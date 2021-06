Résultat des régionales et départementales sur Twitter : Radiolondres fait-il fuiter des scores ?

ELECTIONS 2021. La mise en ligne, codée, des résultats d'élections était un petit jeu très populaire ces dernières années, après une désertion sur Twitter. A quoi s'attendre pour ces élections régionales et départementales 2021 ?

Les soirées électorales suivent toutes un rituel bien inscrit dans les habitudes : après le vote et la clôture du scrutin, c'est à 20h qu'est organisée la grand-messe des résultats. Celle-ci a lieu sur les grandes chaînes de télévision, à la radio et bien sûr sur les grands médias en ligne, comme Linternaute.com. Pour ces élections régionales et ces élections départementales, rien ne change. Mais certaines indiscrétions sur les résultats peuvent être mises en ligne sur Twitter : depuis 8 ans, l'usage du hashtag Radiolondres permet à certaines personnes de faire fuiter des estimations avant 20h. Force est de constater que ces dernières années, la diffusion de scores de candidats, avant l'heure légale, s'est considérablement ralentie. Il faut en effet bien comprendre que toute personne publiant des résultats d'élections avant 20h s'expose à des sanctions lourdes allant jusqu'à 75 000 euros d'amende. Les autorités ont récemment haussé le ton face à ces pratiques, appelant les instituts de sondages - suspectés d'être à l'origine de ces fuites -, à la prudence.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Il est donc très probable que peu de résultats (voire aucun résultat) de ces élections régionales et départementales ne fuitent sur Twitter ou sur les réseaux sociaux ce dimanche 20 juin, pour le premier tour des élections. Méfiance donc : si, comme lors des scrutins précédents, les instituts de sondage sont de plus en plus réticents à faire fuiter les scores des candidats, alors les quelques rumeurs lancées sur Twitter sont vraisemblablement non fondées. Très souvent, le hashtag Radiolondres est d'ailleurs utilisé par des internautes s'amusant de perspectives de défaites cuisantes ou par des militants faisant de l'esbrouffe.