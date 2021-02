Discours de Jean Castex : vacances, hypothèse du confinement... Les annonces du gouvernement

CASTEX. Jean Castex, dans un discours précisant la ligne du gouvernement pour combattre l'épidémie, a fait savoir que les déplacements ne seraient limitées pour les vacances. Attention, si l'exécutif veut éviter un nouveau confinement, un recours à une telle extrémité est encore possible, a fait savoir le Premier ministre.

04/02/21 - 23:32 - Un discours "qui met de côté les scientifiques" [Fin du direct] Pour le sociologue Serge Guérin, "ce qui est intéressant" dans le discours de Jean. Castex, "c’est que l’on met un peu de côté les scientifiques". "Il y a la volonté de dire que l’on reprend les manettes, que l’on ne se laisse pas guider uniquement par les médecins. Ça fait du bien de se dire que tout n’est pas décidé simplement parce qu’il y a une question médicale", a-t-il estimé sur le plateau de BFMTV.

04/02/21 - 23:22 - Jean Castex "en décalage complet" ? À l’issue de la conférence de presse du gouvernement, le politologue Jérôme Jaffré a fait part d’une "certaine stupéfaction" dans l’émission "24 Heures Pujadas". "On se demande vraiment pourquoi on voulait le confinement la semaine dernière, parce que selon le discours de Jean Castex, la situation est sous contrôle. Il insiste sur la comparaison de la situation de la France, bien meilleure que dans le reste de l’Europe. Alors pourquoi, la semaine dernière, le discours gouvernemental était-il à ce point inquiétant, annonçant l’évidence du reconfinement ? On se dit qu'il y a un décalage complet", a-t-il estimé.

04/02/21 - 23:12 - Dr Hélène Rossinot : "Je trouve qu'on est de plus en plus tolérants" Sur le plateau de BFMTV, la docteure Hélène Rossinot s’est dite "gênée" par le discours de Jean Castex. "Sur les confinements précédents, on s'alertait beaucoup plus tôt. C'est pareil pour les hospitalisations et les réanimations. Ce qu'on tolère aujourd'hui, on ne l'acceptait pas il y a six mois. Je trouve qu'on est de plus en plus tolérants en disant qu'on ne reconfine pas", a-t-elle souligné.

04/02/21 - 23:01 - Anne-Claude Crémieux : "Le télétravail n’est pas au maximum de ses capacités" Dans son discours, Jean Castex a une nouvelle fois appelé les entreprises à recourir massivement au télétravail. Un dispositif qu’encourage également la Pr Anne-Claude Crémieux, invitée à réagir sur LCI : "Le télétravail n’est pas au maximum de ses capacités. Si toutes les personnes qui peuvent télétravailler le faisaient, on aurait une diminution de l’activité, de la mobilité, et on gagnerait en termes de circulation du virus."

04/02/21 - 22:46 - Pour Karine Lacombe, le gouvernement hésite entre le sanitaire et le politique Invitée à réagir au discours de Jean Castex, la Pr Karine Lacombe a d’abord estimé que l’"on en est dans une ambiance où la question est de savoir si l’on doit discuter du sanitaire ou du politique ? Sur le plan sanitaire, c’est évident que nous sommes dans une période qui est extrêmement critique, puisque, quoi qu’on en dise, les chiffres ne sont pas très bons. On voit bien qu’on arrive dans un système qui va se saturer. Mais est-ce que l'on peut s'habituer à vivre avec un système saturé ? Ça, c'est une décision politique", a expliqué l’infectiologue, en référence à un éventuel reconfinement.

04/02/21 - 22:35 - Le discours de Jean Castex, "la fin du chapeau avalé" Sur BFMTV, l’éditorialiste politique, Bruno Jeudy, a estimé que le discours de Jean Castex, annonçant que le reconfinement n’était pas à l’ordre du jour, était "la fin du chapeau avalé", puisque "ce n’était pas tout à fait ce qu’il pensait" jusque-là. Certains proches du Premier ministre avaient en effet affirmé que ce dernier était en faveur d’un nouveau confinement. Toutefois, Jean Castex "est venu enfoncer le clou d’une stratégie arrêtée la semaine par le président de la République", souligne Bruno Jeudy.

04/02/21 - 22:24 - Nicolas Dupont-Aignan estime que le gouvernement "s’auto-congratule" Le président de Debout la France a rejoint le cortège des commentaires critiquant l’absence d’annonces lors du discours de Jean Castex : "Castex à 18 heures pour ne rien dire et s’autocongratuler ! Darmanin fait le coq à verbaliser les honnêtes gens. Pendant ce temps-là l’industrie pharmaceutique française se fait piller par des capitaux étrangers ! Il y a urgence à investir dans notre indépendance sanitaire !", a-t-il écrit sur Twitter.

04/02/21 - 22:11 - L’incompréhension des internautes Sur les réseaux sociaux, beaucoup d’internautes ont estimé que le discours de Jean Castex n’apportait aucune information supplémentaire concernant un éventuel reconfinement, ni même en matière de nouvelles mesures. "Je suis à nouveau venu vous dire que je n’ai rien à vous annoncer", peut-on lire, ou encore "Il se déplace pour ne rien dire", mais aussi "Je m’attends à ce qu’on me dise que l’intervention de Jean Castex était en fait une rediffusion de la semaine dernière", entre autres commentaires.

04/02/21 - 21:50 - Pour Frédéric Valletoux, le reconfinement reste "le premier bouclier sanitaire" En réaction au discours de Jean Castex, Frédéric Valletoux, le président de la Fédération hospitalière de France, a réaffirmé sur Twitter que "si jamais il devait y avoir une accélération brutale de l’épidémie, la seule réponse possible serait de préserver l’hôpital, premier bouclier sanitaire du pays, via un reconfinement".

04/02/21 - 21:41 - La France s’en sort-elle aussi bien que l’a affirmé Jean Castex ? Lors de son discours, Jean Castex a comparé la situation épidémique de la France aux autres pays européens, en indiquant que le taux de mortalité lié au coronavirus est "l’un des plus bas". Ce qu’a confirmé l’infectiologue, Benjamin Davido sur le plateau de BFMTV, en nuançant toutefois les propos du Premier ministre : "On ne s’en sort pas si mal par rapport aux autres, c’est sûr, parce nous avons eu un plateau, mais le problème, c’est que ce plateau est haut. Ces chiffres sont dans la stabilité, mais haute. On ne peut pas se féliciter d’avoir plus de 350 morts par jour."

04/02/21 - 21:26 - Florian Philippot évoque un discours "insensé" Sur Twitter toujours, Florian Philippot a également réagi au discours de Jean Castex, soulignant que ce dernier "commence à comprendre que le virus baisse partout dans le monde et a sa dynamique propre". "Il milite même contre le confinement : amusant ! Mais il n’en tire toujours aucune conséquence concrète. Il faut tout rouvrir, et il laisse tout fermé, c’est insensé !", a estimé le président des Patriotes.

04/02/21 - 21:11 - Renaud Muselier se dit "encouragé" par le discours de Jean Castex Les réactions au discours de Jean Castex, ce jeudi 4 février, ne se sont pas faites attendre, positives comme négatives. Sur Twitter, Renaud Muselier, le président de la Région Sud, s’est dit "encouragé par cette conférence de presse". "Jean Castex confirme que tout est mis en œuvre pour le confinement, qu’on y voit plus clair concernant la vaccination !", a-t-il écrit.

04/02/21 - 21:02 - Un député de La France insoumise critique "le retard" du gouvernement Loïc Prud’homme, député de La France insoumise, a pointé du doigt la décision du gouvernement de ne pas limiter les déplacements entre régions pendant les vacances, comme l’a annoncé Jean Castex dans son discours. "Le virus circule mais 'nous ne limiterons pas les déplacements entre régions'. C’est comme les tests PCR à l’entrée en France, il y pensera avec 12 mois de retard", a-t-il écrit sur Twitter.

04/02/21 - 20:59 - Le mois de février est "définitivement compromis" pour le secteur culturel Évoquant la fermeture des établissements culturels après son discours, Jean Castex a confirmé que "le mois de février est définitivement compromis" pour le secteur. "Dans la situation actuelle, il ne serait pas raisonnable de parler de réouverture. Nous sommes en faveur de travaux pour donner des perspectives, ce que fait Roselyne Bachelot avec les professionnels actuellement, mais pas pour annoncer des dates précises", a souligné le Premier ministre.