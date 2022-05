Porte-parole du gouvernement : Olivia Grégoire après Attal ?

PORTE-PAROLE. Alors que l'annonce du nouveau gouvernement est imminente, les nominations à venir se précisent. Le poste de porte-parole du gouvernement pourrait revenir à Olivia Grégoire.

C'est l'un des postes les plus exposés du gouvernement. Un rôle de centralisateur de l'information, de connaisseur de l'ensemble des dossiers ministériels et, surtout, de paratonnerre du quotidien. La fonction de porte-parole est essentielle dans la machine gouvernementale. Selon les textes officiels déterminant les attributions de ce secrétaire d'État, placé sous la responsabilité du Premier ministre, "est chargé de rendre compte des travaux du conseil des ministres et, plus généralement, d'exercer une mission d'information sur les activités du Gouvernement. Il est informé, pour l'exercice de ses attributions, des différentes actions menées par les membres du Gouvernement." Depuis près de deux ans (6 juillet 2020), c'est Gabriel Attal qui occupe cette fonction. Benjamin de l'équipe gouvernementale, l'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Education nationale a réussi à faire sa place, bénéficiant d'une aisance orale et n'hésitant pas à se rendre devant les caméras pour défendre l'action du président de la République et de ses ministres, lui qui a particulièrement été exposé avec la gestion de la crise sanitaire. A 33 ans, il ne devrait pas être reconduit dans ses fonctions, les rumeurs l'envoyant à la tête d'un ministère lié à l'enseignement. Alors, qui pourrait prendre sa place ?

Qui sera le nouveau porte-parole du gouvernement ?

Si elle ne fait pas partie des postes sur lesquels les rumeurs s'attardent le plus, la fonction de porte-parole du gouvernement a toutefois fait l'objet de spéculations. L'annonce étant imminente, un nom semble particulièrement tenir la corde : celui d'Olivia Grégoire, affirment BFM TV et LCI. L'actuelle secrétaire d'État chargée de l'Economie sociale, solidaire et responsable devrait être promue au porte-parolat. Pour la quadra qui a fait ses armes en politique auprès d'Alain Madelin, puis de Jean-Pierre Raffarin (2002-2005) et de Xavier Bertrand (2005-2007), à Matignon puis au ministère de la Santé, cette fonction n'est pas nouvelle, elle qui est déjà porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée et était chargée de la communication du parti présidentiel pour les Municipales à Paris. Si sa nomination ne semble plus faire de doutes, d'autres hypothèses avaient été avancées, comme celle de Sébastien Lecornu, ministre de l'Outre-Mer, ou Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France.