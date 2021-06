"DIRECT. Résultat des élections régionales 2021 : découvrez les scores du 2e tour"

RESULTATS ELECTION 2021. Le 2e tour des élections régionales livre son verdict, au compte-gouttes. Découvrez tous les résultats des régionales 2021, région par région, avec les premières estimations et les résultats partiels par région.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:27 - Laurent Wauquiez commente son résultat et sa victoire en AURA "Il y a évidemment beaucoup d’émotions pour toute notre équipe. Rarement notre région n'a été aussi unie. Ce soir les extrêmes ont reculé fortement dans notre région car nous ne leur laissons aucun terrain pour prospérer. Ce soir, je suis d’autant plus touché par la générosité avec laquelle les habitants de notre région ont manifesté leur soutien à nos listes. C'est un moment très fort. Cette victoire franche, elle nous rappelle aussi une leçon essentielle en politique. En politique, on gagne toujours à rester fidèle à ce qu’on est et aux principes qu’on s’est fixés. En politique, je me suis fixé un cap clair. Je m’y suis toujours tenu, et je m’y tiendrai. Et la victoire de ce soir, c'est la victoire d’un cap clair", a déclaré Laurent Wauquiez, réélu en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans cette déclaration, des accents de discours de campagne pour une autre élection à venir...

20:25 - Jean Rottner réélu dans le Grand Est Les résultats dans la région Grand Est seront bientôt consolidés, la première estimation Ifop pour TF1 donne Jean Rottner à 40,98% des voix, loin devant le RN Jacobelli.

20:22 - Rousset gagnant en Nouvelle Aquitaine : les résultats du 2e tour Voici l'estimation Ifop Fiducial pour LCI : Nouvelle Aquitaine : Rousset : 39%, Diaz : 19%, Thierry : 14.5%, Florian : 14.5% et Darrieussecq : 13%. Le président PS sortant est donc réélu en région Nouvelle Aquitaine.

20:20 - Jordan Bardella, perdant en Île-de-France, cible le gouvernement “C’est un échec pour la démocratie dans son ensemble, quand vous avez un Français sur trois seulement qui se déplace pour voter. (...) J’accueille ces résultats avec beaucoup d’humilité. (...) Il faudra qu’on puisse se poser la question de la mobilisation de notre électorat. Ces sondages qui ont été faits n’ont pas été inventés. (...) Viennent s’ajouter à cela de très nombreux dysfonctionnements de ces élections. (...) Force est de constater que le gouvernement a aussi ses responsabilités.”, a déclaré le candidat RN en Île-de-France. Les résultats détaillés devraient arriver très vite dans la région Île-de-France.

20:16 - Résultats des régionales en Bretagne : Chesnais Girard élu Voici les estimations BFMTV / Elabe / SFR Business pour la région Bretagne : L. Chesnais Girard (UG) élu 30,80%, Le Callennec (LR) : 21,60%, C. Desmards-Poirrier (UGE) : 20%, T. Burlot : (UC) : 14,60%, G. Penelle (RN) : 13%

20:14 - Carole Delga réélue : les résultats de l'élection en Occitanie Le 2e tour des élections régionales dans la région Occitanie donne les résultats suivants, suivant Ipsos pour France Télévision (estimation) : Carole Delga (PS) 57,8%, Jean-Paul Garraud (RN) 23,9%, Aurélien Pradié (LR) 18,3%.

20:12 - Selon ELABE, tous les présidents de région devraient être réélus Selon ELABE, qui livre ses estimations des résultats des élections régionales pour BFMTV, tous les présidents de région sortants devraient être réélus ce soir.

20:09 - Xavier Bertrand s'offre un discours de campagne présidentielle "La région des Hauts-de-France est restée fidèle à une certaine idée de la France, le FN a été arrêté et nous l’avons fait reculer", a lancé Xavier Bertrand, ajoutant : "Cette victoire, c’est d’abord la vôtre. Elle nous impose plus de devoirs qu’elle nous crée de droits. La responsabilité de se battre. Je veux m’adresser à cette France que l’on refuse de voir et d’entendre. C’est le cri du coeur de cette France que l’on refuse d’entendre. À qui l’on demande toujours plus et qui ne reçoit rien en retour. C’est le cri de la France qui coûte chaque euro pour boucler ses fins de mois. (...) L’insécurité mine la République. (...) Cette violence s’exprime chez certains par un mépris. (...) Mon objectif c’est que le travail paye à nouveau, ma priorité ce sont les classes moyennes et populaires, que l’on a applaudies avant de les oublier à nouveau. (...) Je vous le dis ce soir nous avons besoin de vous, de chacun d’entre vous, de votre patriotisme. Ce chemin de l’espoir, il démarre maintenant, il démarre ici. Vive les Hauts de France, vive la République et vive la France".

20:07 - Wauquiez réélu en Auvergne-Rhône-Alpes : les résultats dans la région Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes est réélu très confortablement. Selon une estimation Ifop pour TF1, Laurent Wauquiez est donné à 55,9% des suffrages, devant Grebert à 33,2% et la liste RN, à 10,9%.

20:05 - Xavier Bertrand réélu président de région dans les Hauts-de-France Les résultats du 2e tour est le suivant dans les Hauts-de-France, selon ELABE pour BFMTV. Bertrand : 52.7%, Chenu : 25.9% et Delli : 21.4%. "Merci du fond du coeur", a déjà lancé Xavier Bertrand dans son discours de campagne.

20:02 - Muselier donné gagnant en PACA Le RN Thierry Mariani est donné perdant dans la région PACA : c'est bien le candidat LR Renaud Muselier qui est donné en tête, avec plus de 56% des suffrages, selon une estimation ELABE pour BFMTV.

20:01 - Découvrez les résultats du 2e tour des élections régionales Les résultats du 2e tour des élections régionales commencent à être dévoilés. Retrouvez tous les scores des candidats, région par région, département par département et ville par ville, depuis notre moteur de recherche consacré aux résultats. La rédaction se mobilise pour vous livrer ici même, dans ce grand fil d'actualité, tous les résultats qui nous parviennent du ministère de l'Intérieur, mais aussi les commentaires, les réactions et les enseignements à tirer de ces élections régionales 2021.

19:59 - Xavier Bertrand se tient prêt pour s'exprimer dans les médias Le candidat de la droite et président sortant est dans les starting blocks et les médias également : les chaînes de télévision sont prêtes à lui donner la parole très vite après 20h, comme lui-même l'a demandé. Il donnera son analyse des résultats des régionales dans les Hauts-de-France. Peut-il vraiment se préparer de cette manière pour un discours de défaite ce soir ?

19:55 - Des surprises dans les résultats du 2e tour des élections régionales LCI et BFMTV laissent entendre que le 2e tour des élections régionales réservent quelques surprises, même si on ne sait pour l'heure pas du tout de quelle nature peuvent être ces surprises. Une victoire d'un candidat outsider dans une région ? Une victoire d'une liste RN dans le sud ou ailleurs ? Réponses à partir de 20h. Les faits politiques majeurs de la soirée seront donnés très rapidement, depuis cette page.

19:45 - L'abstention au 2e tour des élections régionales région par région Voici les projections de l'abstention par région effectuées par l'institut Ipsos sur ce 2e tour des élections régionales : Centre-Val de Loire 66,6%

Bourgogne-Franche Comté 62,9%

Normandie 66,8%

Hauts-de-France 66,8%

Grand Est 70%

Pays de la Loire 68,5%

Bretagne 63,6%

Nouvelle-Aquitaine 62,8%

Occitanie 61,9%

Auvergne-Rhône-Alpes 66,6%

PACA 62,2%

Corse 41,8%

19:40 - En PACA, les résultats du 2e tour revêtent une dimension nationale Le résultat des élections régionales en Provence-Alpes-Cote d'Azur est très attendu ce soir, car l'enjeu de ce 2e tour a une dimension nationale : si le candidat RN Thierry Mariani remporte cette élection, alors pour la première fois de l'histoire, le parti de l'extrême droite - ou disons de la droite nationaliste - prendrait les rênes d'une région. Il s'agirait d'une grande victoire électorale pour Marine Le Pen, à seulement un an de l'élection présidentielle, avec ce constat que le "plafond de verre" est en train d'être dépassé - au moins localement. Gagner cetté élection régionale en PACA permettrait de tout changer pour le RN : sans victoire, au contraire, les observateurs retiendront avant tout le tassement électoral du RN (qui a fait des scores nettement plus faibles au premier tour). Les résultats de 20h permettront d'en savoir plus sur les enseignements à tirer pour tous les partis politiques.

19:37 - Un premier résultat du 2e tour des élections régionales En raison du décalage horaire, nous avons déjà une estimation sur ce 2e tour des élections régionales. A la Réunion, selon Sagis, la candidate de gauche Huguette Bello est donnée à 50,9% des suffrages, légèrement devant son rival Didier Robert (49,1%). Le résultat doit encore être consolidé.

19:23 - Le candidat LREM des régionales en Ile-de-France s'exprimera à 21h15 Avant ou après Valérie Pécresse ? Le candidat LREM engagé dans ces élections régionales en Île-de-France compte s'exprimer vers 21h15 ou 21h30 annonce France 3. Il commentera les résultats du 2e tour des candidats de sa liste. En Île-de-France, LREM s'est maintenue dans une quadrangulaire, avec Valérie Pécresse, une liste de gauche unie et la liste du RN.

19:07 - Emmanuel Macron ne s'exprimera pas ce soir, Matignon prépare les éléments de langage Selon les informations de LCI, une réunion est organisée à Matignon en ce moment pour définir la ligne qui va être portée par les membres de LREM et la majorité présidentielle pour commenter les résultats sur les plateaux de télévision. Les ministres conviés à cette réunion porteront la voix du gouvernement à partir de 20h lors de l’annonce des premiers résultats. Emmanuel Macron, bien entendu, ne fera pas de commentaire ce soir.