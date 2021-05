Élections départementales 2021 : dates, candidats, procuration... Tout ce qu'il faut savoir

Les citoyens ont rendez-vous avec les urnes les 20 et 27 juin pour élire les nouveaux conseillers départementaux. Candidats, mode de scrutin, procuration, compétences de conseil départemental... Retrouvez toutes les réponses à vos questions.

Le conseil départemental est-il doté d'une compétence culturelle ? La culture figure parmi les domaines de compétence du conseil départemental. Il doit entre autres agir pour la conservation du patrimoine et des musées et créer puis gérer les bibliothèques et les services d'archives départementaux. Il peut aussi prendre part à l'organisation de manifestations culturelles et/ou sportives. Mais le conseil départemental n'est pas le seul à intervenir sur ce point, car la culture fait partie des "compétences partagées" entre les différentes collectivités territoriales comme le prévoit l'article L-1111-4 du Code générale des collectivités territoriales : "Les compétences en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de culture, de sport, de tourisme, de promotion des langues régionales et d'éducation populaire sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier."

Le vote blanc est-il comptabilisé dans les suffrages exprimés ? Le vote blanc consiste à ne pas choisir un des candidats en lice et de placer un bulletin vierge ou une enveloppe vide dans l'urne mais il permet à l'électeur d'émarger au bureau de vote et de ne pas être comptabilisé comme abstentionniste. Seulement les votes blancs, comme les votes nuls (déchirés, annotés ou détériorés) ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de suffrages exprimés. Ce chiffre correspond uniquement au nombre de votant ayant effectivement mis un nom dans l'urne.

Qui peut être candidat aux élections départementales ? Trois conditions sont requises pour devenir candidat aux élections départementales : il faut être âgé de plus de 18 ans, avoir la qualité d'électeur, c'est-à-dire être Français et jouir de ses droits civiques, enfin il faut être domicilié ou payer ses impôts dans le département où l'on souhaite se présenter. Mais les élections départementales ont la particularité d'élire des candidats par binômes composés d'un homme et d'une femme pour respecter la parité. Chaque candidat doit donc trouver son binôme de sexe opposé mais aussi un remplaçant. Les deux volontaires doivent ensuite remplir une déclaration de candidature conjointement et la déposer en préfecture.

Quelles sont les compétences du conseil départemental ? Le gouvernement considère le conseil départemental comme le "chef de file en matière d’aide sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des territoires". Il est responsable de l'action sociale et de la gestion des revenus solidaires comme le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d’autonomie (APA), la gestion des services de protection maternelle et infantile (PMI) ou encore l'aide aux personnes handicapées. L'Etat confie également d'autres points de la politique publique aux départements et ces derniers ont l'obligation d'y répondre. Ils sont en charge de l'enseignement notamment de la construction et l'équipement des collèges, de la culture par la "valorisation et la sauvegarde du patrimoine" et le soutien aux activités culturelles et/ou sportives. L'entretien des routes et la sécurité contre les incendies dépendent également de l'action du conseil départemental. Enfin, la dernière obligation du conseil est de s'occuper de l'aménagement durable du territoire. Il est à même d'intervenir pour optimiser l'aménagement rural et les aménagements fonciers ou pour prendre des décisions dans un souci de sécurité sanitaire ou environnemental. En plus de ces missions, le conseil peut se positionner sur d'autres domaines qui représentent un enjeu pour le territoire, le gouvernement cite en exemple une politique d'aide en faveur des communes ou d'associations, un dispositif d'aide à l'emploi ou encore un soutien à la culture régionale. Ces projets relèvent des politiques publiques volontaristes portées par les conseillers départementaux élus.

Pourquoi les élections départementales ne sont pas organisées partout ? Tous les départements français organisent des élections départementales à quelques exceptions près. La Ville de Paris pour commencer est devenue, en janvier 2019, une collectivité à statut particulier où les compétences du département reviennent au conseil de Paris élu lors des élections municipales. La métropole de Lyon répond au même schéma, les compétences départementales sont accordées au conseil de la métropole. De leur côté, la Corse, la Guyane et la Martinique détiennent respectivement depuis 2018 et 2015 le statut de collectivité territoriale unique et ce sont les Assemblée de Corse, de Guyane et de Martinique qui assurent à la fois les missions des conseils régionaux et départementaux. Enfin les collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française) et la Nouvelle-Calédonie ne sont pas des départements et ne disposent donc pas de conseils départementaux.