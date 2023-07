Interview de Macron, EN DIRECT : Darmanin, policier en prison, prix de l'électricité... Le président s'explique

DISOURS. Emmanuel Macron accorde une interview aux 13 Heures de TF1 et France 2, ce lundi 24 juillet 2023. Suivez l'interview en direct.

Emmanuel Macron accorde une interview aux journaux télévisés de 13 heures de TF1 et France 2, ce lundi 24 juillet 2023. L'interview d'Emmanuel Macron est organisée en duplex depuis Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, où le chef de l'Etat se trouve pour un déplacement de cinq jours. Il a notamment défendu les choix opérés pour remanier le gouvernement et salué le travail du ministre de l'Intérieur, lorsqu'un journaliste lui a demandé pourquoi il n'avait pas nommé Gérald Darmanin à Matignon. Sur le policier placé en détention provisoire à Marseille, Emmanuel Macron n'a pas souhaité commenté les propos du directeur de la police nationale, appelant à respecter la présomption d'innocence et au respect du travail des magistrats.

13:33 - "Le cap c'est l'indépendance et la justice" a conclu Emmanuel Macron "Le cap de la Nation c'est notre indépendance et la justice" a ajouté Emmanuel Macron en conclusion de son interview. C'est cet objectif que justifie les investissements militaires, ceux de la planification écologique et ceux des services publics comme l'école et la santé.

13:30 - "Faire notre part pour limiter les risques de sécheresse" Face à la canicule et la sécheresse : "On est mieux prêt que l'année dernière". Quant aux risque d'incendie, Emmanuel Macron a évoqué les moyens de lutte et de prévention notamment la météo des forêts et assuré qu'il faut Il faut tous "faire notre part pour limiter les risques de sécheresse et passer l'été".

13:23 - "Tout le monde doit respecter la loi" "Je ne commenterai pas les déclarations" du patron de la police a déclaré Emmanuel Macron. "Nos policiers, nos gendarmes ont été présents face à un déferlement de violences. 900 d'entre eux ont été blessés et il y a 28 enquêtes lancées par l'IGPN et l'IGGN" a-t-il également rappelé avant de poursuivre : "Il faut remettre les choses à leur place et respecter la déontologie. Il faut comprendre l'émotion mais tout le monde doit respecter la loi. [...] Nul n'est au-dessus des lois." Enfin il a ajouté : "Il ne faut pas se tromper de débat" et

13:16 - "Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours" Face aux violences "un dispositif inédit, 45 000 force de sécurité intérieur, a été déployés ce qui a permis en quatre jours de mettre fin à ces émeutes". "Nous avons su mettre fin à ces émeutes au bout de quatre jours sans prendre des mesures restrictives des libertés individuelles de chacun." a insisté le chef de l'Etat avant d'ajouter : "La réponse c'est le maintien de l'ordre républicain et le retour au calme".

13:10 - "Il n'y a pas de majorité alternative" "Je ne crois pas aux coalitions formelles et il n'y a pas eu de formalisation d'accord de gouvernement. La Première ministre a essayé. Mais il y a deux leçons très concrètes à retenir de cette séquence : il n'y a pas de majorité alternative, mais il y a eu des majorités d'échanges". Un bilan dont se satisfait le chef de l'Etat : "Nous avons fait voter plus de textes qu'il y a cinq ans au même moment."

13:08 - Elisabeth Borne est le "choix de la confiance, de la continuité, de l'efficacité" Sur le maintien de la Première ministre à Matignon, le chef de l'Etat a assuré avoir fait le "choix de la confiance, de la continuité, de l'efficacité" après la période des 100 jours d'apaisement.

13:05 - Les raisons du déplacement de Macron en Nouvelle-Calédonie "C'est cinq dernières années ont été marquées par 3 référendums et le choix qui a été exprimé c'est celui de rester dans la République. Il faut poser les bases de ce nouveau chemin à la lumière du choix qui a été fait" a expliqué le chef de l'Etat au sujet de sa venue en Nouvelle-Calédonie. Il a décrit une "espace indo-pacifique soumis à toutes les tensions", mais où la France est présente : "Des millions de compatriotes y vivent, plusieurs milliers de nos soldats y sont déployés. C'est notre influence qui se joue là".

13:00 - L'interview d'Emmanuel Macron diffusée dans quelques minutes Les journaux de 13 Heures ont commencé sur TF1 et France 2, après la diffusions de quelques sujets les émissions passeront en édition spéciale pour diffuser l'interview d'Emmanuel Macron.

12:58 - Une interview enregistrée et montée plus tôt ce matin L'interview d'Emmanuel Macron n'aura pas lieu en direct, pour des raisons techniques l'échange entre le chef de l'Etat et les journalistes de TF1 et de France 2 a été organisée et enregistrée plus tôt ce matin - plus tôt dans la soirée en Nouvelle-Calédonie. Le montage tout juste terminé, la séquence sera diffusée peut après 13 Heures.

12:56 - Une précédente interview d'Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 L'interview aux 13 Heures de TF1 et de France 2 est un exercice auquel Emmanuel Macron s'est déjà essayé, le 22 mars 2023. En pleine crise des retraites, le président de la République avait répondu aux questions de Marie-Sophie Lacarrau et Julian Bugier. Cette fois, la forme quelque peu puisque les journalistes et le chef de l'Etat ne serait pas sur un même plateau mais en duplex.

12:48 - Un mot sur la Calédonie prévue lors de la prise de parole d'Emmanuel Macron En déplacement en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron pourrait s'exprimer sur les raisons de son voyage en Océanie mais surtout sur l'île française du Pacifique. "Il évoquera le statut de l’île, une question délicate, puis abordera les conséquences dramatiques du réchauffement climatique. Plusieurs territoires dans le Pacifique Sud sont touchés par la montée des eaux" selon Christelle Méral, journaliste pour France Télévisions. Le futur de l'île est bien sûr une des raisons du déplacement du chef de l'Etat après trois référendums ayant rejeté l'indépendance de l'île. Emmanuel Macron a déjà indiqué vouloir "ouvrir une nouvelle page du projet institutionnel".