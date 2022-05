Le députomètre : votre député a-t-il voté les réformes d'Emmanuel Macron ?

Voter pour, contre, ou faire l'autruche... Quel a été le choix de votre député à l'Assemblée nationale face aux réformes les plus emblématiques (ou les plus bouillantes) du premier quinquennat d'Emmanuel Macron ? Linternaute vous propose de faire le point élu par élu...

Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par plusieurs crises majeures qui ont freiné ses velléités réformatrices, mais le chef de l'Etat et le gouvernement ont fait adopter par les parlementaires un certain nombre de mesures importantes. Des propositions de loi, issues directement des députés, ont également permis de faire évoluer les législations. Alors que les élus du Palais Bourbon mettent un terme à leur mandat et qu'approchent les élections législatives, Linternaute.com vous propose de revenir sur les principaux textes adoptés - ou non - par l'Assemblée nationale.

Nous avons sélectionné 17 réformes, que nous pouvons considérer comme les plus significatives des 5 premières années d'Emmanuel Macron au pouvoir : la grande réforme du code du travail, la loi de moralisation de la vie publique, la réforme de la SNCF, la transformation de l'ISF, la réforme du baccalauréat, la loi instaurant un pass vaccinal, la PMA pour toutes, la loi Asile et immigration, la loi dite "Séparatisme", la réforme de l'assurance chômage, la loi Climat et résilience, le Ségur de la Santé, le report de l'interdiction du glyphosate, la baisse des cotisations salariales, la suppression de la taxe d'habitation, le reste à charge zéro sur les frais de santé et la réforme avortée du système de retraite.

Méthodologie employée

Première ou seconde lecture, commission paritaire... Derrière le vote d'une loi, plusieurs réalités

L'élaboration du travail législatif en France revêt une complexité certaine : une loi émerge d'une proposition d'élus ou bien, plus souvent, d'un projet présenté par le gouvernement. Les députés font évoluer les textes, par amendements, et ceux-ci, en procédure normale, font l'objet d'un examen des parlementaires du Sénat. Le projet ou la proposition de loi est adopté lorsqu'il est voté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Mais les sénateurs peuvent à leur tour amender le texte voté en première lecture par les députés. Des textes peuvent être votés après un ou deux allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, au terme de la "navette" entre les deux chambres (en vote de deuxième lecture) ou bien être issus d'un travail effectué en commission mixte paritaire, c'est à dire par une délégation de députés et de sénateurs réunis pour trouver un consensus (après la première ou après la deuxième lecture).

Il est possible que le gouvernement, pour accélérer la procédure, recourt à l'article 49.3 de la Constitution, pour faire adopter un texte sans vote des députés - mais il s'expose en contrepartie à un vote de défiance, qui, s'il atteint la majorité, le pousse à la démission. Une loi peut aussi faire l'objet d'une saisine du conseil constitutionnel par un groupe d'au moins 59 députés, bloquant ainsi temporairement sa proclamation.

Autre élément à avoir en tête, certaines mesures emblématiques de l'action d'un gouvernement peuvent être intégrées dans des projets de loi plus larges, comme les "projets de lois de finances" ou "projets de loi de financement de la sécurité sociale", qui fixent les budgets alloués chaque année aux mission de l'Etat. Une mesure peut aussi faire l'objet d'ordonnances, c'est-à-dire de textes directement rédigés par le gouvernement, sans avoir à faire l'objet d'un texte de loi, mais leur adoption est conditionnée par le vote d'une "loi d'habilitation" par les députés.

Quels sont les votes retenus par Linternaute ?

Compte tenu de la complexité de l'élaboration des lois, nous avons sélectionné pour chaque mesure le texte arrivé en bout de processus : il peut s'agir d'un vote en première lecture s'il n'y a eu qu'une lecture, d'un vote en seconde lecture, d'un premier projet de loi de finances ou d'un projet de loi de finances rectificatif, ou encore du texte de la commission mixte paritaire validé par les députés. Dans le cas où le Premier ministre use de l'article 49.3, ce qui est arrivé sur la réforme des retraites avant son abandon pour cause de crise sanitaire, nous avons choisi d'étudier le scrutin sur les motions de censure, c'est-à-dire des votes de défiance organisés par l'opposition pour se prononcer sur une démission du gouvernement.

Chaque scrutin retenu est disponible via la liste ci-dessous. Les liens renvoient vers les comptes-rendus exhaustifs du vote, archivés par les services de l'Assemblée nationale. A noter que chaque scrutin rend compte des votants ("pour", "contre" et "abstention") ainsi que des "non votants". Sont indiqués comme "absents" les députés qui ne figurent pas sur le procès verbal.