"Discours d'Emmanuel Macron : le résumé des annonces du 2 mars sur l'Ukraine"

MACRON UKRAINE. Emmanuel Macron a pris la parole mercredi 2 mars pour faire le point sur le conflit en Ukraine et assurer les Français de son action pour les "protéger" des conséquences de la guerre. Résumé et vidéo de l'allocution...

Il a appelé les Français à faire front face à la guerre en Ukraine. Dans une allocution solennelle diffusée à la télévision ce mercredi 2 mars 2022, Emmanuel Macron a assuré qu'il ferait tout pour les "protéger" des conséquences du conflit, reconnaissant que cette crise venait "percuter" la campagne présidentielle à 39 jours du scrutin. Le chef de l'Etat a déclaré que la France se "tenait" aux côtés de l'Ukraine, sept jours après le début de l'invasion russe que "nous avons tout fait pour éviter". Il a salué le fait que la France et ses alliés aient "pris de manière rapide et proportionnée des sanctions à l'égard de la Russie" tout en affirmant que "nous ne sommes pas en guerre contre la Russie".

Le discours d'Emmanuel Macron aura duré une quinzaine de minutes et est ainsi resté essentiellement centrée sur la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron n'a en rien changé la position de la France dans le conflit, mais quelques annonces sont à retenir :

, Emmanuel Macron a adressé au président Volodymyr Zelensky "le soutien fraternel de la France". "La Russie n’est pas agressée, elle est l’agresseur", a lancé le chef de l'Etat, martelant qu'"il n’y a pas de troupes ni de bases de l’OTAN en Ukraine". "Cette guerre est le fruit d’un esprit de revanche né d’une lecture révisionniste de l’histoire", a-t-il ajouté. Concernant la situation sur le terrain, Emmanuel Macron s'est contenté de dire que "les forces russes assiègent les villes les plus importantes" du pays et que "les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs". Sur Vladimir Poutine , Emmanuel Macron a avant tout justifié son action des dernières semaines. "J'ai tenté de conserver un dialogue constant et de proposer des alternatives", a-t-il affirmé au sujet de ses échanges avec le président russe qui a, selon lui, choisi cette guerre "seul, de manière délibérée", "reniant un à un les engagements pris devant la communauté internationale". Mais Emmanuel Macron l'assure néanmoins : "J’ai choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que nécessaire, avec le président Poutine, pour éviter la contagion du conflit".

, Emmanuel Macron a avant tout justifié son action des dernières semaines. "J'ai tenté de conserver un dialogue constant et de proposer des alternatives", a-t-il affirmé au sujet de ses échanges avec le président russe qui a, selon lui, choisi cette guerre "seul, de manière délibérée", "reniant un à un les engagements pris devant la communauté internationale". Mais Emmanuel Macron l'assure néanmoins : "J’ai choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que nécessaire, avec le président Poutine, pour éviter la contagion du conflit". Sur l'engagement de la France , Emmanuel Macron a rappelé que "plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de Roumanie". Toutefois, "il n’y a pas de troupes ni de bases de l’OTAN en Ukraine" a-t-il répété. L'aide française se manifeste aussi sur l'accueil des réfugiés : "Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d’Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part". Le chef de l'Etat estime enfin que l'Europe de la défense doit "franchir une nouvelle étape". Un sommet aura lieu à Versailles les 10 et 11 mars en ce sens.

, Emmanuel Macron a rappelé que "plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de Roumanie". Toutefois, "il n’y a pas de troupes ni de bases de l’OTAN en Ukraine" a-t-il répété. L'aide française se manifeste aussi sur l'accueil des réfugiés : "Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d’Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part". Le chef de l'Etat estime enfin que l'Europe de la défense doit "franchir une nouvelle étape". Un sommet aura lieu à Versailles les 10 et 11 mars en ce sens. Sur la Russie, Emmanuel Macron ne veut pas de guerre : "Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tous ce qui nous lie à ce grand peuple européen qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe", a tenu à préciser le président, opposé à l'idée de devenir un belligérant de ce conflit. La réaction restera donc économique : "Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France, plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes internationaux, rendant impossible nombre de transactions, entraînant la chute du rouble".

Le discours d'Emmanuel Macron ce mercredi 2 mars 2022 était la troisième prise de parole officielle du chef de l'Etat sur la crise ukrainienne. Dès le début du conflit Emmanuel Macron s'est exprimé, d'abord dans une très brève allocution le 24 février, puis le lendemain en marge d'un Conseil européen extraordinaire.

Le message d'Emmanuel Macron a été lu quelques heures après une prise de parole en marge d'un Conseil européen extraordinaire. Dans son discours matinal du 25 février, Emmanuel Macron a rappelé qu'en déclenchant une guerre en Europe, Vladimir Poutine "bafou[e] tous les principes qui président au droit international, aux chartes et traités souverainement signés par la Russie ces dernières décennies". Il a également réaffirmé l'unité et le soutien de l'Europe et de l'Union européenne à l'Ukraine dans cette épreuve. Une aide économique d'1,2 milliards d'euros, financée par la France à hauteur de 300 millions, va être envoyée à Kiev en guise de soutien, en plus de renfort militaire aux frontières. Le président de la République a assuré l'envoi "en Estonie [d']un nouveau contingent au sein de la présence avancée renforcée, [l'anticipation] sa participation à la police du ciel balte dès le mois de mars, et [l'accélération de] son déploiement en Roumanie".

Vladimir Poutine a annoncé dans la nuit du 23 et 24 février 2022 le lancement d'une opération militaire en Ukraine. Dans son discours prononcé le 24 février, de moins de quatre minutes, Emmanuel Macron a parlé d'une "attaque militaire massive" qui "contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes" et constitue "une violation de la charte de Nations-Unies ainsi que des principes fondateurs de l'ordre européen et international". Le président de la République a fermement condamné le choix du Kremlin de déclencher une guerre et d'ainsi "porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies".

La France prend le parti de l'Ukraine et l'Elysée a affirmé se tenir aux côtés des dirigeants et du peuple ukrainien dans cette épreuve. Quelle que soit l'évolution du conflit russo-ukrainien, ces événements marquent "un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies, des conséquences sur la géopolitique de nos continents", a déclaré le chef de l'Etat, le ton grave. Il promet de demander à la Russie "de rendre des comptes".