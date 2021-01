Discours de Jean Castex jeudi 14 janvier : des mesures d'"équilibre" et pas de confinement ?

Le Premier ministre organise une conférence de presse ce jeudi 14 janvier pour faire le point sur la situation sanitaire. Il devrait tenir un discours de pédagogie pour annoncer les décisions prises avec Emmanuel Macron sur les durcissements - ou non - des restrictions.

Ce jeudi 14 janvier, le gouvernement tient une grande conférence de presse, présidée par Jean Castex, pour un point de situation sur la gestion de la crise sanitaire. Un Conseil de défense organisé mercredi matin a permis aux différents ministres directement concernés et mobilisés en première ligne de faire valoir leurs arguments. Le Premier ministre comme le président de la République ont pu réaliser les derniers arbitrages. Ce jeudi, Jean Castex va annoncer le choix de l'exécutif, qui a laissé fuité dans la presse ces derniers jours les options envisagées :

soit un durcissement du couvre-feu, qui débutera alors à 18h dans toute la France ;

soit l'instauration de nouvelles mesures de confinement, qui pourraient être partielles ou totales ;

soit un statu quo, en laissant aux préfectures le soin d'évaluer s'il est nécessaire d'avancer le couvre-feu dans leur département.

Selon BFMTV, France Info et Le Monde, c'est bien l'instauration d'un couvre-feu national à 18h qui tient la corde. "Un troisième confinement ne peut pas être exclu par principe mais c'est une hypothèse de dernier recours", a bien précisé l'entourage du Premier ministre au journal du soir. Pour autant, rien ne sera dévoilé avant la conférence de presse de ce jeudi. Ce qui est certain, c'est que les discussions sur la méthode à appliquer contre le coronavirus ont été animées. "Les avis et les chapelles se contredisent en raison de l'inconnue que représentent les variants étrangers du virus", indique un habitué de l'Elysée au Monde. Le ministère de la Santé serait plus enclin à mettre en place des restrictions dures, rapidement. Le président du Conseil scientifique, mercredi sur France Info, a insisté sur le fait que "plus les décisions sont prises rapidement plus elles sont efficaces". Pour Bercy, le ministère des Sports et le ministère de la Culture, il serait en revanche préférable de repousser le très probable confinement autant que faire se peut.

Jean Castex fixera ce jeudi la nouvelle feuille de route pour les jours à venir ce jeudi, dans un discours à suivre en direct et en vidéo sur cette page. Le chef du gouvernement aurait bien exprimé sa volonté de ne pas précipiter les restrictions et de trouver le bon équilibre entre privations de liberté, contrôle de l'épidémie et souplesse nécessaire à l'économie. Il n'est pas exclu que des mesures plus drastiques soient annoncées en réalité le jeudi 21 janvier, si la tendance épidémiologique laisse présager un boom des cas de contaminations.

Précédentes allocutions de Jean Castex

Le Premier ministre a fait un point sur l'accélération de la campagne de vaccination jeudi 7 janvier. Il avait alors annoncé que 10 départements avaient été identifiés pour passer à un couvre-feu débutant à 18h, comme 15 autres départements déjà sous ce régime.

Le chef du gouvernement a annoncé à cette date le report de la réouverture des salles de spectacle et des enceintes sportives. Il avait aussi fait savoir qu'un couvre-feu allait être mis en place dès le 15 janvier à partir de 20h.

Le Premier ministre avait à cette date fait le point sur la situation sanitaire et le prolongement du deuxième confinement, avec des mesures d'allégement.