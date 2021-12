"Macron sur TF1 : une interview bilan, le résumé et les temps forts"

INTERVIEW MACRON. Emmanuel Macron a répondu, pendant deux heures, à de nombreuses questions sur son quinquennat. Diffusée mercredi 15 décembre 2021 après avoir été enregistrée, l'interview a permis au président de la République d'évoquer le Covid-19, faire son mea-culpa ou encore laisser planer le doute sur 2022...

L'essentiel

Enregistrée dimanche, l'interview d'Emmanuel Macron par Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin a été diffusée, mercredi 15 septembre 2021, sur TF1.

C'est une interview qui a surpris, mais qui n'est pas une nouveauté. A l'image de ce à quoi s'était confronté Nicolas Sarkozy le 29 janvier 2012, Emmanuel Macron a accordé une interview à TF1 et LCI, diffusée mercredi 15 décembre 2021. Enregistré au préalable (le dimanche précédent), l'entretien a duré deux heures, au cours desquelles le président de la République devait répondre à une question : "où va la France ?". Face à Audrey Crespo-Mara et Darius Rochebin, le chef de l'État a évoqué un large panel de son quinquennat, entre les actions menées, les crises traversées, mais également dessiné les contours de sa vision du pays pour l'après 2022. Pour autant, le locataire de l'Elysée n'a pas déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Mais "on ne transforme pas un pays en cinq ans", a-t-il glissé.

Face au Covid-19, des rappels vaccinaux réguliers ?

Reconnaissant que "nous avons traversé des moments très difficiles, des moments d'angoisse aussi, et tout particulièrement cette épidémie que je pense très peu avaient anticipée", Emmanuel Macron a d'abord fait un point sur l'évolution du Covid-19 en France : "Il faut toujours être prudent en la matière. Nous l'avons vu depuis le début, parce que celui qui rythme les règles, c'est le virus. Très vraisemblablement, entre Noël et le Nouvel An, nous aurons une très forte pression sur notre hôpital", avouant au sujet de ce dernier avoir fait "sans doute trop peu" et appelant à "changer l'organisation qui s'est trop bureaucratisée".

Alors qu'il a rappelé son tryptique conducteur face à la pandémie -"vacciner, vacciner, vacciner", Emmanuel Macron a concédé que "nous sommes quasiment à l'obligation vaccinale", tout en réfutant une telle hypothèse pour les enfants. Mais il a également anticipé : "sur le vaccin, "il est très probable que l'on [doive] aller vers des rappels réguliers". Emmanuel Macron s'est par ailleurs satisfait d'avoir, depuis le début de la crise, "agi en citoyens, c'est-à-dire que, d'abord, on doit protéger les autres. On a protégé notre hôpital et les plus faibles. Ensuite, nous avons toujours débattu démocratiquement".

Mea-culpa sur les petites phrases

Le possible candidat à sa succession a par ailleurs admis que certaines de ses petites phrases distillées tout au long du mandat n'ont pas été du goût de tous. "A l'époque, je pense qu'avec certains de mes propos j'ai blessé des gens et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus", a-t-il affirmé. Un mea-culpa auquel s'est ajouté une adresse amoureuse aux Français. "Parfois, j'ai été dur, j'ai été impétueux. J'ai appris à aimer mieux, à avoir plus d'indulgence, de bienveillance", a-t-il dit. Depuis le début de son mandat, de nombreuses polémiques sont venues émailler son action. A commencer par le dossier Alexandre Benalla, l'un de ses collaborateurs à l'Elysée, reconnu coupable de violences le 1er mai 2018. "Il n'a pas été protégé au-delà de ce qu'il devait l'être", a assuré Emmanuel Macron, regrettant par ailleurs avoir posé pour une photo à Saint-Martin en 2018 avec un homme faisant un doigt d'honneur.

La réforme des retraites abandonnée... pour l'instant

Cette introspection faite, l'ancien ministre de l'Economie a par la suite évoqué l'avenir, officialisant l'abandon de la réforme des retraites avant le scrutin national. "Ce n'est pas une urgence", a-t-il lâché, indiquant toutefois "qu'il faudra travailler plus longtemps". Quelques piques ont aussi été distillées à ses adversaires : à Valérie Pécresse et sa volonté de supprimer des fonctionnaires, il a rétorqué que "expliquer que le destin de l'Etat, c'est de les sabrer, comme si c'étaient des voyous et des petits bâtonnets, je trouve ça toujours étrange" ; sur l'idée de "grand remplacement" porté par Eric Zemmour, il a assuré ne pas y croire.

Alors qu'il a indiqué ne pas être "dans la situation de répondre" à la question d'une candidature en avril 2022, alors que tout semble en ordre de marche chez LREM, Emmanuel Macron "doi[t] encore assumer la responsabilité qui est la mienne. […] Je sais une chose, c'est que si j'étais aujourd'hui un candidat comme les autres, je ne pourrais pas prendre des décisions que je dois prendre là, maintenant, compte tenu de la situation sanitaire".