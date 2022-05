Ministre de la Justice : Dupond-Moretti sur la sellette ? Qui pour lui succéder ?

MINISTRE JUSTICE. En place au ministère de la Justice depuis presque deux ans, Éric Dupond-Moretti aimerait garder son poste mais il semble être plus proche de la sortie. Qui pourrait être nommé pour le remplacer ? Des noms circulent.

Ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti aimerait le rester mais ce n'est pas à l'avocat chevronné qu'appartient la décision. Elisabeth Borne, Première ministre depuis le 16 mai 2022 et Emmanuel Macron réfléchissent à la composition du nouveau gouvernement en pesant le pour et le contre pour chaque ministre en place et chaque personnalité susceptible de faire son entrée au sein de l'exécutif. Pour ne pas être taxé d'immobilisme, ils n'ont d'autres choix que de se séparer de certains ministres de premier plan et Éric Dupond-Moretti figure dans cette liste. Sa récente mise en examen pour prise illégale d'intérêt, une nouvelle affaire à ajouter à celles qui ont rythmé le mandat de l'ancien ténor du barreau, pourrait justifier le non reconduction du garde des Sceaux au gouvernement. Si le nom d'Éric Dupond-Moretti semble rayé de la liste, celui de Rémy Heitz, l'actuel procureur général près de la cour d'appel de Paris, circule dans les couloirs tout comme celui de Catherine Vautrin, déjà évoquée pour devenir Première ministre.

Pourquoi Éric Dupond-Moretti ne devrait pas rester ministre de la Justice ?

Éric Dupond-Moretti se plait à la tête du ministère de la Justice mais son mandat de garde des Sceaux, débuté en juillet 2020 pourrait prendre fin incessamment sous peu. Le ministre n'apparait pas parmi les profils reconductibles au gouvernement, notamment à la place Vendôme. Conscient qu'il est plus probable qu'il soit remercié, l'avocat ferait "du forcing à l'Élysée" selon les indiscrétions de l'Obs. Pas sûr toutefois que cela suffise car après une nomination controversée, son mandat a été ponctué d'accusations de conflits d'intérêts notamment vis-à-vis du parquet national financier avec qui il est en mauvais terme et sur lequel il a autorité. Récemment, il a été mis en examen pour prise illégale d'intérêt ce qui le pousse un peu plus vers la sortie selon les mises du JDD et de Franceinfo.

Qui pourrait devenir ministre de la Justice ?

Sauf retournement de situation un nouveau nom devrait être nommé ministre de la Justice. Plusieurs patronymes ont été évoqués mais une option serait plus récurrente que les autres d'après l'Obs : celle de Rémy Heitz, le procureur général de la cour d'appel de Paris. Le magistrat a gravi les échelons et semble avoir les faveurs du chef de l'Etat qui aurait pousser sa nomination en tant que procureur de la République de Paris en 2018 au profit d'autres candidats plébiscités par la ministre de la Justice de l'époque, Nicole Belloubet. Rémy Heitz n'est pas totalement inconnu au ministère de la Justice puisqu'il a travaillé dans ses cabinets en intégrant en 1992 et en 2017 la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG). Le magistrat a d'autres expériences ministérielles au compteur : il a été chef de cabinet pour le ministre délégué aux relations avec l'Assemblée nationale en 1994 mais aussi conseiller technique pour la justice et délégué interministériel à la sécurité routière auprès du Premier ministre entre 2002 et 2006.

Catherine Vautrin est également en lice pour hériter du ministère de la Justice, après avoir été une des grandes favorites pour le poste de Premier ministre. Prévenue de la nomination d'Elisabeth Borne à la tête du gouvernement quelques heures avant l'officialisation, l'ancienne ministre pourrait finalement figurer à la direction d'un grand ministère selon le JDD pendant que Le Point avance les hypothèses de la Justice et de la Santé. Fin avril, au lendemain de la réélection d'Emmanuel Macron, la nomination de Bertrand Delanoë, ancien maire socialiste de Paris, en tant que ministre de la Justice était également envisagée dans les colonnes de l'Obs.

Qui sont les précédents ministres de la Justice ?

Le ministère de la Justice, ainsi nommé depuis 1790, est l'administrateur de la justice française. Des centaines de personnalités y ont défilé pour revêtir le rôle de garde des Sceaux, dont trois pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron : François Bayrou, Nicole Belloubet et Éric Dupond-Moretti. Qui était les anciens ministres de la Justice ?