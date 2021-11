"Discours de Macron : vaccin, retraites et même une pique à Zemmour... Récap des annonces"

MACRON. Dans un discours prononcé depuis l'Elysée ce mardi 9 novembre 2021 au soir, Emmanuel Macron a fait des annonces clés sur la lutte contre le Covid, la réforme des retraites ou le nucléaire. Il s'en est aussi pris sans le nommer à Eric Zemmour et aux tenants de "l'obscurantisme"... Résumé de l'allocution.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:53 - Marine Le Pen déplore "un discours de campagne" A l'image des divers opposants à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a vu dans l'allocution du chef de l'Etat "un discours de campagne", estimant que "la troisième dose n’aura donc été qu’une excuse". Au regard du bilan dressé par le président de la République, la candidate du RN à la présidentielle juge que le locataire de l'Elysée "est loin des réalités que vivent les Français". La troisième dose n’aura donc été qu’une excuse pour faire un discours de campagne dont presque toutes les déclarations sont éminemment contestables.



Chômage, insécurité, pouvoir d’achat… Le monde parallèle d’E. Macron est loin des réalités que vivent les Français ! #Macron20h — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 9, 2021

20:48 - Un député LR appelle le CSA à "à mettre à jour le décompte des temps de parole" Adresse aux Français sur la situation sanitaire ou allocution de pré-campagne présidentielle ? Tous les opposants d'Emmanuel Macron ont vu dans son discours de ce mardi les propos d'un candidat à sa succession. Sur Twitter, Julien Dive, député LR de l'Aisne, évalue "1/3 du temps (du discours, ndlr) dans un rôle de président qui s’adresse sur la crise sanitaire et 2/3 du temps utilisé comme candidat en campagne". Il appelle donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel à "mettre à jour [leur] décompte des temps de parole". 27 minutes de discours chrono en main.

1/3 du temps dans un rôle de président qui s’adresse sur la crise sanitaire et 2/3 du temps utilisé comme candidat en campagne.

Allo @csaudiovisuel, pensez à mettre à jour votre décompte des temps de parole #Presidentielle2022 ! #Macron20h — Julien DIVE (@JulienDive) November 9, 2021

20:43 - Pour Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron "parle de liberté mais enchaîne les Français" Le député de l'Essonne et candidat Debout la France à la présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan, s'est montré particulièrement vindicatif à l'encontre d'Emmanuel Macron à l'issue de son allocution. "Le Président vient de franchir le mur de l’indécence ! Il parle de liberté mais enchaîne les Français, vante la croissance et une hausse du pouvoir d’achat quand les porte-monnaie sont vides". Le Président vient de franchir le mur de l’indécence ! Il parle de liberté mais enchaîne les Français, vante la croissance et une hausse du pouvoir d’achat quand les porte-monnaies sont vides ! Enivré de sa propre parole, il montre son décalage maladif avec la réalité. — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) November 9, 2021

20:39 - Adrien Quatennens fustige un "mauvais clip de campagne" Adrien Quatennens n'a pas tardé à réagir à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron. Le député LFI de la 1ere circonscription du Nord parle sur Twitter d'un "appel au rappel vaccinal plié en 10 secondes [qui] laisse place à 27 minutes d’un mauvais clip de campagne électorale sur absolument tous les sujets. Sommés d’avaler ! Bonjour l’indigestion !" Chapeau l’artiste !

L’appel au rappel vaccinal plié en 10 secondes laisse place à 27 minutes d’un mauvais clip de campagne électorale sur absolument tous les sujets ! Sommés d’avaler ! Bonjour l’indigestion ! #Macron20h — Adrien Quatennens (@AQuatennens) November 9, 2021

20:37 - Que retenir du discours d'Emmanuel Macron ? Lors de son allocution, le chef de l'Etat a fait plusieurs annonces. D'abord, il a annoncé que, pour les plus de 65 ans, la validité du pass sanitaire serait conditionnée à l'injection d'une dose de rappel à compter du 15 décembre et qu'une campagne de rappel vaccinal allait être menée pour les 50-64 ans. Le port du masque est par ailleurs maintenu à l'école primaire. Emmanuel Macron a par ailleurs officialisé qu'il repoussait la réforme des retraites, tout en annonçant les contours de ce qu'il souhaite mettre en place, confirmant par la suite la mise en place de la nouvelle assurance-chômage. Désormais, les allocations ne seront versées que si le demandeur a travaillé six mois (contre quatre mois jusqu'ici) sur les deux dernières années, évoquant des contrôles renforcés sur la recherche d'emploi. Alors que les PGE seront prolongés jusqu'en juin 2022, le président de la République a annoncé la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, sans donner de calendrier.

20:27 - Fin du discours d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron vient de terminer son discours sur ces propos : "croyons en nous, croyons en la France, croyons en la France. En une France qui reste elle-même, forte de son histoire, de sa culture, de sa langue, de sa laïcité, de ce qui l'unit. Forte de cet esprit de résistance, à la dilution, à la soumission, aux obscurantisme, au retour du nationalisme. Forte de sa volonté d'embrasser l'avenir et de continuer d'assumer sa part d'universel. Croyons en nous, nous le méritons".

20:20 - "Nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires" "Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables" annonce Emmanuel Macron.

20:18 - "Les conditions ne sont pas réunies" pour la réforme des retraites Comme annoncé, la réforme des retraites n'ira pas au bout. "Les conditions ne sont pas réunies" a expliqué Emmanuel Macron, tout en annonçant que "dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités, prendre des décisions claires : elles feront l'objet de débat démocratique indispensable", évoquant un départ plus tardif à la retraite, la fin des régimes spéciaux, une harmonisation entre le public et le privé et "faire en sorte qu'aucune pension ne soit en dessous de 1000 euros".

20:13 - L'assurance chomage va entrer en vigueur "Pour que le travail permette de vivre dignement, nous conduisons en ce moment même une indispensable réforme de l'assurance-chomage. A partir du 1er décembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois dans les deux dernières années pour être indemnisé. Les demandeurs d'emplis qui ne démontreront pas une recherche d'emploi active verront leurs allocations suspendues", annonce Emmanuel Macron.

20:12 - Le port du masque maintenu à l'école Alors qu'il n'était plus obligatoire à l'école primaire dans certains départements avant les vacances de la Toussaint avant de redevenir obligatoire à la rentrée, "le port du masque à l'école sera, pour le moment, maintenu" annonce Emmanuel Macron.

20:10 - Les prêts garantis par l'Etat prolongés Emmanuel Macron annonce que les Prêts garantis par l'Etat (PGE), visant à aider les entreprises dans la crise, seront prolongés jusqu'en juin 2022.

20:09 - Une campagne de rappel vaccinal pour les 50-64 ans Une campagne de rappel vaccinal sera lancée pour "les Français âgés de plus de 50 ans" a annoncé Emmanuel Macron, à partir de début décembre. Les modalités seront dévoilées "dans les prochains jours".

20:08 - La dose de rappel obligatoire au 15 décembre pour le pass sanitaire pour les 65 ans et plus Comme attendu, Emmanuel Macron a annoncé que la dose de rappel serait obligatoire pour les plus de 65 ans à partir du 15 décembre. "Il vous faudra justifier d'un rappel prolonger la validité de votre pass sanitaire".

20:06 - Macron lance "un appel à l'esprit de responsabilité" Emmanuel Macron appelle à la vaccination des non-vaccinés : "mon premier message est un appel à l'esprit de responsabilité des 6 millions d'entre vous qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Vaccinez vous ! Vaccinez-vous pour vous protéger ! Une personne vaccinée à 11 fois de chance de se retrouver à l'hôpital. Vaccinez vous pour pouvoir vivre normalement."

20:03 - "Il nous faudra vire avec le virus" "Il nous faudra vire avec le virus et ses variants tant que al population mondiale dans son ensemble ne sera pas immunisée", prévient Emmanuel Macron.

20:02 - 100 millions de doses injectées "Nous avons injecté plus de 100 millions de doses en 10 mois. 51 millions d'entre vous sont à ce jour vaccinés" souligne Emmanuel Macron.

20:00 - L'allocution d'Emmanuel Macron débute Il est 20 heures, Emmanuel Macron prend la parole. L'allocution du chef de l'Etat est à suivre en direct sur Linternaute.com.

19:58 - Combien de temps durera le discours ? Selon des éléments obtenus par Quotidien auprès de l'entourage d'Emmanuel Macron, le président de la République devrait s'exprimer durant 27 minutes et 30 secondes. C'est la durée moyenne des prises de parole du chef de l'Etat depuis le début de la crise sanitaire.

19:57 - Où suivre l'allocution d'Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron prendra la parole ce mardi soir à 20 heures pour évoquer la situation sanitaire du pays face au Covid-19 ainsi que diverses réformes. L'allocution du chef de l'Etat sera à suivre en direct vidéo sur le site Linternaute, en haut de cet article, et sera également diffusée à la télévision sur TF1, France 2, Franceinfo, LCI, BFMTV et TV5 Monde. L'Elysée diffusera également le discours en direct sur Facebook et Twitter.