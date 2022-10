Congrès EELV : qui remplacera Julien Bayou à la tête des écologistes ?

La nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie les Verts sera connue lors du congrès du parti qui se tiendra le 26 novembre et le 10 décembre 2022. Sept candidates briguent un mandat pour succéder à Julien Bayou.

Le prochain congrès d'Europe Écologie les Verts se tiendra les 26 novembre et 10 décembre 2022. À l'issue de ces deux journées, le parti aura actualisé son orientation politique et renouvelé la composition de ses instances. À un moins d'un mois du début du congrès, la favorite au poste de secrétaire nationale d'EELV est Marine Tondelier. À 36 ans, elle est conseillère régionale des Hauts-de-France et conseillère municipale à Hénin-Beaumont. Sa motion, La Suite, est soutenue par Julien Bayou, le secrétaire actuel et par Eric Piolle, le maire de Grenoble, rapporte RTL. Face à elle, la principale concurrente est Mélissa Camara, soutenue, notamment, par Sandrine Rousseau. Cette élue au conseil municipal de Lille s'inscrit dans un mouvement intersectionnel et défend autant l'écologie que le féminisme, sa motion, appelée La Terre, avait récolté près de 500 signatures, mardi 25 octobre 2022.

Hélène Hardy, cadre et conseillère fédérale d'EELV, est également candidate. Elle défend une écologie populaire avec sa motion, l'Arche. L'avocate Sophie Bussière est candidate avec la motion Printemps écolo, elle compte parmi ses soutiens Yannick Jadot et aurait déjà reçu 600 signatures, selon des informations de France Bleu pays basque. Autre candidate, Claire Desmares, une agricultrice, présidente du groupe écologiste de la région Bretagne, se présente avec la motion Ce qui nous lie, qui compte plus de 200 signatures. Géraldine Boÿer est aussi candidate avec la motion Rébellion, ainsi que Christine Surdon avec Démocratie écologique.

Marine Tondelier est l'une des candidates à la succession de Julien Bayou au secrétariat national d'Europe Écologie les Verts. Dans la motion La Suite qu'elle a déposée, elle déclare vouloir servir le mouvement écologiste, mais aussi refonder EELV pour mieux accueillir les militants. Elle désire par ailleurs "incarner une écologie populaire qui revendique des solutions pour TOUS", écrit-elle. De son côté, Mélissa Camara, avec sa motion La Terre, revendique d'être féministe, radicale et souhaite promouvoir l'égalité et l'équité territoriale. Elle désire "construire un parti à l'image de la société", indique-t-elle. Hélène Hardy, une autre candidate, précise dans sa motion l'Arche vouloir miser sur la décroissance et mettre l'Europe au cœur du projet écologiste.

Avec Printemps écolo, Sophie Bussière espère, elle aussi, refonder EELV et souhaite s'emparer de sujets régaliens, tels que la sécurité. L'agricultrice bretonne Claire Desmares défend une vision de l'écologie radicale et souhaite mettre les territoires au centre, comme elle le détaille dans sa motion Ce qui nous lie. Christine Surdon défend la motion Démocratie écologique, tandis que Géraldine Boÿer présente la motion Rébellion.

Les élections internes au parti EELV auront lieu les 26 novembre et 10 décembre, à l'occasion du congrès du parti. La prochaine secrétaire nationale du parti sera donc connue le 10 décembre 2022.

Il s'agit d'une élection interne au parti. Les adhérents EELV voteront, lors d'un congrès décentralisé le 26 novembre 2022, pour une motion d'orientation et plusieurs motions thématiques. Ils éliront ainsi des conseillers fédéraux et des délégués au congrès fédéral. Le 10 décembre, les membres du congrès fédéral éliront les membres du bureau exécutif.