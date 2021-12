Discours de Jean Castex : la liste des annonces du gouvernement

VIDEO CASTEX. Jean Castex et Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures contre le Covid-19, lors d'une allocution ce lundi 27 décembre, alors que le variant Omicron provoque des records de contaminations au coronavirus en France...

Jean Castex a prononcé un nouveau discours, ce lundi 27 décembre 2021, dix jours seulement après sa précédente allocution, pour dévoiler de nouvelles mesures contre la progression du coronavirus et du variant Omicron en France. Accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, il a annoncé de nouvelles mesures, alors que le nombre de nouveaux cas enregistrés quotidiennement bat des records.

Parmi les annonces du gouvernement, le délai pour la 3e dose du vaccin contre le Covid sera ramené à trois mois dès ce mardi 28 décembre. Les grands rassemblements sont limités à 2000 personnes à l'intérieur et 5000 à l'extérieur. Les concerts debout sont interdits, la consommation d'alcool debout également dans les bars et cafés. La consommation alimentaire est interdite dans les lieux publics tels les théâtres, cinémas et équipements sportifs. L'obligation du masque sera étendue et "mieux respectée".

Des annonces pour le 31 décembre et la rentrée de janvier

Pour le 31 décembre, Jean Castex a réédité les recommandations qu'il avait déjà formulées dix jours auparavant : limiter les grandes fêtes, aérer, se tester... Les cérémonies de voeux prévues en janvier sont annulées. Jean Castex a officialisé qu'il n'y aurait en revanche pas de couvre-feu pour la nuit de la Saint-Sylvestre, mais a annoncé un nouveau Conseil de défense le 5 janvier.

Pour la rentrée de janvier, et pendant au moins trois semaines, le télétravail deviendra obligatoire dans toutes les entreprises et pour tous les salariés à raison de 3 jours par semaine et si possible 4 jours. Il n'y aura pas de report de la rentrée scolaire, la fermeture des écoles restant possible, mais "en dernier recours". Découvrez toutes les annonces de Jean Castex et Olivier Véran ains que la vidéo du discours ci dessous.

Jean Castex avait déjà pris la parole le 17 décembre dernier annonçant notamment la création d'un pass vaccinal, qui devrait remplacer le pass sanitaire début 2022. Pour se rendre au restaurant, dans les lieux de culture, ou de loisirs, un test négatif ne suffira plus : il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel. Le délai pour le rappel a par ailleurs été réduit. Il est passé à 4 mois après la deuxième dose de vaccin au lieu de 5 mois auparavant. A une semaine du réveillon de Noël et deux de celui du Nouvel An, le Premier ministre avait aussi demandé aux mairies de renoncer aux concerts et feux d'artifice le soir du 31 décembre, pendant lequel la consommation d'alcool sur la voie publique sera interdite.