"Résultat de Manuel Bompard aux législatives : largement en tête"

MANUEL BOMPARD. Protégé de Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Bompard est arrivé nettement en tête dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, devant Ensemble!.

[Mis à jour le 12 juin 2022 à 22h07] Investi par la Nupes, le candidat Emmanuel Bompard arrive en tête dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône. Il obtient 52,9% des voix et devance Najat Akodad de la coalition Ensemble (15,10%). Historiquement à gauche, cette circonscription est donc une nouvelle fois glanée par la camp de Jean-Luc Mélenchon lors de ce premier tout des élections législatives. "C'est la première fois dans l'histoire des élections législatives qui a lieu quelques semaines après l'élection présidentielle que le président réalise moins de 30% des voix. C'est une défaite, un désaveu cinglant pour Emmanuel Macron" déclarait Emmanuel Bompard sur le plateau de BFMTV ce dimanche 12 juin au soir.

Qui est Manuel Bompard, candidat aux législatives à Marseille ?

Marseille n'est pas la terre d'origine de Manuel Bompard, pas plus que la Haute-Garonne, département dans lequel il s'est présenté aux législatives en 2017. L'insoumis est originaire de la Loire mais il est prêt à aller où il faut pour défendre les couleurs de La France insoumise, un parti qu'il a rejoint dès sa création en 2009 lorsqu'il s'appelait encore le Parti de gauche. L'homme politique ne manque pas d'engagement pourtant dans son parcours universitaire rien ne traduit cette envie de faire de la politique. Manuel Bompard est diplômé de l'Ensimag, une école d'ingénieur de Grenoble, et titulaire d'un doctorat de mathématiques appliquées de l'université de Nice Sophie Antipolis. Après ses études il rejoint la direction du parti en assure le rôle de secrétaire générale pendant huit ans, jusqu'en 2018.

Manuel Bompard une des voix de La France insoumise et une des têtes pensantes derrière les campagnes présidentielles de Jean-Luc Mélenchon. Aguerri lorsqu'il s'agit d'être dans les coulisses, il n'a a son actif qu'un seul mandat électif celui de député européen. Elu en 2019, il fait parti des six eurodéputés LFI et est le représentant de cette délégation au Parlement européen. Il est également membre de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE), de la Commission de l'agriculture (AGRI) et de la Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ENVI).

Manuel Bompard, un des faiseurs de l'union de la gauche ?

Manuel Bompard a été l'un des premiers à porter les tractations auprès des écologistes, des communistes et de socialistes pour bâtir l'union de la gauche aujourd'hui présente sous la bannière de la Nupes. Insoumis convaincu et dévoué, il a été le porte-voix du parti mélenchoniste durant les négociations, un exercice qu'il aime mener et dans lequel il excelle selon les cadres de LFI. C'est donc en toute confiance que Jean-Luc Mélenchon a chargé Manuel Bompard, fin stratège avec un sens politique aiguisé selon la description tenu pas ses collègues et certains opposants, de convaincre les autres forces de gauche de s'unir. En accomplissant sa mission, Manuel Bompard a encore gagné en assurance mais surtout il a mis Jean-Luc Mélenchon à l'abris des négociations, un détail "précieux" pour l'entourage du tribun. L'investiture du député européen dans la 4ème circonscription des Bouches-du-Rhône est peut-être un remerciement pour les bons et loyaux services rendus.