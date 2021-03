Discours d'Olivier Véran : des annonces ce jeudi, mais pas de restrictions nouvelles ?

16:01 - Un mot de Véran pour les zones en confinement partiel

Le ministre de la Santé devrait justifier durant cette conférence de presse hebdomadaire le choix du gouvernement de prolonger les confinements partiels le week-end à Nice et sur le littoral des Alpes-Maritimes, mais aussi dans le Dunkerquois. Olivier Véran devrait rendre compte des évolutions de la situation sanitaire dans ces territoires et évoquer l'impact des mesures de privation de liberté sur la circulation du virus et sur les hospitalisations. Il est probable que le ministre soit interrogé sur l'horizon d'une sortie de confinement partiel, mais Olivier Véran pourrait ne pas donner de date.