Discours d'Olivier Véran : régions en alerte, vaccination... Ce qu'il faut retenir

VERAN. Pour le ministre de la Santé, la situation est "tendue et inquiétante". Jeudi 11 mars, Olivier Véran a précisé que trois régions étaient particulièrement préoccupantes : l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Le point sur toutes ses annonces sur cette page.

Olivier Véran qualifie la situation de "tendue et inquiétante", lors d'une conférence de presse, jeudi 11 mars. "La pression sur les capacités hospitalières est forte", a-t-il précisé. Plus de 4 000 personnes se trouvaient, jeudi, en réanimation. "Au niveau national, la pression sanitaire atteint des niveaux similaires à ceux constatés lorsque nous approchions du pic de la deuxième vague", a déclaré le ministre. Les services de soins intensifs sont actuellement occupés à 80% et la pression sur ces derniers "devrait encore s'accentuer dans les jours à venir". Trois régions inquiètent particulièrement les autorités sanitaires : les Hauts-de France, la Provence-Alpes-Côte-d'Azur et l'Île-de-France. Olivier Véran a insisté sur la situation de la région francilienne, qui enregistre un taux d'incidence de 350 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants. "Une approche régionalisée est plus que jamais pertinente", a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé s'est dit prêt à instaurer de nouvelles restrictions pour freiner la propagation du coronavirus. "Nous ne savons pas quand et où se situe le pic épidémique. Si la tendance se poursuit à ce niveau et à ce rythme, alors nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour freiner l'épidémie", a-t-il déclaré. Olivier Véran a également évoqué la circulation des variants, "plus contagieux et plus dangereux". Ces derniers sont "à l'origine de formes plus graves, ce qui explique les cas importants d'hospitalisations en réanimation", a insisté le ministre de la Santé. Deux tiers des contaminations résultent du variant anglais en France. 6% des cas positifs sont issus des variants brésilien et sud-africain, dont la part est "bien maîtrisé", selon Olivier Véran.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé que la France n'arrêterait pas, pour l'instant, d'utiliser le produit AstraZeneca dans sa campagne vaccinale. "J'ai saisi l'Agence nationale de sécurité du médicament dès ce midi, cela cette instance, il n'y a pas lieu de suspendre la vaccination par AstraZeneca", a-t-il indiqué. La veille, les autorités sanitaires danoises avaient averti qu'elles suspendaient les injections avec ce vaccin, "en raison de craintes liées à la formation de troubles de la coagulation chez de très rares personnes vaccinées, dont une est décédée", a rappelé Olivier Véran. "Le bénéfice apporté par la vaccination est jugé supérieur au risque à ce stade", a ajouté le ministre.