"Discours de Macron : des annonces et une grosse surprise sur "le travail" ?"

MACRON. Il avait promis de s'adresser aux Français à l'automne pour faire le point sur la situation épidémique : Emmanuel Macron s'exprime ce mardi 9 novembre, à 20h. Dans un discours solennel, il doit trancher sur la nécessité d'imposer une 3e dose de vaccin. Une annonce surprise "sur le travail" est une éventualité.

Sommaire Discours de Macron en direct

Discours de Macron mardi 9 novembre

Macron sur la 3e dose

Pass sanitaire et 3e dose

Autres annonces de Macron L'essentiel Nouveau discours du chef de l'Etat : Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce mardi 9 novembre, à 20h, depuis l'Elysée.

Le président doit annoncer aux Français, dans une allocution solennelle très attendue, si les Français les plus fragiles et le plus âgés pourront encore disposer - ou non - de leur pass sanitaire sans avoir effectué de 3e dose de vaccin anti-Covid. Le gouvernement insiste depuis des semaines sur la nécessité pour les plus exposés au Covid-19 de se faire administrer cette dose de rappel.

Emmanuel Macron doit aussi, dans son discours, dresser une feuille de route pour les derniers mois de son quinquennat. Selon BFMTV et France Info, il parlera de la reprise économique, de la réforme de l'assurance chômage, de la réforme des retraites qu'il entendrait repousser. Les deux médias indiquent qu'Emmanuel Macron devrait par ailleurs faire une annonce inattendue, en présentant "une nouvelle mesure sur le thème du travail". Faut-il s'attendre à une mesure pour renforcer le pouvoir d'achat des salariés ? un nouveau chantier sur le temps de travail ?

Suivez sur cette page les dernières informations concernant l'allocution d'Emmanuel Macron ; le discours du président sera retransmis ici-même, en direct et en vidéo

En direct

Recevoir nos alertes live !

11:10 - Avant le discours d'Emmanuel Macron, un conseil de défense sanitaore Un conseil de défense sanitaire est actuellement en train de se tenir à l'Elysée, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat tient à consulter ses ministres pour rendre ses ultimes arbitrages. Les ministres convies et le président de la République doivent trancher sur la meilleure manière de limiter la vague épidémique qui s'annonce, même si elle devrait rester très contenue. L'impact économique de l'imposition d'une 3e dose aux plus âgés est abordée. 11:02 - Pas de troisième dose obligatoire pour l'ensemble des Français Emmanuel Macron, selon les confidences de conseillers à BFMTV, ne devrait pas imposer l'administration d'une dose de rappel de vaccin à tous les Français pour la validation du pass sanitaire. Cette 3e dose - si elle est bien rendue obligatoire pour ladite validation - ne devrait concerner que les Français les plus fragiles. La chaîne d'information en continu avance que cette disposition pourrait ne concerner que les Français âgés de plus de 65 ans. 10:55 - Une annonce "sur le travail" : une nouvelle mesure sortie du chapeau ? L'Elysée a déjà fait savoir qu'Emmanuel Macron s'exprimerait ce soir pour donner des éléments de clarification sur la stratégie sanitaire de l'exécutif. Un point de pédagogie sur la circulation du virus est attendu, et mis à part l'arbitrage sur la 3e dose, cette partie du discours du chef de l'Etat devrait être assez consensuelle. Reste qu'Emmanuel Macron tient à ouvrir son intervention à d'autres sujets, pour indiquer aux Français que le gouvernement entend poursuivre une action politique et économique ambitieuse. C'est sur ce terrain que le président pourrait surprendre. Selon BFMTV et France Info, qui s'appuie sur des confidences de ministres, le chef de l'Etat pourrait bien annoncer une "mesure sur le thème du travail". A quelques mois de l'élection présidentielle, il n'est pas impossible qu'Emmanuel Macron veuille démontrer qu'il se soucie du pouvoir d'achat des Français les plus modestes, le timing se prête davantage à une mesure populaire qu'à l'ouverture d'une grand chantier qui l'exposerait aux critiques de l'opposition et des syndicats. BFMTV cite un membre du gouvernement qui justifie une telle annonce : "Le travail est au cœur de tout ce que nous avons fait depuis 2017. On veut remettre la valeur travail au centre du jeu politique. C'est un sujet très fort à droite, mais aussi à gauche, on va obliger chacun à se positionner par rapport à nous". Emmanuel Macron avait déclaré lors de son dernier discours d'importance que la France était l'un des pays d'Europe où le cumul de travail par actif était le plus faible. Il ne serait pas saugrenu qu'il avance un projet de réforme pour proposer des évolutions en ce sens.

En savoir plus

Emmanuel Macron s'adresse donc au pays ce mardi 9 novembre à 20h, dans un discours enregistré depuis l'Elysée. Voilà déjà plusieurs jours qu'un rebond épidémique se confirme en France et en Europe. Celui-ci se traduit d'ailleurs dans les chiffres qui concernent l'épidémie de coronavirus, publiés quotidiennement dans l'Hexagone par Santé publique France (SpF). Outre ces indicateurs numéraux, plusieurs facteurs inquiètent : la baisse des températures imputable à l'arrivée de l'hiver, la vaccination qui patine et ne convainc toujours pas les plus sceptiques ainsi qu'un relâchement des gestes barrières. Le chef de l'Etat avait prévu de s'adresser aux Français à l'automne pour fixer une nouvelle orientation sur la stratégie sanitaire : Emmanuel Macron doit fixer une feuille de route avec d'éventuelles mesures de moyen terme pour contrer une reprise épidémique qui viendrait paralyser une nouvelle fois une partie de l'appareil productif français.

Au-delà de l'épidémie de coronavirus, le président doit s'exprimer dans un second temps sur les chantiers gouvernementaux qui touchent au portefeuille des Français, c'est-à-dire le volet économique, les réformes des retraites et de l'assurance chômage. D'après des sources proches du président, relayées par Le Parisien, il s'agira également pour Emmanuel Macron de montrer qu'il n'y a pas "que l'immigration dans le débat" tout en balayant l'idée soutenue par ses adversaires politiques, qu'il est en train de "cramer la caisse" pour sortir de la crise sanitaire. De retour de Glasgow, où il a assisté aux débats de la COP26, Emmanuel Macron pourrait également évoquer la question climatique.

Le sujet de la pandémie restera donc probablement l'un des gros dossiers évoqué par le président. Alors que de nombreuses personnes sont éligibles à l'injection d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 depuis le début du mois de septembre, le Premier ministre Jean Castex a exhorté ce vendredi 5 novembre, depuis le CHU de Montpellier, à "une mobilisation générale autour de la vaccination" et de la troisième dose, rapportent plusieurs médias. Ce discours devrait être repris ce mardi 9 novembre par Emmanuel Macron durant son allocution. La question de rendre cette troisième dose obligatoire pour les publics les plus à risque (et qui auraient déjà consenti aux deux premières doses) ou de l'associer à un renouvellement du pass sanitaire est posée.

Au regard de la situation, Emmanuel Macron pourrait-il envisager de confiner à nouveau la France ou de remettre en place un couvre-feu ? Sauf improbable retournement de situation, ni un confinement, ni un couvre-feu ne sera décrété par le chef de l'Etat. Il devrait en revanche alerter sur la reprise épidémique et insister sur le maintien des gestes barrières, appelant par ailleurs les Français éligibles à aller se faire vacciner.

Le pass sanitaire, dont le Parlement a validé la prolongation jusqu'au 31 juillet prochain, pourrait en effet être au cœur du discours d'Emmanuel Macron. "Nous réfléchissons à la question du pass sanitaire", a lâché Jean Castex vendredi, lors d'un déplacement à Montpellier, le Premier ministre estimant nécessaire de "peser le pour et le contre". Dans Le Parisien mercredi dernier, le ministre de la Santé se montrait plus explicite encore. Olivier Véran jugeait "légitime de s'interroger sur la validité du pass après plus de six mois de vaccination, si, au cas où vous auriez, par exemple, plus de 70 ans ou un diabète grave". Sans 3e dose de rappel, le pass pourrait être invalidé au bout de six mois selon ce scénario. La question de la vaccination des enfants de moins de 12 ans, qui a débuté cette semaine aux États-Unis, pourrait aussi être évoquée lors du discours d'Emmanuel Macron.