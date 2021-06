Résultat de LREM, du PS, de LR aux régionales et départementales : quels enseignements au 1er tour ?

Les résultats des élections régionales et départementales qui se tiennent ce dimanche seront inévitablement analysés dans la perspective de la campagne présidentielle, qui s'est déjà ouverte...

A moins d'un an de l'élection présidentielle, ces élections départementales et régionales vont apporter quelques enseignements très utiles : quel poids politique pèse chaque formation politique en juin 2020 ? Quel rapport de force se dégage, aujourd'hui, dans un scrutin à deux tours ? Certes, les électeurs sont nombreux à se rendre dans leur bureau de vote ce dimanche pour se prononcer sur le bilan de leur conseil régional et de leur conseil départemental. Mais ces deux scrutins serviront immanquablement de boussole ou, plus encore, de thermomètre. Ce premier tour permettra en premier lieu de jauger le niveau électoral du Rassemblement national, mais aussi de chaque parti sur les starting blocks pour la présidentielle.

Il y a quelques semaines, le baromètre OpinionWay pour les Echos avaient donné des intentions de vote assez claires pour les régionales 2021. A l'échelle nationale, les Français se disaient, fin mai, 27% à souhaiter voter pour une liste LR ; 26% à préférer une liste RN. Seulement 13% indiquaient vouloir voter pour des candidats de la majorité présidentielle, les autres partis semblaient partir avec un grand retard (12% pour EELV, 11% pour le PS, 6% pour la France Insoumise). Aucun sondage d'intentions de vote pour les départementales n'a été effectué à l'échelle nationale, compte tenu du peu de pertinence à accorder à une telle étude.

Les résultats des élections régionales et départementales, par territoire, seront communiqués à partir de 20h. Ils seront bien entendus disponibles sur Linternaute.com, qui mobilise sa rédaction pour cette grande soirée électorale.

Pour LREM et la majorité, l'enjeu de ces élections régionales et départementales est de tester une formation politique à l'épreuve de scrutins territoriaux. Pour que La République en marche se transforme en véritable parti et quitte sa forme embryonnaire de plateforme de soutien à un candidat puis à un président, la formation politique créée en 2016 doit parvenir à se doter d'élus locaux, par centaines. Jusqu'à ces derniers jours, avant la clôture de la campagne du premier tour, les sondages donnaient LREM en mauvaise posture dans les intentions de vote, avec quasiment aucune chance de l'emporter dans la moindre région aux régionales. Pour les départementales, la majorité n'a, par ailleurs, aucune certitude sur l'issue du scrutin.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour le parti socialiste et le parti Les Républicains, il s'agit de démontrer que les élus de terrain, ceux qui font vivre les instances des "vieux partis" ont la confiance de leurs administrés. La gauche de gouvernement semble en mesure de conserver plusieurs conseils régionaux au terme de ces élections régionales ; elle est aussi en mesure