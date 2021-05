"Élections régionales 2021 : dernières actus et résultat des sondages"

16:32 - L'année de pandémie sert d'argument aux candidats de Lutte Ouvrière

Les candidats de Lutte Ouvrière retournent au front à chaque élection pour défendre leur projet et "le camp des travailleurs", cette année ils redoublent d'efforts et opposent un nouvel argument : l'impact de la pandémie sur l'emploi, l'économie et la nouvelle visibilité des travailleurs de première ligne. "Après cette année de pandémie on a vu vraiment apparaître ce camp. (…) On l'a vu chez ceux qui sont allés travailler dans les usines, sur les chantiers, qui ont continué à faire tourner les caisses dans les supermarchés, à ramasser les ordures... Tous ceux finalement qui ont continué à faire fonctionner les choses malgré l'épidémie et qu'on a envoyé au front et sans arme la plupart du temps. Je me présente pour représenter ce camp-là (…) dont on a bien vu qu'il était indispensable pour faire fonctionner la société" défendait Claire Rocher, candidate LO en Bourgogne-Franche-Comté, auprès du site Infos.Dijon avant de regretter : "Là, c'est fini, les héros, on n'en parle plus. D'un coup d'un seul, nos problèmes d'avoir un emploi, d'avoir un salaire qui nous permette de vivre, ça disparaît derrière des enjeux soi-disant régionaux qui sont beaucoup les préoccupations du pouvoir et des notables."

Si les arguments sont renouvelés, les projets restent identiques : donner le pouvoir aux travailleurs. "On est la seule classe utile, on est la classe qui produit les richesses. C'est nous qui faisons tourner les choses. (…) On fait déjà le plus difficile dans cette société. C'est nous qui faisons en sorte que les marchandises soient produites, transportées, que les enfants soient éduqués, que les enfants soient soignés. C'est les travailleurs qui devraient diriger la société, pas une minorité de parasites qui ne savent que vivre sur le travail des autres." Une minorité qui selon la candidate n'est venue en aide qu'aux entreprises, à sauver l'économie en dépit de l'emploi. La crise et sa gestion par le gouvernement peuvent selon Claire Rocher entrainer plus d'adhésion à sa liste : "La liste Lutte Ouvrière permet (aux travailleurs d'affirmer) leur camp plutôt que de (se) résigner à choisir entre des politiciens dont ils savent pertinemment qu'ils ne les représentent pas, qu'ils ne travaillent pas pour eux et qu'ils sont là uniquement pour gérer cette société au profit des riches parce qu'elle est faite pour ça."