Macron sur TF1 : une surprise durant l'interview ? Le président avance ses pions pour 2022

13:58 - Jean-Luc Mélenchon pense "s'ennuyer à mourir" devant l'interview d'Emmanuel Macron

"On va s’ennuyer à mourir", a commenté le candidat LFI à la présidence de la République, hier, en marge de son déplacement aux Antilles. Jean-Luc Mélenchon voit dans cette allocution enregistrée la preuve que le président se sent en difficulté. "out son système ça marchait très bien tant qu’il était confortablement assis sur la droite, et qu’il en était en quelque sorte le porte-parole. Mais voilà qu’il y a de la concurrence, et une vraie, parce que Valérie Pécresse vient de la droite au moins autant que lui. Et par certains côtés, elle est plus conventionnelle et plus apaisante que lui, qui paraît toujours extrêmement agité". Mais le leader de la France Insoumise veut croire qu'Emmanuel Macron se lance dans un exercice très difficile. "Je suis un peu gourmand, j’attends de voir la suite et de comment il va se dépêtrer d’un truc pareil… En ce moment il y a pas mal de gens qui sont encalminés, je ne vais pas faire semblant que ça me chagrine".