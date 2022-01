Macron sur les non-vaccinés : un hors piste et déjà des conséquences politiques

MACRON. Le chef de l'Etat a donné une interview au Parisien dans laquelle il parle des non-vaccinés de manière très sévère. "J'ai très envie de les emmerder", a dit Emmanuel Macron, ajoutant que selon lui, leur irresponsabilité remet en question leur "citoyenneté".

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:42 - Sur l'obligation vaccinale, Emmanuel Macron ne voit pas de solution Au Parisien, Emmanuel Macron a bien aborder le sujet de l'obligation vaccinale, jugeant pour sa part - contrairement à Edouard Philippe - qu'il s'agissait d'une option trop difficile à mettre en place. "Je nous pose collectivement la question. Faisons l’hypothèse : si demain je dis : 'pour tous les adultes, il faut être vacciné', comment on le contrôle et quelle est la sanction ? C’est ça, le vrai sujet. Je vais forcer des gens à aller se faire vacciner ? Les emprisonner et puis les vacciner ? Vous allez me dire : 'Vous êtes quelqu’un de bizarre vous…' On ne fera pas ça. Leur mettre des amendes ? Si j’ai des gens très modestes qui ne sont pas vaccinés, je vais leur mettre 1 000 euros, 2 000 euros, d’amende ?"

10:32 - "Emmerder les non-vaccinés" : un coup de com' d'Emmanuel Macron ? Si le chef de l'Etat avait manifestement la volonté claire d'assumer la stratégie portée depuis un mois par le gouvernement - faire porter la contrainte sur les non-vaccinés - il n'est pas certain que la petite phrase familière ait été préparée. David Doukhan, rédacteur en chef du service politique du Parisien, a d'ailleurs rapporté les circonstances de l'interview, ce mercredi sur RTL, insistant sur le moment où le président de la République a osé "J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés". "Dans notre panel, il y avait deux professionnelles de santé, une infirmière et une cadre qui travaille dans les Ehpad. C'est à ce moment qu'il y a eu cet échange. Ces soignantes sont arrivées à l'Élysée exsangues, épuisées par deux ans de crise. Cette fatigue, elles l'ont exprimée devant le président de la République et elles lui ont fait par de leur impatience vis-à-vis de ceux qui refusent de se faire vacciner. C'est à ce moment là qu'Emmanuel Macron a eu cette phrase tant commentée". Et d'ajouter : "Lorsque nous avons entendu cette phrase, forcément nous les journalistes on s'est regardé. On a tout de suite perçu les conséquences qu'elle pourrait avoir. Mais les lecteurs, les Français qui vivent leur vie quotidienne sans être branchés en permanence sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas du tout été choqués. Si on leur donnait la parole à eux, peut-être qu'ils utiliseraient des mots encore plus forts".

10:17 - Pour M. Castaner, M. Macron "a pris la formule de Georges Pompidou" Le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, a donné cette explication aux journalistes : "M. Macron a pris cette formule qui appartient au président Georges Pompidou “Il faut arrêter d’emmerder les Français” et, à partir de cette phrase-là, il a confirmé ce qu’est notre politique en matière sanitaire depuis que nous maîtrisons et que nous diffusons largement le vaccin dans notre pays. Il n’est pas question de laisser porter un risque sur les 90% des Français qui sont rentrés dans le processus vaccinal parce que 10% de personnes ont décidé de refuser cette liberté collective".

10:12 - "On a un chef de l’Etat qui dit les choses franchement" : la majorité derrière Emmanuel Macron La polémique des non-vaccinés que le président compte "emmerder" n'est pas près de s'éteindre. Les cadres de La République en Marche, pas dupes, ont du pain sur la planche pour défendre le chef de l'Etat et éviter les turbulences. "Dans cette période, on a besoin de cohérence, de clarté et de constance. On a un chef de l’Etat qui dit les choses franchement. Nous, on ne tortille pas. On fait face à nos responsabilités", a lancé auprès des journalistes, hier soir, à l'Assemblée nationale, le délégué général de LREM, Stanislas Guerini. Il n’est pas question d’ostraciser une partie des Français, il est question d’assumer de façon franche, une ligne et une stratégie, qui consiste à faire porter les contraintes non pas sur les Français qui font le choix de la vaccination mais sur les Français qui font le choix de ne pas se faire vacciner". Manifestement gêné, le ministre de la Santé a assuré devant les députés que dans cette interview, Emmanuel Macron portait un message de "protection". "Le mal qui ronge notre pays, c’est une vaccination qui bien qu’importante, reste insuffisante", a-t-il soutenu.

09:59 - Edouard Philippe défend mollement Emmanuel Macron et manifeste un désaccord L'ancien Premier ministre n'a pas souhaité, ce matin sur France 2, se lancer dans une argumentation poussée pour défendre Emmanuel Macron. Il pointe juste que l'expression relève d'un "terme familier", tout en soulignant, par tautologie, que le chef de l'Etat s'est montré "clair". Edouard Philippe a toutefois appeler tout le monde à bien entendre le fond de la pensée du chef de l'Etat. " L’idée est que le président de la République souhaiterait que tous ceux qui ont un schéma vaccinal complet ne subissent pas le contrecoup dû au fait qu’entre 8 et 10 % de la population refusent de se faire vacciner. Moi je partage cette idée". L'ancien chef du gouvernement, qui soutient officiellement le président pour un nouveau mandat - mais qui a lancé son propre parti politique - s'est permis d'apporter un point de vue singulier sur la stratégie vaccinale, étant prêt à aller plus loin dans la contrainte pesant sur les non-vaccinés. "Faut-il inciter à la vaccination, faut-il rendre la vie plus compliquée ou faut-il assumer la vaccination obligatoire ? Je comprends qu’on réfléchisse, qu’on hésite, qu’on débâte. Au moment où on en est, je suis plutôt favorable à la vaccination obligatoire".

09:42 - Valérie Pécresse et le président de LR réagissent à la "provocation" d'Emmanuel Macron Sur l'antenne de LCI, le patron du parti Les Républicains a réagi à l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Parisien. ""L'insulte, c'est l'arme des faibles. Emmanuel Macron retombe dans son penchant naturel, qui est de se réfugier dans la provocation, parce que la réalité, c'est que c'est un président faible, a déclaré Christian, donnant son analyse de la stratégie du gouvernement : "Soit la vaccination est obligatoire (...) et à ce moment-là chacun se soumet à la loi, soit elle ne l'est pas (...), et dans ce cas-là on ne peut pas avoir un président de la République dont l'objectif serait 'd'emmerder' les Français". La candidate LR à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, a été interrogée sur BFMTV. "Je suis indignée. Le rôle du Président est de rassembler et pas diviser les Français. Il est impératif de rétablir l’unité de la nation. Il faut arrêter ce quinquennat du mépris", a-t-elle dit, plaidant pour "une gouvernance sereine, pas fébrile", "qui rassemble, qui apaise".