RTBF, Le Soir, Libre Belgique : des résultats aux élections 2021 avant l'heure ?

REGIONALES ET DEPARTEMENTALES. Les médias suisses et belges ne sont contraints de respecter la législation française sur la diffusion des résultats des élections. Y a-t-il des fuites pour ces élections régionales et départementales françaises ?

Les élections régionales et départementales ne sont pas les élections les plus attractives pour les citoyens français, les premiers chiffres de l'abstention, très élevée ce dimanche 20 juin, en attestent. Mais des dizaines de millions de citoyens seront tout de même en attente des résultats de ce scrutin ce soir. Les médias français ne peuvent communiquer aucun chiffre avant 20h, la législation française ayant fixé un cadre très clair pour la bonne tenue d'une élection : aucune fuite ne doit venir biaiser le vote, aucun chiffre de résultat ne doit être publié avant que le dernier votant ait déposé son bulletin de vote dans une urne. Et les bureaux de vote, dans les grandes communes de France, ne ferment qu'à 20h ce soir.

Pourtant, il n'est pas impossible de disposer de quelques estimations sur les résultats des élections départementales et sur les résultats des élections régionales ce dimanche avant 20h. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'heure d'Internet, tout un chacun avec un ordinateur ou un téléphone portable peut consulter des sites étrangers. Et, aussi ubuesque que cela puisse paraître, les sites étrangers ont toute liberté pour mettre en ligne des estimations de résultats en fin d'après-midi. Par le passé, les sites belges Le Soir, La Libre Belgique ou RTBF ont divulgué des résultats d'élection avant 20h. Ce fut le cas pour la dernière élection présidentielle et pour les législatives qui ont suivies. Quelques fuites sont apparues également sur les réseaux sociaux pour les élections européennes.

En revanche, pour les municipales, aucun chiffre n'était sorti avant 20h. Il est très probable que pour ces élections régionales et départementales, aucune estimation ne soit diffusée non plus avant cette heure-là. Les autorités françaises ont en effet mis en garde, menaces financières très lourdes à l'appui, tous les instituts de sondages français. Il est assez clair que l'un d'eux communiquaient aux médias francophones étrangers des résultats d'enquêtes effectuées à la sorties des urnes, donnant ainsi des estimations précises avant 20h. Mais la prudence de ces instituts s'est muée en frilosité. Le risque semble bien trop grand.