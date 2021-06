"ELECTION. Résultats des élections départementales 2021 : le bilan complet du 1er tour"

DEPARTEMENTALES. Les élections départementales 2021 ont franchi une première étape ce dimanche. Consultez tous les résultats par ville, par canton et par département...

16:01 - Où retrouver les résultats des élections départementales ? Depuis hier soir, le site du ministère de l'Intérieur répertorie les résultats des scrutins du premier tour des élections départementales, canton par canton. Il indique qui sont les binômes qualifiés pour le second tour et ceux l'ayant emporté dés le premier. Le ministère prend soin de préciser le nombre de votants et d'abstentionnistes pour éclairer la compréhension des chiffres.

15:33 - Combien il y a-t-il de conseillers départementaux ? Le nombre de conseillers départementaux dépend du nombre de canton et est donc propre à chaque département. A l'échelle nationale le gouvernement compte 4108 conseillers, deux pour chacun des 2054 cantons français. Pour donner un ordre d'idée le Nord dispose de plus grand conseil départemental avec 82 conseillers élus pour 41 cantons et l'Ariège comme l'Indre représentent à l'inverse les plus petits conseils départementaux avec 26 conseillers soit 13 cantons dans chaque département.

15:05 - LREM toujours en retrait dans les élections départementales Le parti présidentiel a du mal à s'implanter et à se créer un ancrage local, cela s'est vu pour les régionales mais aussi et surtout dans les départementales. Le vote semble se jouer entre deux, voire trois camps, dont LREM ne fait pas partie : d'un côté la gauche ou plutôt le rassemblement de la gauche avec des associations entre le PS, le PCF, LFI et EELV, de l'autre la droite traditionnelle et le centre-droit (LR, UDI). Le RN arrive à tirer son épingle du jeu ponctuellement mais LREM semble absente, à quelques exceptions près, des départementales.

14:37 - Une importante prime aux sortants Hormis le taux d'abstention, une autre leçon à retenir de ces élections départementales est l'importance de la prime accordée aux sortants. Dans de nombreux départements la majorité des votes n'ont pas changé de camps par rapport au scrutin de 2015. La gauche et la droite pourraient conserver l'essentiel de leurs bastions. Toutefois, le contexte politique rend certains scores très serrés, souvent avec un avantage pour le parti qui possède la majorité au conseil départemental mais, jusqu'au dernier tour rien n'est encore figé et quelques territoires restent récupérables d'un côté de l'échiquier politique comme de l'autre.

14:09 - Combien de temps dure le mandat d'un conseiller départemental ? Chaque conseiller départemental est élu pour six ans, mais exceptionnellement les candidats élus siégeront une année de plus, soit sept ans au conseil départemental. Pour quelles raisons ? Les prochaines élections devraient avoir lieu en 2027, la même année que l'élection présidentielle. Alors pour éviter de perturber les campagnes électorales, les élections départementales ont été repoussées d'un an et fixées en mars 2028.

13:41 - Une abstention comprise entre 50 et 75% dans tous les départements Le constat est sans appel, l'abstention est le premier parti de France pour les élections départemental. Le seul département où le taux d'abstention est inférieur à 50% est Mayotte, seulement 36,74% des électeurs ont boudé les urnes. Partout ailleurs les taux sont largement au dessus de ce seuil. En métropole on compte tout juste quatorze département où l'abstention est inférieur à 60% et onze territoire où elle dépasse les 70% avec un record pour la Seine-Saint-Denis avec 75,65%.

13:13 - Quels étaient les résultats des élections départementales en 2015 ? Lors des dernières élections la droite était arrivée en tête du premier tour à l'échelle nationale avec presque 30% des suffrages exprimés et était suivie de près par le Front national avec un peu plus de 25% des voix. Le Parti socialiste occupait la troisième marche du podium avec presque 22%. Au second tour, la droite est restée dominante et s'est imposée dans 66 départements, dont 25 pris à la gauche tandis que le PS a su se maintenir dans 33 autres et a récupérer la Lozère. Le Sud-Ouest est désormais la seule partie du territoire où la gauche est largement majoritaire.

12:45 - La droite et la gauche au coude-à-coude en Seine-Saint-Denis Parmi les 21 cantons de Seine-Saint-Denis, dix semblent déjà connaître l'issue du scrutin, six voient la gauche largement en tête contre quatre à droite. Pour les onze autres cantons, les résultats de scrutin vont être regardés de près puisque les deux groupes se retrouvent au coude-à-coude. L'enjeu est grand pour la gauche, car le département francilien est l'un de ses bastions historiques. Le socialiste Stéphane Troussel en est le président depuis 2012 mais l'écart s'est progressivement réduit entre les forces politiques avec actuellement 12 cantons à gauche contre 9 à droite.

12:17 - Le ministère comptabilise 66,74% d'abstention Le taux d'abstention était "abyssal" pour les scrutins régionaux et départementaux, selon les mots du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le ministère de l'Intérieur donne ce matin le chiffre précis et indique que les abstentionnistes ont représenté 66,74% des personnes inscrites sur les listes électorales. Par déduction, seulement 33,26% des électeurs se sont rendus aux urnes hier.

11:49 - Le RN prend l'avantage dans les Bouches-du-Rhône La confrontation entre le Rassemblement national et Les Républicains s'observe aussi à l'échelle du département des Bouches-du-Rhône. La républicaine Martine Vassale créditée de 28,10% s'est faite devancée par le binôme d'extrême-droite (29,95%). Le match pourrait être serré lors du second tour dimanche prochain. La présidente sortante du département a remercié "tous les électeurs qui nous ont placé dans une position très favorable pour le second tour" mais a appelé tous les électeurs à se remobiliser le 27 juin : "notre capacité à rassembler nous a donné une légitimité, nous devons confirmer notre avantage dimanche prochain face au RN".

11:21 - Vers un statut quo pour les départements bretons ? D'après les résultats du premier tour des élections départementales, les majorités actuelles des conseils départementaux devraient rester les mêmes. La gauche et les écologistes remportent 47% des voix en Ille-et-Vilaine, de quoi rassurer le président (PS) Jean-Luc Chenut, et dans le Morbihan la droite est en tête avec 39% des suffrages. Dans le Finistère, l'issue du deuxième tour est plus incertaine avec une droite et une gauche au coude-à-coude malgré la majorité de gauche qui occupe l'actuel conseil départemental. Les Côtes d'Armor peuvent créer la surprise avec une reconquête du territoire par la gauche, là aussi les scores sont serrés entre les deux familles politiques.

10:53 - Les écologistes qualifiés pour le second tour dans les six cantons de Strasbourg Les écologistes sont toujours en course à Strasbourg, une des villes remportée lors de la vague verte des municipales. Les candidats pourraient transformer l'essai en s'imposant aux élections départementales dans la capitale alsacienne. Ils sont sur la bonne voie pour ce qui concerne les six cantons strasbourgeois, où tous les binômes étiquetés écologistes sont qualifiés pour le second tour et arrivent en tête dans trois d'entre eux.

10:24 - La droite en tête dans le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ain Les binômes de la droite et du centre ressortent majoritaires dans plusieurs départements d'Auvergne-Rhône-Alpes selon France 3. Dans le Rhône, la Loire, la Drôme et l'Ain ils sont en tête dans la majorité des cantons. Mais ils sont distancés par la gauche en Ardèche où socialistes, communistes et écologistes sont donnés en tête dans 11 cantons sur 17. Très peu de candidats ont remporté les élections dès le premier tour.

09:47 - Comment est élu le président de conseil départemental ? Une fois que tous les conseillers départementaux sont connus, chaque famille politique choisit un candidat pour prétendre à la présidence du conseil. Lorsque tous les candidats se sont présentés, les conseillers départementaux procèdent à un vote à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix est élu président du conseil départemental pour six ans. Si aucune majorité n'est obtenue au premier tour, un second tour se déroule selon les mêmes consignes, si là encore aucun candidat ne parvient à réunir plus de 50% des voix, un troisième tour s'organise et celui accumulant le plus de suffrage l'emporte.