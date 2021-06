Elections 2021 et Covid : quel protocole pour les régionales et départementales ?

Si la crise sanitaire s'apaise, pas question de baisser la vigilance lors des élections régionales et départementales. Ce dimanche 20 juin, le retour aux urnes est organisé selon un protocole bien précis. Gestes barrières, vaccination, procuration… On vous explique tout.

C'est parti pour ces grandes élections de 202. Exit les mauvais souvenirs des élections municipales de mars 2020. Cette fois, le retour aux urnes pour les régionales et départementales doit se dérouler dans des conditions optimales de sécurité. Ce double scrutin présente un enjeu important, alors que les chiffres quotidiens du Covid-19 semblent nettement s'améliorer dans le pays. Ce n'est toutefois pas la première élection depuis le début de la crise sanitaire, et les règles par rapport à juin dernier restent similaires. Les mesures de distanciation physique sont prévues dans tous les bureaux de vote, avec une jauge de 9 m2 par personne et sans dépasser les trois électeurs présents au même moment dans la pièce. Le citoyen est également guidé par un "parcours de l'électeur", avec des marquages au sol, afin de limiter les rencontres entre les personnes. Des protections en plastique peuvent également être installées et les électeurs sont également invités à se munir de leur propre stylo pour l'émargement.

Mais qu'est-ce qui change réellement par rapport aux élections organisées en 2020 ? Grande nouveauté cette fois, le bureau de vote extérieur ! En effet, la mairie a pu dans certaines communes "désigner un lieu extérieur comme lieu de vote", si celui-ci permet d'assurer le bon déroulement du vote. Par ailleurs, le Conseil scientifique a recommandé vivement la vaccination pour les assesseurs et a préconisé de "solliciter en priorité des personnes vaccinées ou immunisées". Depuis quelques semaines, des accès prioritaires à la vaccination ont ainsi été délivrés aux assesseurs et aux membres des bureaux de vote. Si leur vaccination n'a pas pu être entièrement réalisée, alors ils doivent présenter un test négatif de moins de 48 heures.