000 cas. Que ces 200 entrées en réanimation doivent être réduites", s'est justifié le président. "Six semaines, c'est le temps qui nous paraît utile".

"Nous avons fait le choix de ne pas limiter les déplacements régionaux", a en revanche indiqué le chef de l'Etat. "Nous allons continuer à travailler, notre économie en a besoin, notre société aussi". "Ceux qui rentrent du travail après 21 heures, les urgences sanitaires" bénéficieront d'une autorisation, il n'y aura pas une interdiction de circuler mais une "stricte limitation aux bonnes raisons". "Des contrôles et des amendes de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive", ont en revanche été annoncées. "On va verbaliser de manière proportionnée. Que chacun soit conscient des risques et de l'enjeu [...]. Il ne s'agit pas d'infantiliser mais de responsabiliser".

"On n'empêche pas de partir en vacances, ce qui serait infantilisant et disproportionné", a aussi indiqué le chef de l'Etat qui a surtout appelé les Français à se "remobiliser collectivement" dans les "réunions privées". "Il faut porter le masque, même dans les réunions privées [...]. On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de six à table". Le locataire de l'Elysée a insisté sur la nécessité de laisser la liberté individuelle et la responsabilité de chacun faire le reste. Il a par ailleurs pris soin de ne pas stigmatiser les jeunes, parfois accusés de ne pas respecter les mesures barrière. "C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, je ne donnerai jamais de leçons à nos jeunes, je ne culpabiliserai personne".

"Le télétravail, c'est un outil intelligent. Si c'est une règle nationale, on réisole les gens", a tranché Emmanuel Macron annonçant qu'il n'y aurait aucune nouvelle règle en la matière. "Le télétravail, c'est chouette quand on a une résidence secondaire, [mais] dans un appartement, avec les enfants à la maison, cela devient vite très dur". Appelant au "bon sens", le chef de l'Etat estime que la France a "besoin que les entreprises fonctionnent, que les professeurs soient en classe". "On va plutôt inciter les gens à faire deux à trois jours de télétravail par semaine", a déclaré le président, souhaitant que cela soit "négocié dans les branches". "Il n'y aura pas de restriction dans les transports" dans les zones concernées par le couvre-feu.

"On a eu des délais trop longs" sur les tests, a reconnu Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat ne croit pas en revanche "que des gens soient allés se faire tester à l'excès", à cause de leur gratuité. "Nous n'avions pas l'organisation qui permettait de le faire, pas de grosse centrale de test", a-t-il ajouté, jugeant que le système n'était "pas habitué à avoir une telle pression". "On doit progressivement aller vers une stratégie de 'tester, alerter, protéger' tout le mois de novembre et en décembre", "on va aller vers des autotests ou sur la base de votre salive, parfois de votre sang", a-t-il proposé en guise de solution.

L'échec de l'application StopCovid a aussi été abordé. "Ca n'a pas marché. Ca a été beaucoup moins téléchargé que tous nos voisins", a reconnu le chef de l'Etat. Emmanuel Macron a alors annoncé pour le 22 octobre une nouvelle application : "Tous Anti-Covid". "Elle contiendra des informations sur comment le virus circule, où sont les points pour se faire tester".

"Sur le plan économique et social, cette crise frappe aussi les plus modestes", a conclu Emmanuel Macron dans la dernière partie de l'interview. Les bénéficiaires du RSA et des APL auront en conséquence une aide exceptionnelle dans les six semaines qui viennent, de 150 euros, plus 100 euros par enfant. "Je préfère cette aide exceptionnelle massive plutôt qu'une transformation de nos minimas sociaux", a assuré le chef de l'Etat, avant de conclure avec un message d'espoir : . "Nous sommes une nation de citoyens solidaires. Nous ne pouvons pas nous en sortir si chacun ne joue pas sa part [...] On en sortira plus forts et plus unis".

