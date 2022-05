"Ministre des Affaires étrangères : Catherine Colonna au Quai d'Orsay"

Catherine Colonna est nommée ministre des Affaires étrangères du nouveau gouvernement. La diplomate prend la suite de Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay.

Pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne font le choix de la nouveauté en nommant Catherine Colonna. L'actuelle ambassadrice de la France à Londres ne faisait pas partie des principales hypothèses évoquées pour prendre la place de Jean-Yves Le Drian. C'est pourtant bien son nom qui figure sur la liste dévoilée par le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Kohler, cet après-midi. Catherine Colonna arrive au Quai d'Orsay dans un contexte exigeant, en pleine guerre en Ukraine, et alors que la France assure la présidence de l'UE pour encore quelques mois. Mais la diplomate a de l'expérience en la matière.

Qui est Catherine Colonna, la nouvelle ministre des Affaires étrangères ?

Une chose est sûre : le CV de Catherine Colonna colle bien au poste qui lui est confié. Porte parole de l'Elysée sous la présidence de Jacques Chirac, elle a ensuite été ministre déléguée aux affaires européennes dans le gouvernement de Dominique De Villepin (2005-2007). Par la suite, Catherine Colonna a été représentante permanente de la France à l'Unesco et à l'OCDE. Elle est désormais ambassadrice de la France au Royaume-Uni, après être passée par l'Italie de 2014 à 2017. Diplomate de formation, Catherine Colonna a déjà travaillé au ministère des Affaires étrangères en début de carrière (1986-1988), en tant que chargée du droit européen à la direction des affaires juridiques.

Catherine Colonna éclipse donc les deux principales hypothèses qui avaient été avancées pour remplacer Jean-Yves Le Drian au quai d'Orsay : celle de Bernard Cazeneuve, ancien Premier ministre de François Hollande, qui a récemment quitté le Parti socialiste ; et celle d'Audrey Azoulay, actuelle présidente de l'Unesco, pressentie un temps pour Matignon.

Un lien de parenté avec Yvan Colonna ?

Si Catherine Colonna a des origines corses, aucun lien de parenté ne lui est connu avec le militant indépendantiste corse Yvan Colonna, décédé en mars 2022 suite à son agression en prison. Catherine Colonna est la fille d'un agriculteur d'origine corse, mais elle-même est née à Tours (Indre-et-Loire).

Jean-Yves Le Drian quitte le ministère des Affaires étrangères

A presque 75 ans, Jean-Yves Le Drian quitte le gouvernement sans grande surprise. Dès fin mars, dans un portrait du JDD, le ministre évoquait ses envies de retraite et de retour dans sa Bretagne natale. "Il arrête. C'est ce qu'il m'a dit", avait ensuite laissé échapper François Hollande, le 9 mai, au cours de l'émission "C'est à Vous" de France 5. Une information qu'avait cependant refusé de confirmer Le Drian, quelques heures plus tard, interrogé par BFMTV, se contentant de déclarer : "Je suis complètement mobilisé par ma tâche dans la crise dramatique que traverse l'Ukraine et honnêtement, ma propre personne, mon propre avenir n'a pas grand chose à voir là-dedans".