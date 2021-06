Elections départementales : candidats, résultats des sondages et infos pratiques

Ce dimanche 20 juin, les citoyens sont appelés à voter pour le premier tour des régionales. Le point complet sur cette élection, les candidats et les résultats des sondages.

Quelles sont les horaires d'ouverture des bureaux de vote ? Chaque électeur est assigné à un bureau de vote selon son lieu de résidence, il n'a pas d'autres choix que de ce rendre dans ce bureau pour voter. Le scrutin dure une journée, en l'occurrence le dimanche 20 juin pour le premier tour et le 27 juin pour le second. Les électeurs peuvent aller voter entre 8h, l'heure d'ouverture du bureau de vote et 18h. Si les conditions le nécessitent le bureau de vote peut rester ouvert jusqu'à 20h par un arrêté préfectoral. Le vote pour les élections départementales est-il le même que celui des régionales ? Les élections départementales et régionales auront lieu en même temps, les 20 et 27 juin prochains, mais il s'agit bien de deux votes différents. Le premier élit les conseillers départementaux, à raison d'un binôme dans chaque canton, et le second élit la composition et le président de conseil régional en votant pour une liste portée par un candidat à la présidence de la région. Les citoyens sont donc invités à voter deux fois pour l'élection de deux organes politiques distincts. Pour éviter la confusion dans les bureaux de vote, le ministère de l'Intérieur invite les maires à organiser de salles de vote dans des bâtiments attenants ou des salles voisines l'une dédiée aux élections régionales, du choix des bulletins jusqu'au dépôt du vote dans l'urne, et la seconde pour les élections départementales selon la même organisation. Quels bulletins de vote sont considérés comme nuls ? Il appartient au bureau de vote de se prononcer sur la validité des bulletins. Tous les votes considérés comme nuls ne sont pas comptabilisés parmi les suffrages exprimées plusieurs critères permettent de déclarer un vote comme nul : les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ; les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ; les bulletins écrits sur du papier de couleur ; les bulletins et enveloppes sur lesquels les votants se sont fait connaître ; les bulletins ou enveloppes portants des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Mais aussi les bulletins ne répondant pas aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections ; les bulletins comportant un ou plusieurs noms autres que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels ; les bulletins comportant une modification de l’ordre de présentation des candidats ou une mention manuscrite ; les bulletins manuscrits lors des scrutins de liste ; les bulletins établis au nom d’un candidat, d’un binôme de candidats ou d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée ; les circulaires utilisées comme bulletin ; les bulletins pour des listes ou candidats différents contenus dans une même enveloppe et les bulletins imprimés d’un modèle différent de ceux qui ont été produits par les candidats ou qui comportent une mention manuscrite. Le vote blanc est-il comptabilisé dans les suffrages exprimés ? Le vote blanc consiste à ne pas choisir un des candidats en lice et de placer un bulletin vierge ou une enveloppe vide dans l'urne mais il permet à l'électeur d'émarger au bureau de vote et de ne pas être comptabilisé comme abstentionniste. Seulement les votes blancs, comme les votes nuls (déchirés, annotés ou détériorés) ne sont pas pris en compte pour déterminer le nombre de suffrages exprimés. Ce chiffre correspond uniquement au nombre de votant ayant effectivement mis un nom dans l'urne. Faut-il faire une procuration pour chaque scrutin ? Par défaut la procuration n'est valide que pour un seul scrutin, mais l'article R74 du code électoral précise "lorsque plusieurs élections ont lieu le même jour, il n'est établi qu'une procuration valable pour toutes ces élections." Les électeurs souhaitant voter aux départementales et aux régionales n'auront besoin que d'une seule procuration pour faire entendre leur voix. En revanche, si vous souhaitez faire une procuration pour les deux tours des élections il faudra le préciser lors de votre demande. Lors de la validation du formulaire, l'électeur à l'initiative de la procuration peut demander à ce que la validité soit étendue jusqu'à un an maximum. Cette prolongation peut aller jusqu'à trois ans uniquement "pour les français établis hors de France". Comment donner procuration à quelqu'un lorsqu'on est dans l'impossibilité d'aller voter ? 2/2 Pour donner procuration, l'électeur dispose de trois options pour remplir le formulaire : le faire en ligne grâce au téléservice du gouvernement, imprimer et remplir le formulaire disponible sur internet ou se rendre dans une gendarmerie ou un commissariat de police pour remplir le formulaire sur place. Dans tous les cas, une fois la demande de procuration faite, l'électeur doit se rendre à la gendarmerie, au commissariat, au tribunal (dont dépend le lieu de domicile) ou dans un lieu accueillant du public défini par le préfet pour confirmer sa demande et présenter un justificatif d'identité.

En savoir plus

Le premier tour des élections départementales se tient le 20 juin 2021, le second tour est organisé le 27 juin 2021, sauf revirement pour l'heure improbable. A ces dates, les citoyens français votent également pour les élections régionales. Ces scrutins devaient initialement avoir lieu au mois de mars, mais le gouvernement, en accord avec les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont choisi de reporter ces élections, compte tenu de la crise sanitaire, à deux reprises. L'épidémie crée une grande incertitude sur la possibilité d'organiser des déplacements dans les bureaux de vote, mais c'est surtout la difficulté de faire campagne pour les candidats, dans les conditions actuelles, qui ont poussé les parlementaires et le gouvernement à retarder l'échéance, par deux fois, pour fixer les dates au début de l'été.

Pour se présenter à ces élections, il faut être français de 18 ans révolus, être domicilié dans le département ou y être inscrit "au rôle d'une des contributions directes", être inscrit sur une liste électorale et ne pas être privé de ses droits civils et politiques. Des dizaines de milliers de candidats se présentent en France lors des départementales, 4 058 candidats sont élus, à l'issue du scrutin, conseillers départementaux.

Tous les citoyens français ayant 18 ans révolus, inscrits sur une liste électorale et n'étant pas privés de leurs droits civils et politiques peuvent voter aux élections départementales. Attention, ces élections n'ont pas lieu à Paris, dans la métropole de Lyon, la Corse, la Guyane et la Martinique, et les collectivités d'Outre-mer.

Les élections départementales ont lieu tous les 6 ans, elles permettent de renouveler l'ensemble des sièges de conseillers départementaux. Le scrutin est binominal à deux tours. Si un binôme (composé d'un homme et d'une femme) reçoit au premier tour la majorité des voix avec au moins 25% des électeurs inscrits sur les listes électorales, celui-ci est élu. Si ce n'est pas le cas, un 2e tour est organisé, avec les candidats ayant obtenu au 1er tour au moins 12,5% des voix ces électeurs inscrits sur liste électorale. La liste ayant le plus grand nombre de voix est alors désignée gagnante.

Pour l'heure, aucun institut de sondage n'a effectué d'étude sur les intentions de vote des électeurs à l'échelle nationale. L'Ifop a effectué une étude auprès des élus, en octobre dernier, pour l'Assemblée des départements de France (AFD). Selon ce sondage, 93% des conseillers départementaux sont "satisfaits" d'exercer leur mandat, 81% ont l'intention de se représenter pour ces élections départementales 2021 et 70% ont l'intention de se présenter à nouveau avec le même binôme qu'en 2015.

Autre sondage sur les élections départementales 2021 : celui réalisé par Odoxa Backbone Consulting pour France Info et Le Figaro, publié le 25 mars 2021. Selon cette étude, 71% des Français sont favorables à un nouveau report des élections départementales, compte tenu des risques sanitaires engendrés par la crise du Covid-19. Autre enseignement du sondage Odoxa : 59% des Français comptent bien voter à cette élection départementale.

Pour trouver rapidement un résultat des élections départementales par ville ou par département, le plus simple est d'utiliser notre moteur de recherche. Il permet d'accéder aux pages de résultats par liste de candidats dans un territoire donné.

Tous les résultats du premier tour des élections départementales sont disponibles depuis la carte ci-dessous. Il suffit de cliquer sur un département pour accéder aux résultats, canton par canton, liste par liste.

Les résultats des élections départementales 2021 seront communiqués les dimanches 13 et 20 juin, avec de premières estimations à partir de 20h. Linternaute.com, comme pour chaque élection, met à disposition de ses lecteurs les scores de chaque liste dans toutes les communes de France dès promulgation officielle par le ministère de l'Intérieur.

Lors des précédentes élections départementales, les listes "de droite" avaient obtenu 45,03% des suffrages au second tour pour un total de 2396 sièges et de 67 départements ; la gauche avait recueilli 32,13% des voix, avec 1597 sièges et 34 départements ; les listes d'extrême droite 22,30% des suffrages, pour un total de 66 sièges. L'abstention avait été très élevée, avec 50,02% des électeurs inscrits ne s'étant pas déplacés dans leur bureau de vote.