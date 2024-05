Européennes 2024 : un uppercut de Hayer contre Bardella lors du débat ?

Le débat opposant la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, à la candidate de la majorité, Valérie Hayer, ce jeudi 2 mai, pourrait être un moment décisif à quelques semaines des élections européennes.

C'est l'occasion ou jamais de réinstaurer le duel entre la majorité et le parti lepéniste à un peu plus d'un mois des élections européennes. Jordan Bardella qui a boudé presque tous les débats, ou presque, depuis le début de la campagne n'a pas résisté à un face-à-face avec la candidate macroniste. Le patron du Rassemblement national souhaite d'ailleurs tirer profit du débat prévu ce jeudi 2 mai à 21 heures sur BFMTV, pour confirmer son statut de favori alors qu'il est donné en tête des sondages, avec 15 points d'avance sur sa concurrente.

De son côté, la majorité mise aussi beaucoup sur ce débat pour inverser la tendance et relancer la campagne de sa tête de liste, Valérie Hayer. L'eurodéputée peine toujours à imprimer auprès des Français à l'inverse du très médiatique Jordan Bardella. Mais si sur la forme la candidate macroniste est à la peine sur le fond, elle espère moucher son concurrent. "Il faut aller le chercher […], le débusquer" sur les mesures de son programme estime un stratège de la majorité à Politico. L'objectif est clair : démontrer "l'incompétence et la superficialité" du RN selon un autre au Parisien.

Hayer arrive chargée face à Bardella

La majorité indique ne pas manquer d'arguments pour mettre à mal le sérieux du frontiste. Certains sont évoqués depuis le début de la campagne : absentéisme et faible implication de l'élu au Parlement européen avec seulement 21 amendements déposés en cinq ans ou la plasticité des positions du RN sur l'Europe. Le parti qui militait pour une sortie de l'Union européenne a revu sa copie et calmé son discours depuis 2019. La logique des positions et du projet du Rassemblement national sera aussi attaquée par la tête de liste macroniste, notamment sur les sujets de prédilections du RN : "Comment être crédible quand vous dites être contre l'immigration mais que vous votez contre le pacte migratoire ?" ou "quand vous ne votez pas le plan de relance ?" a interrogé un conseiller dans le Parisien.

Les quelques loupés de la campagne du parti à la flamme ou les accusations visant certains de ses candidats ont complété la liste des points faibles ou tout du moins attaquables du RN : la plainte pour complicité de crimes contre l'humanité et de torture déposée contre le numéro 3 de la liste, Fabrice Leggeri ; le blâme prononcé contre le commissaire et numéro 7 de la liste, Matthieu Valet, par sa hiérarchie ; ou encore l'exclusion forcée du candidat Saidali Boina Hamissi accusé d'avoir tenu des propos racistes et complotistes.

"Ca ne sert à rien de lui rentrer dedans"

Se sachant attendu au tournant, Jordan Bardella a prévenu le camp rival à la veille du débat, en marge d'un meeting à Perpignan le 1er mai : "Nous sommes prêts à débattre du fond […] sans prêt-à-penser [et] sans attaque sous la ceinture". Et pour cause, le poulain de Marine Le Pen a réuni les pontes du parti et plusieurs experts pour préparer son débat selon les indiscrétions du Parisien. "On veut déjouer ses arguments sur le fait que Jordan ne travaille pas, montrer qu'il est solide sur le fond de ses dossiers" a souligné un des participants à la réunion. Il sera toutefois plus délicat de défendre ses colistiers.

Jordan Bardella devra se montrer convaincant pour répondre aux attaques, mais le candidat semble vouloir préférer un débat courtois à une offensive contre sa rivale : "Elle n'est pas irritante, pas arrogante. Donc, ça ne sert à rien de lui rentrer dedans. Il faut y aller tranquillement, en restant sur le fond", lui a conseillé un expert. Le président du RN veut-il réserver ses joutes pour son éventuel débat avec le Premier ministre Gabriel Attal ? Ce qui est sûr c'est que dans les rangs de la majorité, on estime que Valérie Hayer n'a rien à perdre et tout à gagner lors du débat compte tenu de son score dans les résultats de sondage. A quelques semaines du scrutin, la Macronie veut croire que "tout est encore possible" et qu'il "suffit d'un uppercut qui fasse chanceler Bardella" pour s'approcher d'une victoire.