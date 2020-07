Interview d'Emmanuel Macron ce 14 juillet : les principales annonces, son intervention en intégralité

DISCOURS MACRON - Le chef de l'Etat a fait quelques annonces lors de son interview du 14 juillet, mais n'a pas annoncé de changement de cap politique. Au contraire. Voici ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Emmanuel Macron.

Sommaire Interview du 14 juillet

Discours du 14 juin

Discours du 13 avril

Discours du 25 mars

Discours du 16 mars

Discours du 12 mars Interview d'Emmanuel Macron le 14 juillet 2020 Ce mardi 14 juillet, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français lors d'une grande interview accordée à TF1 et France 2. Le chef de l'Etat a été interrogé pendant plus d'une heure par Léa Salamé et Gilles Bouleau.

Le président s'est s'exprimé sur le plan de relance économique, la crise sanitaire du Covid-19, les accords sur les salaires pour les soignants trouvés dans le cadre du Ségur de la Santé, la réforme des retraites relancée, mais aussi sur le remaniement ministériel, qui fait l'objet de critiques de l'opposition et d'associations féministes.

La question du remaniement. Durant son interview, Emmanuel Macron a évoqué le remaniement du gouvernement, et notamment le départ d’Édouard Philippe. "En 2017, lorsque j’ai été élu, j’ai fait le choix de nommer un responsable politique qui était peu connu des Français et des Françaises, qui n’avait pas fait campagne avec moi, c’était inédit dans la cinquième république. Il a dirigé avec beaucoup de courage, de détermination, durant trois ans. Changer de Premier ministre ne signifie pas ne pas reconnaître tout ce travail." Avant de poursuivre et d’évoquer le nouveau Premier ministre : "Jean Castex, c’est un élu de terrain, d’une ville de taille plus réduite, c’est quelqu’un qui a une culture du dialogue social." Le président a également évoqué la parité du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron a aussi défendu la nomination de Gérald Darmanin, qui fait l'objet d'une plainte pour viol, au ministère de l'Intérieur : le président a assuré avoir eu une "discussion d'homme à homme" avec le maire de Tourcoing, avec qui il dit avoir une "relation de confiance", et a estimé que son ministre devait bénéficier de la présomption d'innocence.

Durant son interview, Emmanuel Macron a évoqué le remaniement du gouvernement, et notamment le départ d’Édouard Philippe. "En 2017, lorsque j’ai été élu, j’ai fait le choix de nommer un responsable politique qui était peu connu des Français et des Françaises, qui n’avait pas fait campagne avec moi, c’était inédit dans la cinquième république. Il a dirigé avec beaucoup de courage, de détermination, durant trois ans. Changer de Premier ministre ne signifie pas ne pas reconnaître tout ce travail." Avant de poursuivre et d’évoquer le nouveau Premier ministre : "Jean Castex, c’est un élu de terrain, d’une ville de taille plus réduite, c’est quelqu’un qui a une culture du dialogue social." Le président a également évoqué la parité du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron a aussi défendu la nomination de Gérald Darmanin, qui fait l'objet d'une plainte pour viol, au ministère de l'Intérieur : le président a assuré avoir eu une "discussion d'homme à homme" avec le maire de Tourcoing, avec qui il dit avoir une "relation de confiance", et a estimé que son ministre devait bénéficier de la présomption d'innocence. La France "prête" à affronter une seconde vague potentielle . Interrogé sur l’épidémie de coronavirus et sur une potentielle nouvelle vague, Emmanuel Macron a affirmé : "Nous avons réussi à endiguer le virus, et retrouver une vie presque normale. Aujourd’hui, nous avons des certitudes. Nous avons des signes que ça repart quand même. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. La meilleure prévention, ce sont les gestes barrière. Il faut continuer de les appliquer." Le président souhaite que, "dans les prochaines semaines, on rende le masque obligatoire dans tous les lieux publics clos." En cas de seconde vague, la France sera prête. "On sait ce qu’on consomme de masques, de respirateurs, de médicaments. Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés." Le reconfinement se ferait localement. En cas de découverte d’un vaccin par Sanofi, la France sera parmi les premiers pays servis.

. Interrogé sur l’épidémie de coronavirus et sur une potentielle nouvelle vague, Emmanuel Macron a affirmé : "Nous avons réussi à endiguer le virus, et retrouver une vie presque normale. Aujourd’hui, nous avons des certitudes. Nous avons des signes que ça repart quand même. Face à cela, nous devons prévenir et nous préparer. La meilleure prévention, ce sont les gestes barrière. Il faut continuer de les appliquer." Le président souhaite que, "dans les prochaines semaines, on rende le masque obligatoire dans tous les lieux publics clos." En cas de seconde vague, la France sera prête. "On sait ce qu’on consomme de masques, de respirateurs, de médicaments. Nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés." Le reconfinement se ferait localement. En cas de découverte d’un vaccin par Sanofi, la France sera parmi les premiers pays servis. La réforme des retraites "ne peut pas se faire comme on voulait le faire avant la crise de la Covid-19", a assuré le président. Les négociations sur le sujet vont reprendre. "Le Premier ministre Jean Castex va réunir l'ensemble des partenaires sociaux pour tout mettre sur la table : ce qu'on fait sur la santé, ce qu'on fait sur la dépendance, la retraite, le travail, mettre tous les sujets sur la table, et donner un calendrier", a ajouté le chef de l'État.

"ne peut pas se faire comme on voulait le faire avant la crise de la Covid-19", a assuré le président. Les négociations sur le sujet vont reprendre. "Le Premier ministre Jean Castex va réunir l'ensemble des partenaires sociaux pour tout mettre sur la table : ce qu'on fait sur la santé, ce qu'on fait sur la dépendance, la retraite, le travail, mettre tous les sujets sur la table, et donner un calendrier", a ajouté le chef de l'État. L'intervention d'Emmanuel Macron en vidéo, en intégralité :

Les allocutions d'Emmanuel Macron

Mi-juin, Emmanuel Macron s'était exprimé pour définir le tempo du processus de déconfinement. Il avait alors listé une série de mesures, notamment pour que les enfants et adolescents français retournent à l'école.

Très attendu par des Français désireux d'en savoir plus sur le prolongement du confinement, le discours du 13 avril a permis à Emmanuel Macron de faire le point sur la propagation de l'épidémie du Covid en France et d'annoncer une première phase de déconfinement pour le 11 mai. L'allocution en intégralité :

C'est un discours un peu spécial auquel s'était livré Emmanuel Macron ce 25 mars 2020. En plein confinement et alors que le coronavirus était en phase ascendante sur le pays, le président s'était déplacé à l'hôpital militaire de campagne de Mulhouse (Haut-Rhin), où il avait pris la parole devant les Français. Dans une zone de la France particulièrement touchée par le Covid-19, Emmanuel Macron avait rendu hommage à "l'ensemble des femmes et des hommes qui sont en deuxième ligne et qui permettent à nos soignants de soigner, et au pays de continuer à vivre". A noter qu'il s'agit de la première fois où le chef de l'Etat était apparu masqué.

Lors de son allocution du 16 mars 2020, Emmanuel Macron avait annoncé aux Français le début du confinement débutant dès le lendemain. "Les réunions amicales, familiales, les déplacements dans les parcs ne seront plus autorisés", avait-il indiqué, répétant que le pays était entré "en guerre" contre le coronavirus. Le discours dans son intégralité :

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

A l'occasion de son discours du 12 mars 2020, Emmanuel Macron, l'air grave, avait annoncé la fermeture des crèches, des établissements scolaires et des universités, qui avait pris effet quatre jours plus tard. Le chef de l'Etat avait également communiqué sur le maintien des élections municipales les 15 et 22 mars, avant que le second tour ne soit finalement reporté quatre jours après. Appel à la mobilisation du système sanitaire, report de la trêve hivernale et chômage partiel avaient été les grands sujets abordés par Emmanuel Macron ce jour-là.