"Assemblée nationale : Marine Le Pen cherche le soutien des LR pour la commission des finances"

ASSEMBLÉE. Les députés éliront jeudi la présidence de la commission des finances, qui doit revenir à l'opposition. Celle-ci étant convoitée par le RN et par la Nupes, Marine Le Pen appelle LR à soutenir "en conscience" le candidat du RN.

[Mis à jour le 29 juin 2022 à 12h58] Qui présidera la très convoitée commission des finances de l'Assemblée nationale ? Depuis le résultat des législatives, ce poste stratégique, qui revient traditionnellement à un député de l'opposition, est ouvertement convoité par le Rassemblement national et par la Nouvelle union populaire écologique et sociale. La composition de la commission des finances sera connue jeudi matin et ses 70 membres éliront jeudi après-midi leur président. La partie devrait donc se jouer entre le candidat du RN, Jean-Philippe Tanguy, et celui de la France insoumise, Eric Coquerel, soutenu par l'ensemble de la Nupes. Dans cette configuration, "le résultat est entre les mains des députés LR qui sont présents dans la commission", a pointé Marine Le Pen ce matin sur Franceinfo. "Je leur dis, en conscience, est-ce que vous souhaitez avoir M. Coquerel, qui est l'extrême-gauche la plus radicale qui soit, à la tête de la commission des finances ?" A poursuivi la députée du Pas-de-Calais, ajoutant : "Si j'avais le choix entre un président de la commission des finances LR et M. Coquerel de la France insoumise, je n'hésiterais pas une demi-seconde à élire le président de la commission LR".

Avant d'élire les présidents des commissions, les députés choisissent ce mercredi les membres du bureau de l'Assemblée nationale, qui se compose, en plus de la présidente Yaël Braun-Pivet, de six vice-présidents, de trois questeurs et de 12 secrétaires. Par ailleurs, depuis ce mercredi matin, la composition des 10 groupes de l'Assemblée nationale est officielle et définitive. Les trois groupes composant la majorité présidentielle comptent tous ensemble 250 députés, les quatre groupes de la Nupes en comptent 151, tandis que le RN en compte 89 et le groupe des Républicains 62.

Lire aussi

Quels sont les 10 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ?

Un groupe parlementaire est constitué d'au moins 15 députés, qui se réunissent par affinités politiques : le plus souvent, ils sont issus d'un seul parti politique, ou de plusieurs formations idéologiquement proches. Les députés peuvent être membre d'un groupe ou seulement apparentés. Les députés d'un groupe votent généralement à l'unisson, même si ce n'est pas une règle stricte. La constitution de groupes parlementaires confère plusieurs avantages aux députés qui s'y plient : ils se voient accorder des espaces de travail et de réunion, ainsi que des collaborateurs supplémentaires. Le temps de parole dans l'hémicycle et les sièges dans les commissions sont attribués proportionnellement à la taille des groupes parlementaires. De plus, chaque groupe parlementaire élit son président, qui siège à la conférence des présidents, et peut aussi demander une suspension de séance ou un scrutin public.

Les groupes d'opposition et groupes minoritaires ont également quelques avantages supplémentaires : une séance par mois est consacrée à un ordre du jour fixé par leurs soins. Ils peuvent également proposer la création de commissions d'enquête. Il est toutefois possible de siéger à l'Assemblée en tant que "non-inscrit", c'est-à-dire hors de tout groupe parlementaire.

Voici la liste définitive des 10 groupes qui composent la nouvelle Assemblée nationale, ainsi que leurs effectifs et le nom de leur président :

Renaissance : 168 membres, 4 apparentés. Présidente : Aurore Bergé

Rassemblement national : 88 membres, 1 apparentée. Présidente : Marine Le Pen

La France insoumise : 75 membres. Présidente : Mathilde Panot

Les Républicains : 59 membres, 3 apparentés. Président : Olivier Marleix

Démocrate (MoDem et indépendants : 48 membres. Président : Jean-Paul Mattei

Socialistes : 27 membres, 4 apparentés. Président : Boris Vallaud

Horizons : 28 membres, 2 apparentés. Président : Laurent Marcangeli

Ecologistes : 23 membres. Co-présidents : Julien Bayou et Cyrielle Chatelain

Gauche démocrate et républicaine (communistes et apparentés) : 22 membres. Président : André Chassaigne

Libertés, indépendants, Outre-mer et territoires : 16 membres. Co-présidents : Bertrand Pancher et Christophe Naegelen.

Qu'est-ce que les commissions de l'Assemblée et quel est leur rôle ?

L'Assemblée nationale compte huit commissions permanentes. Tous les projets ou propositions de loi sont examinées par une commission avant d'être votés dans l'hémicycle. Le rôle d'une commission est aussi d'informer les députés sur les enjeux d'un texte de loi avant qu'il soit voté. Les commissions sont composées de députés, les groupes parlementaires s'y voient attribuer un nombre de siège proportionnel à leur représentation dans l'hémicycle. Les huit commissions parlementaires sont :

Affaires culturelles et éducation

Affaires économiques

Affaires étrangères

Affaires sociales

Défense nationale et forces armées

Développement durable et aménagement du territoire

Finances

Lois

Pourquoi la présidence de la commission des finances de l'Assemblée est importante ?

La commission des Finances a un prestige particulier à l'Assemblée. C'est à elle que revient d'examiner les budgets, et son président peut accéder à des documents couverts par le secret fiscal. Mais surtout, depuis 2009, le règlement de l'Assemblée dit que "ne peut être élu à la présidence de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition". Son président ou sa présidente est donc élu(e) lors d'un vote des 70 membres de la commission des finances, représentatifs de la composition de l'Assemblée, au cour duquel le parti présidentiel majoritaire s'abstienne. Par conséquent, depuis 2009, la présidence est toujours revenue au premier groupe d'opposition. Dès le lendemain du résultat des élections législatives, le Rassemblement national, désormais premier groupe d'opposition de l'hémicycle, a déclaré qu'il entendait obtenir ce poste. Il présentera pour ça un candidat, Jean-Philippe Tanguy.

Sauf que la Nupes ne l'entend pas de cette oreille : les quatre groupes de l'alliance des gauches possèdent, tous ensemble, plus de députés que le RN. Et lors de leur réunion d'intergroupe mardi 28 juin, ils ont désigné leur candidat unique à la présidence de la commission des finances : le député LFI Eric Coquerel. "Le résultat est entre les mains des députés LR", a conclu Marine Le Pen ce matin sur Franceinfo. Ces derniers devraient proposer leur propre candidat : la députée Véronique Louwagie a d'ailleurs indiqué qu'elle était intéressée par le poste. Mais s'ils devaient choisir entre le RN et la Nupes, Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a évoqué "un choix un peu cornélien" sur LCP, regrettant que la Nupes n'ait pas désigné un candidat "un peu plus consensuel". Olivier Marleix et Marine Le Pen auraient échangé à ce sujet, confie Jean-Philippe Tanguy à BFMTV, qui ajoute cependant que "LR est incapable d'avoir une position claire". Ce mercredi 29 juin, Marine Le Pen a appelé les députés LR de la commission à voter "en conscience" pour le candidat du RN, arguant : "Est-ce que vous souhaitez avoir M. Coquerel, qui est l'extrême-gauche la plus radicale qui soit, à la tête de la commission des finances ?"

Qu'est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale ?

Le bureau, élu ce mercredi 29 juin, est une instance administrative de l'Assemblée nationale, qui supervise l'organisation des séances et peut également décider de sanctions contre des députés. Composé de 22 personnes, il regroupe la présidente de l'Assemblée, 6 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Les vice-présidents sont chargés de relayer la présidente au Perchoir en cas d'absence, et assument également chacun la direction d'une des délégations de l'Assemblée nationale (activités internationales, communication et presse, etc.). Les questeurs sont préposés à la gestion administrative et financière de l'Assemblée : ils doivent par exemple veiller à l'intendance liée au personnel et aux équipements de fonction des députés (voitures, etc.). Les secrétaires, enfin, assistent le président de l'Assemblée dans le déroulement des votes dans l'hémicycle.

La 16e législature de l'Assemblée nationale s'est ouverte mardi 28 juin à 15h. Les députés ont commencé par élire leur présidente de l'Assemblée. Chaque groupe politique devait également remettre avant 18 heures la liste de ses députés et de ses apparentés, et préciser le nom de son président. La composition définitive de l'Assemblée nationale a été dévoilée au journal officiel ce mercredi matin. Mercredi 29 juin sont élus les membres du bureau de l'Assemblée nationale : cette entité, constituée de 22 personnes, a une fonction administrative et organisationnelle importante. Le bureau est représentatif de la composition de l'Assemblée. Il se compose du président de l'Assemblée nationale, de six vice-présidents, de trois questeurs et de 12 secrétaires. Jeudi 30 juin seront répartis les postes au sein des huit commissions permanentes de l'Assemblée. Le même jour aura lieu l'attribution officielle des sièges de l'hémicycle à chaque groupe.

Le 5 juillet, Élisabeth Borne tiendra normalement un discours devant le Parlement. A en croire un décret du journal officiel publié ce mercredi, ce discours ne devrait pas être suivi d'un vote de confiance, même si le gouvernement se laisse la liberté de changer d'avis. S'il n'y avait pas de vote de confiance, le député LFI Éric Coquerel a déjà annoncé que l'opposition déposerait une motion de censure contre le gouvernement. Si cette motion échoue et que les choses se poursuivent comme prévu, les députés examineront dès la semaine suivante des textes, à commencer sans doute par celui sur le pouvoir d'achat. Un nouveau projet de loi sur le Covid-19, censé prendre la suite de l'ensemble des mesures de lutte contre l'épidémie (mesures de freinage, outils statistiques comme les bases de donnée des tests, etc. qui arrivent à échéance le 31 juillet) devrait passer au Palais Bourbon la semaine du 18 juillet.

Qu'est-ce qu'un vote de confiance à l'Assemblée nationale ?

Le ou la Premier(e) ministre a la possibilité de demander la confiance à l'Assemblée nationale : c'est-à-dire qu'il ou elle appelle à un vote engageant la responsabilité de son gouvernement, au cours duquel chaque député accorde ou non sa confiance à ce gouvernement. En général, ces votes de confiance sont convoqués lorsque le gouvernement est certain d'obtenir une majorité favorable à l'Assemblée. Dans le cas présent, le gouvernement Borne n'a pas de majorité absolue à ses couleurs à l'Assemblée. Il courrait donc le risque de perdre ce vote de confiance, ce qui justifierait sa démission.

Depuis les législatives, l'opposition, surtout à gauche, presse le gouvernement de se soumettre à un vote de confiance. Mais à en croire un décret du journal officiel paru ce mercredi, qui annonce le programme du 5 juillet à l'Assemblée nationale, le discours d'Elisabeth Borne ne sera pas suivi d'un vote de confiance. "Aucune décision n'est prise", a cependant tempéré Olivia Grégoire, la porte-parole du gouvernement, sur BFMTV, assurant que "ce n'est pas parce que ce n'est pas inscrit dans le décret que la ministre ne pourrait pas le faire." "Je ferai connaitre ce choix en temps voulu", a confirmé Elisabeth Borne à la presse.

Désignée par les députés LREM pour briguer la présidence de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a été élue à ce poste mardi 28 juin. La députée de la 5e circonscription des Yvelines siège dans l'hémicycle depuis 2017, au sein du groupe LREM. Dans son précédent mandat (2017-2022), elle a été présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale. Yaël Braun-Pivet a également été nommée au gouvernement Borne le 20 mai dernier, en tant que ministre des Outre-Mer. Un poste qu'elle a quitté ce week-end car non-cumulable avec un mandat à l'Assemblée. À noter que quelques critiques à son encontre se sont récemment élevées, avant son élection. On lui reproche notamment son manque d'expérience alors qu'elle n'est vraiment entrée en politique qu'en 2017. Mais aussi d'avoir été celle qui, à la tête de la commission des lois, "a enterré l'affaire Benalla", comme l'a encore souligné la députée insoumise Mathilde Panot, mardi matin sur Sud Radio.

"Notre Assemblée doit être une chance pour notre pays, elle le sera si elle fait la part au dialogue", a estimé Yaël Braun-Pivet lors de son discours au perchoir, assurant : "Cette vision, je la fais par conviction." L'Assemblée "a le visage de la France", elle devra "débattre" plutôt que "se battre", a-t-elle encore lancé aux députés, avant de conclure : "Ouvrons un nouveau chapitre - le temps presse, il nous oblige. Agissons pour rendre plus beau ce bien immense que nous avons en commun : la République."

Voici la liste complète des 577 députés élus à l'Assemblée nationale lors des élections législatives 2022. Il est possible de faire défiler les lignes du tableau pour découvrir l'ensemble les noms des élus et leur score au deuxième tour du scrutin.

Quelle est la nouvelle composition de l'Assemblée nationale ?

A l'issue des législatives, la composition de l'Assemblée nationale est inédite : privée de majorité absolue, la confédération présidentielle Ensemble! va devoir composer avec les partis d'opposition pour espérer faire voter ses textes de loi. Alors que la majorité absolue est située à 289 députés, Ensemble! n'en compte que 250. La Nupes n'obtient pas elle non plus la majorité avec 151 députés. Le Rassemblement national réalise le plus haut score de l'histoire du parti avec 89 sièges à l'Assemblée nationale. Voici une représentation des équilibres de cette nouvelle Assemblée :

La République en Marche et ses alliés perdent donc une centaine des 346 députés LREM placés à l'Assemblée nationale en 2017. De quoi secouer la majorité et qui doit négocier désormais, notamment avec les élus LR-UDI, qui comptent désormais 62 députés.