Primaire écologiste : Jadot veut s'imposer à gauche, les résultats

PRIMAIRE ECOLOGISTE. Dans un scrutin très serré, Yannick Jadot est arrivé en tête au 2e tour de la primaire écologiste devant Sandrine Rousseau avec 51,03% des voix.

[Mis à jour le 29 septembre 2021 à 10h18] Il ne s'attendait peut être pas à une primaire et un deuxième tour aussi serré, mais Yannick Jadot sera bien le candidat d'EELV pour l'élection présidentielle 2022 avec 51,03% des voix devant Sandrine Rousseau, créditée de 48,97%. Dès l'annonce des résultats, le député européen s'est mis en ordre de marche et a affiché ses ambitions. "Je serai le président du climat" a-t-il notamment lancé à l'annonce des résultats. "Mesdames, messieurs, le prochain quinquennat sera celui de l'action pour retrouver la maîtrise de notre vie. Grâce à vous je serai le président du climat. Notre présidence ce sera une présidence qui agit immédiatement. Nous conditionnerons chaque politique publique, chaque euro au climat. " "Cette fois, on ne vient pas pour témoigner, on vient pour gagner " a également expliqué Yannick Jadot au JT de 20h de France 2.

Pendant sa "célébration", l'ancien candidat éphémère à la présidentielle de 2017 est déjà entré en campagne en visant volontairement l'électorat de gauche, Eric Zemmour et Emmanuel Macron. "Les Françaises et les Français sont parfaitement aptes à choisir entre les différentes candidatures écologistes. Je souhaite au PS d'avoir ces mêmes débats de qualité", a-t-il lâché. L'extrême droite et ses "débats immondes" tout comme Emmanuel Macron et son "quinquennat à enrichir les plus riches au détriment de tous les autres, [...] à nous diviser, à monter les Français les uns contre les autres".

Battue, Sandrine Rousseau a félicité Yannick Jadot et s'est immédiatement ralliée au député. "Nous avons porté une nouvelle voix dans cette campagne de la primaire, le délitement social appelle des réponses fortes et sincères (…). Les défis climatiques sont énormes, le temps des demi-mesures est terminé. Ensemble, avec tous les écologistes, vous pouvez compter sur moi pour soutenir notre candidat à la présidentielle. Encore bravo, Yannick Jadot."

Résultats du 1er tour de la primaire EELV

Au terme du premier tour, ce sont donc les candidats Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qui se sont démarqués dans les choix des électeurs, avec respectivement 27,7% et 25,1% des voix. Suivaient Delphine Batho (22,38%), Éric Piolle (22,29%) et Jean-Marc Governatori (2,35%). 218 votes blancs ont été enregistrés, soit 0,2% des suffrages. En tout 106 622 personnes ont participé en ligne à ce vote, sur les 122 780 inscrits (86,91% de taux de participation).

Les résultats de la primaire d'EELV ont été dévoilés ce 28 septembre et c'est le député européen Yannick Jadot qui remporte la primaire avec 51,03 % des voix contre 48,97% pour Sandrine Rousseau.

Les dates de la primaire écologiste étaient fixées du 25 au 28 septembre pour le second tour. Les résultats du 2e tour seront connus le 29 septembre. Le premier tour s'est déroulé entre le 16 et le 19 septembre dernier.

Plus de 120 000 personnes de plus de 16 ans ont voté pour choisir le futur candidat écologiste à la présidentielle. Il suffisait de signer une "charte des valeurs écologistes" avant le 12 septembre fondée sur les principes suivants : "la responsabilité de l'humanité dans la sauvegarde de la biodiversité et du vivant ; la reconnaissance de l'état d'urgence climatique ; l'indispensable réduction des inégalités sociales ; la laïcité, la liberté d'opinion et de conscience ; le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ; le féminisme comme valeur émancipatrice". Il fallait par ailleurs payer une participation à prix libre, d'un minimum de 2 euros. Le votant participe en ayant à sa disposition des "codes secrets pour les deux phases de vote".

La première écologiste à s'être déclarée candidate est Sandrine Rousseau. L'ancienne numéro 2 d'EELV a fait son retour en politique après trois ans de mise en retrait de la vie publique. "Moi qui prétendais aider les femmes, quel message au fond leur envoyais-je en délaissant le terrain politique auquel j'avais pourtant choisi de consacrer une partie considérable de ma vie ?", a écrit Sandrine Rousseau, dans une lettre aux militants. L'économiste, vice-présidente de l'université de Lille, membre d'EELV depuis 2009, était l'une de celles qui ont accusé le député Denis Baupin d'harcèlement et d'agressions sexuelles.

Il fut le troisième à se déclarer officiellement candidat à la primaire. Lors de l'annonce de sa candidature sur TF1, mercredi 30 juin, Yannick Jadot a déjà évoqué une alliance avec d'autres membres de la gauche. "Je veux construire une grande équipe de France de l'écologie qui gagnera l'élection présidentielle. Toutes celles et ceux de gauche qui voient bien que la question de l'écologie est centrale y compris avec sa façon de revitaliser la démocratie. Et c'est autour de ce projet que je veux rassembler", a-t-il déclaré. En 2017, le député européen s'était retiré au profit de Benoît Hamon.

"S'ouvre une nouvelle page pour moi, qui va nous lancer collectivement vers la primaire des écologistes en septembre", avait déclaré le maire de Grenoble, mardi 29 juin, sur France Bleu Isère. Sans surprise, Éric Piolle était le deuxième candidat de cette primaire écologiste. "Je suis là pour fédérer un arc humaniste, comme à Grenoble en 2014 et en 2020. Je viens apporter cette expérience de la victoire, de l'exercice du pouvoir, validée par ma réélection en 2020", avait-t-il expliqué à 20 Minutes. Il a finalement échoué au premier tour.

"Tous ensemble, appeler les Français à s'inscrire massivement afin de donner à l'écologie l'élan dont elle a besoin pour gagner l'élection présidentielle ", avait lancé Delphine Batho, députée et présidente de Génération Ecologie juste après l'obtention des parrainages. La députée souhaitait "que la primaire ne soit pas dans les faits "réservée aux adhérents des partis", consciente que la base militante d'EELV ou encore de Génération.s ne sera pas prioritairement portée sur elle. La raison est simple, Delphine Batho est une ancienne socialiste. Conseillère de Ségolène Royal pendant sa campagne présidentielle en 2007, elle était également porte-parole de l'ancien président de la République François Hollande en 2012 et ministre de l'Environnement sous le quinquennat du socialiste. Elle ne s'est toutefois pas hissée au second tour.

Jean Marc-Governatori, l'ovni de la primaire

Le coprésident du parti Cap-Ecologie avait finalement obtenu le feu vert de la justice qui avait jugé ses parrainages obtenus recevables. Après avoir été membre de l'UDF, il a fondé son propre parti, La France d'en bas, dont il prend la présidence, en 2004. Ce cinquième candidat, qui s'était déjà présenté, sans succès, à plusieurs élections législatives, européennes et a même tenté une candidature à des présidentielles, dénotait un peu parmi ses camarades. En effet, ses récents propos sur le Covid-19 les avaient quelque peu embarrassés. Et n'ont pas rassemblé les militants derrière lui, arrivé en dernière position au premier tour.

Selon le dernier sondage Harris pour Challenge, Yannick Jadot, le candidat EELV pour la présidentielle 2022, serait crédité de 6% des intentions de vote au premier tour alors qu'à titre d'exemple, Anne Hidalgo est créditée de 7%.

Les électeurs de gauche prêts à une union autour du candidat EELV ?

Autre grand enseignement de notre sondage YouGov : à la question "Selon vous, le candidat écologiste pourrait-il incarner l'union des gauches à l'élection présidentielle de 2022 ?", les sondés étaient 21% à répondre "oui", 43% à répondre "non" , 35% ne savaient pas. Si l'on s'intéresse aux réponses des sympathisants de gauche, le résultat était nettement plus favorable aux écologistes : 40% disaient "oui" ; 37% disaient "non" et 23% disaient ne pas savoir.

