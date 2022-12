Plan de sobriété énergétique : quelles mesures pour éviter les coupures de courant ?

Comment faire en sorte d'éviter les coupures de courant électrique cet hiver en France ? Le "plan de sobriété", s'il est respecté, devrait éviter au pays des délestages contraignants.

La France va-t-elle connaître des coupures de courant, touchant particuliers, entreprises, mais aussi écoles et transports ? Le gouvernement a préparé les esprits début décembre, en communiquant sur le travail effectué par l'exécutif sur le sujet ; les demandes formulées auprès des préfets pour mettre en place les délestages électriques ont assez logiquement généré des craintes sur ce qui nous attend.

Emmanuel Macron, lui, a souhaité rassurer en insistant sur un point, dimanche 4 décembre 2022 : "C'est la responsabilité du gouvernement, en lien avec les acteurs compétents, de préparer ces scénarios et pour permettre que le pays ne soit pas en désordre complet. Si tous ensemble nous tenons le plan de sobriété, c'est-à-dire réduire de 10 % nos consommations, si nous faisons tous un peu attention et que EDF continue le travail.(...) alors oui nous pourrons passer, même avec un mois de décembre et janvier froid, cette période", a dit le président sur TF1. Le gestionnaire d'électricité RTE a indiqué qu'il était probable que les conditions hivernales 2022-2023 permettent au pays de passer les prochaines semaines sans délestage, mais une baisse de la consommation électrique serait bienvenue.

Le plan de sobriété revêt donc une importance significative. Celui-ci, présenté le 6 octobre, donne pour objectif de réduire la consommation d'énergie de 10% dans les deux prochaines années. De l'Etat aux entreprises privées en passant par les collectivités et les particuliers, tout le monde est appelé à jouer un rôle dans les économies énergétiques.

Les particuliers doivent aussi faire des efforts pour participer à la stratégie de sobriété énergétique. Agnès Pannier-Runacher a répété que les Français en situation de précarité énergétique ne seraient pas appelés à se priver davantage d'énergie, en revanche elle a invité tous ceux que le peuvent à adopter les écogestes pour réduire la consommation d'énergie. Et pour éduquer les particuliers aux bons gestes, la ministre a présenté la campagne publicitaire : "Chaque geste compte". La campagne fonctionne sur un slogan : "Je baisse, j'éteins, je décale". Trois idées traduites par cinq gestes principaux :

Régler le chauffage à 19 degrés

Régler le chauffe-eau à 55 degrés et réduire la durée des douches

Débrancher les appareils électroniques lorsqu'ils ne sont pas utilisés

Eteindre les appareils électroniques non utilisés

Installer un thermostat programmable, cette dernière mesure étant facilitée par une aide financière de 65 euros versée par l'Etat.

Cinq spots publicitaires d'une trentaine de secondes forment la campagne et sont diffusés largement sur les écrans jusqu'en février 2023 a précisé Agnès Pannier-Runacher. En plus de cette aide pour mieux agir, les particuliers sont aussi incités à réduire leur consommation ou à agir selon les consignes du plan de sobriété. Le gouvernement a prévu d'inciter à recourir au covoiturage en proposant à partir de janvier 2023 un bonus de 100 euros délivré à tous les nouveaux covoitureurs.

L'Etat et les administrations publiques se doivent d'être exemplaires en matière de sobriété énergétique et sont soumises à 30 mesures prévues par la plan de sobriété. Le ministre de la Fonction publique Stanislas Guérini a insisté sur certaines d'entre elles :

Ne pas utiliser le chauffage au-dessus de 19 degrés, 18 lors des pics de consommation et lorsque le signal Ecowatt sera rouge

Supprimer l'obligation d'eau chaude dans les sanitaires à l'exception des douches

Limiter la vitesse à 110 km/h au lieu de 130 lors des déplacements professionnels réalisés avec un véhicule de service

Limiter l'usage des écrans en débranchant voire en supprimant tous les écrans non essentiels

Recourir à des travaux "à gain rapide" de rénovation des bâtiments publics

Favoriser le télétravail à raison de trois ou quatre jours par semaine

Ce dernier point a soulevé beaucoup de questions. Pour l'heure le télétravail ne concerne que l'administration mais peut être mis en place dans le secteur privé sur décision de la direction. Agnès Pannier-Runacher et Stanislas Guérini ont expliqué mener une expérimentation pour déterminer si la consommation d'énergie est plus importante lorsque les salariés sont en présentiels ou lorsqu'ils travaillent à domicile.

Les agents administratifs accompagnés et formés grâce au plan de sobriété

Les mesures concernant les administrations sont centrales dans le plan de sobriété mais elles viennent avec de différents moyens d'accompagnement a précisé le ministre Stanislas Guérini dont les principaux : l'incitation au télétravail avec l'augmentation de l'indemnité journalière de télétravail de 15%, soit de 2,50€/jour à 2,85€/jour et la formation de 25 000 cadres de la fonction publique d'Etat à la transition écologique d'ici 2024. Cette formation durera trois demi-journées selon les informations de Franceinfo : une dédiée à la théorie et à la sensibilisation sur les effets du réchauffement climatique avec les explications du GIEC ; une sur le terrain dans une ferme bio ou une administration rénovée avec des ateliers pour savoir comment agir en faveur de l'environnement ; enfin une troisième demi-journée pour définir les plans d'actions et les solutions à mettre en œuvre.

En plus d'être formés à la transition écologique, les agents de la fonction publique doivent être formés à l'écoconduite pour réduire la consommation d'énergie sur les routes lors des trajets professionnels. Pour ajouter de l'enjeu à atteindre les objectifs du plan de sobriété, certains hauts fonctionnaires pourraient voir leur rémunération conditionnée à la réduction effective de la consommation d'énergie.

Que prévoit le plan de sobriété pour les entreprises ?

Pour les entreprises sur qui une grande partie du plan de sobriété pèse, une charte a été rédigée par les principaux syndicats et remise au gouvernement. Le texte prévoit seize actions concrètes réparties sur quatre axes majeurs :

La lutte contre le gaspillage énergétique

L'automatisation du chauffage

La mobilité des employés

L'optimisation de l'organisation du travail

Dans le monde de l'entreprise deux mesures reviennent souvent : la baisse du chauffage à 19 degrés voire 17 lorsque les locaux sont vides et l'extinction des éclairages nocturnes ou dès la fermeture des locaux. Selon les secteurs d'activités d'autres mesures s'ajoutent comme la baisse de la température de l'eau notamment dans les établissements d'hôtellerie qui prêteront aussi beaucoup d'attention à l'extinction complète des équipement de cuisson, qui représentent une forte consommation d'énergie aussi bien en gaz qu'en électricité.

Des efforts sont aussi demandés aux collectivités territoriales dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Là aussi des grandes mesures adaptées aux collectivités se détachent :

Baisser le chauffage de 2 degrés dans les gymnases et le mettre "hors-gel" lors des pics de consommation

Baisser d'un degré la température de l'eau dans les piscines et trouver des systèmes moins énergivores et gourmands en eau pour faire fonctionner les centres nautiques

Diminuer l'éclairage public par des équipements basse consommation et la réduction du temps d'éclairage en éteignant plus tôt les lampadaires ou en installant des détecteurs de mouvement. A noter que les enseignes lumineuses doivent être éteintes de 1h à 6h du matin selon un décret publié dans la Journal officiel ce jeudi 6 octobre 2022.

Réduire l'éclairage des stades "de 50% avant et après les matchs en journée, et de 30% en soirée"

S'il est demandé des efforts aux collectivités publiques, le ministre Christophe Béchu a aussi annoncé le déblocage d'un fond vert d'1,5 milliards d'euros à partir de l'année prochaine pour aider les territoires à lutter contre le réchauffement climatique.