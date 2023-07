Discours de Macron : un 14-Juillet sécuritaire ? Des annonces possibles ?

DISCOURS DE MACRON. Emmanuel Macron va prendre le parole vendredi 14 juillet 2023. Si la forme n'est pas arrêtée, le contenu, lui, sera scruté. A quoi s'attendre ?

Il avait stoppé ce traditionnel exercice (excepté en 2020 et 2022), c'est finalement lui qui a donné rendez-vous à cette date. Emmanuel Macron va prendre la parole vendredi 14 juillet 2023 devant la Nation. Simple adresse diffusée ou interview comme cela fut de rigueur par le passé ? A ce stade, l'Elysée n'a toujours pas communiqué sur la forme que prendront les propos du président de la République. Une chose est sûre : il s'exprimera, ainsi qu'il l'avait annoncé le 17 avril lors d'une allocution à la suite de l'adoption de la réforme des retraites. "Le 14 juillet doit nous permettre de faire un premier bilan" avait-il dit, en référence à la feuille de route fixée à Elisabeth Borne et sur laquelle la Première ministre devait plancher entre mi-avril et la fête nationale.

Un bilan malgré le contexte social ?

Le plan de travail (et de communication) prévu par l'Elysée du printemps à l'été était bien rôdé. Et Emmanuel Macron, la cheffe du gouvernement ainsi que ses ministres se sont attelés à la tâche. C'était sans compter sur l'affaire Nahel et les émeutes qui ont suivi, venus rebattre les cartes. Dès lors, le bilan prévu par le chef de l'Etat prend du plomb dans l'aile. Il pourra toujours évoquer les changements sur le RSA, le lancement de France Travail en remplacement de Pôle emploi, le projet de loi industrie verte, les 13 milliards d'euros d'investissements promis par des patrons à Versailles, le plan de lutte contre la fraude sociale et fiscale ou encore le projet de loi pour réformer la justice, Emmanuel Macron ne devrait être attendu que sur un point principal : sa réponse à une bavure policière puis aux exactions commises.

Macron ne veut pas légiférer sous le coup de l'émotion

Des annonces peuvent-elles être faites ce 14 juillet ? Le chef de l'Etat n'entend pas légiférer sous le coup de l'émotion, dans l'immédiateté. Mais alors qu'il a échangé avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, a reçu plus de 200 maires, et chargé Elisabeth Borne de discuter avec les parlementaires, des propositions pourraient-elles être couchées sur le papier d'ici là ? L'idée "qu'à la première infraction, on arrive à sanctionner financièrement et facilement les familles", formulée par Emmanuel Macron, aura-t-elle abouti ? Une tendance se dégage toutefois : si décisions il devait y avoir, elles pencheraient en faveur du régalien et de l'ordre, et non d'un nouveau chèque à plusieurs millions pour les quartiers.

Le délai entre les évènements et la prise de parole du président de la République apparaît toutefois court pour une quelconque annonce de grande ampleur. Quant au remaniement ministériel, il semble avoir été relégué au fond des priorités. Car comme le dit un président de commission à l'Assemblée auprès de L'Opinion, "pour le Français moyen, changer des ministres qui n'impriment pas, ce n'est vraiment pas le sujet."