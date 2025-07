Brigitte Macron visée par une nouvelle rumeur, un intox sur un médecin fait le buzz

Brigitte Macron est une nouvelle fois visée par une folle rumeur concernant son genre. Un prétendu chirurgien se serait suicidé, alors qu'il s'apprêtait à faire des révélations sur la première dame.

La rumeur selon laquelle Brigitte Macron aurait subi une opération de changement de sexe se propage encore et toujours sur les réseaux sociaux. Pour rappel, en septembre dernier, deux femmes - Amandine Roy et Natacha Rey - ont été condamnées pour diffamation par le tribunal correctionnel de Paris après avoir propagé la fausse rumeur selon laquelle Brigitte Macron était une femme transgenre, assurant que le nom de naissance de la première dame était en fait Jean-Michel Trogneux. Il s'agit en réalité du frère bel et bien réel de Brigitte Macron. La fausse rumeur était devenue virale jusqu'aux États-Unis.

Désormais, en 2025, la femme du président de la République fait face à une nouvelle rumeur. De prétendues "révélations" de l'influenceuse américaine Candace Owens au sujet de Brigitte Macron ont fait ressurgir cette folle rumeur selon laquelle Brigitte Macron aurait subi une opération de changement de sexe. Dernièrement, cette séquence a pris un nouveau tournant, avec la parution d'un article, le 1er juillet 2025, sur un prétendu "média indépendant dédié à l'actualité en France", Enquête du jour.

Un suicide lié à Brigitte Macron ?

L'article en question affirme qu'un collègue du spécialiste de la chirurgie transgenre qui aurait opéré la femme du président de la République aurait été retrouvé mort alors qu'il s'apprêtait à témoigner auprès de journalistes, concernant le cas de Brigitte Macron. En réalité, tout ou presque, dans cet article, est faux. AFP Factuel en a fait la démonstration ce jeudi 9 juillet, en expliquant méticuleusement, à l'aide de nombreuses captures d'écran, preuves, analyses et recherches, toutes les incohérences présentes dans l'article.

D'abord, le site internet Enquête du jour usurpe l'identité de plusieurs journalistes, en particulier pour la signature du contenu. Le journaliste Aurélien Defer - qui apparaît également sur ce site comme un membre "de l'équipe" - reconnaît avoir été "complètement décontenancé", en apprenant l'usurpation d'identité dont il a été victime, indique-t-il auprès de l'AFP. "Voir sa photo et son nom en signature d'articles servant une vaste campagne de désinformation n'a rien de plaisant", confie-t-il.

Le corps de l'article et les documents qui y sont présentés s'apparentent donc à un tissus de mensonges. Un certain "Romain Faivre", 58 ans, se serait suicidé et aurait travaillé dans une clinique parisienne. Des informations d'abord révélées dans une vidéo publiée sur X. En réalité, rien ne prouve l'existence de ce prétendu chirurgien. Ce dernier aurait fait une chute "horrible depuis sa fenêtre" dans le 12e arrondissement de Paris, ayant entraîné son décès. En réalité, les images proviennent d'une vidéo tournée par l'AFP le 14 octobre 2022, porte de Vincennes, et ne font "à aucun moment mention du suicide ou du décès d'un quelconque chirurgien", précise l'agence.

Les voix entendues dans le reportage, elles, ont "très probablement" été générées "par l'IA", apprend-on. Mais ce n'est pas tout. Des images d'Anne Dupont - présentée comme la soeur du prétendu chirurgien mort - présentent des incohérences. AFP Factuel indique que " le reportage alterne séquences authentiques et images falsifiées" et que " la taille de ses yeux change régulièrement et leurs clignements sont irréguliers et peu fluides, caractéristiques de certaines vidéos générées par IA". La photo de "Romain Faivre" proviendrait, elle, en réalité de la banque d'images iStock de l'agence Getty Images. Décidément, Brigitte Macron n'en finit pas, malgré elle, de susciter la polémique.