Macron et McKinsey : de quoi est suspecté le président ?

Le parquet national financier a ouvert deux enquêtes pour "tenue non conforme de comptes de campagne" de 2017 et 2022 et "favoritisme", en lien avec le cabinet de conseil McKinsey. Sans être nommé, Emmanuel Macron est concerné.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 11h25] Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet national financier (PNF) fin octobre dans l'affaire McKinsey pour "favoritisme" et 'tenue non conforme des comptes de campagne électorale" d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 a révélé Le Parisien, jeudi 24 novembre. L'information judiciaire, ouverte contre X, doit faire la lumière sur les comptes des campagnes électorales d'Emmanuel Macron, et notamment le rôle du cabinet de conseil McKinsey. Dans un communiqué publié le 24 novembre au soir, le PNF a indiqué avoir ouvert une enquête pour "tenue non conforme de comptes de campagne", "minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne", ainsi que pour "favoritisme" et "recel de favoritisme". Les juges d'instruction cherchent à savoir si le cabinet McKinsey a participé au financement de la campagne politique du chef de l'État en échange de contrats publics conclus avec le gouvernement.

"Il appartient à la justice de conduire ces investigations en toute indépendance", a répondu l'Élysée dans un communiqué, paru plus tard dans la soirée. Ainsi, la présidence de la République a communiqué avoir "pris connaissance de la communication du parquet national financier concernant l'ouverture de deux informations judiciaires". "Laissons la justice faire", a ajouté la députée Renaissance Prisca Thevenot, jeudi 24 novembre sur Franceinfo. "Je suis très claire. Je défends l'État de droit. Laissons la procédure se faire. Et on pourra après échanger à nouveau quand les conclusions seront apportées", a-t-elle affirmé.

L'ouverture de ces deux informations judiciaires est la suite d'une enquête du PNF visant McKinsey depuis le 31 mars 2022. Le cabinet est soupçonné de "blanchiment aggravé de fraude fiscal" après un rapport du Sénat qui faisait apparaître que l'entreprise n'avait pas payé d'impôts sur les sociétés en France entre 2011 et 2020. Un rapport de la commission d'enquête avait également pointé le recours croissant du gouvernement aux cabinets privés durant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Plusieurs plaintes d'élus, de particuliers et d'associations ont poussé à l'ouverture de ces nouvelles enquêtes.

Quelle réaction à l'Élysée et en macronie ?

L'Élysée est restée silencieuse pendant plusieurs heures après les révélations du Parisien sur l'affaire McKinsey avant de faire des déclarations sobres dans un communiqué. Le palais présidentiel a indiqué avoir "pris connaissance de la communication du Parquet national financier concernant l'ouverture de deux informations judiciaires à la suite notamment de plaintes d'élus et d'associations". Et d'ajouter qu'il "appartient à la justice de conduire ces investigations en toute indépendance." En mars 2022, début de l'affaire McKinsey, Emmanuel Macron s'était aussi contenté de quelques déclarations pour récuser tous les soupçons de favoritisme. "On a l'impression qu'il y a des combines, c'est faux. Aucun contrat n'est passé dans la République sans qu'il respecte la règle des marchés publics, que quiconque a la preuve qu'il y a manipulation mette le contrat en cause au pénal", avait déclaré le chef de l'Etat en campagne, sur le plateau de France 3.

L'ouverture d'une enquête pour "tenue non conforme des comptes de campagne" n'est pas une excellente nouvelle pour l'exécutif qui risque d'être fragilisé auprès de l'opposition. Pourtant, en macronie, des cadres estiment que l'affaire retombera comme un soufflé compte tenu de la rigueur avec laquelle Emmanuel Macron aurait tenu ses comptes de campagne. D'autres jugent que les enquêtes ne peuvent "pas concerner la campagne de 2022" auprès de Franceinfo.

Les liens entre Emmanuel Macron et McKinsey scrutés

Alors que le rapport de la commission d'enquête du Sénat, daté du mois de mars, pointe le recours à plusieurs cabinets de conseils, c'est sur l'entreprise McKinsey que l'attention s'est portée. Et pour cause, selon les données du rapport, l'État a eu recours aux services du cabinet américain pour plusieurs centaines de milliers d'euros rien que sur l'année 2021. Un seul contrat concernant un audit sur "l'évolution du métier d'enseignant" a coûté 500 000 euros au ministère de l'Éducation, prend en exemple Le Parisien. De telles sommes, déboursées auprès d'une seule entreprise, ont mis à la puce à l'oreille des enquêteurs qui se posent une question : la conclusion d'autant de contrats avec McKinsey était-elle la contrepartie d'un financement politique et peut-être celui de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ?

Les liens entre le chef de l'État et le cabinet de conseils sont évidents. Des transferts de forces ont été observés avec des salariés de McKinsey qui occupent des postes internes au parti présidentiel La République en Marche et d'autres qui travaillent au sein des cabinets ministériels, rapporte le quotidien francilien. Certaines forces ou des ex-consultants de McKinsey avaient aussi œuvré pour le compte d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle en 2017, comme l'a révélé Le Monde.