Macron visé par une enquête judiciaire, McKinsey dans l'œil des juges

L'affaire McKinsey entame un nouveau chapitre avec l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier pour "favoritisme" et "financement illégal de campagne électorale" visant celle d'Emmanuel Macron en 2017.

Nouvelle séquence dans l'affaire McKinsey. Le parquet national financier (PNF) a initié en novembre une enquête judiciaire pour "favoritisme" et "financement illégal de campagne électorale" concernant les liens qui unissaient le cabinet de conseils américain et Emmanuel Macron en 2017, d'après les informations publiées par le Parisien, le 24 novembre 2022. Il s'agit de la première enquête visant le président de la République et le sujet est sensible, d'autant plus qu'en mars 2022 la publication d'un rapport du Sénat pointant un recours croissant, quasi-systématique et coûteux du gouvernement aux cabinets privés, dont l'entreprise McKinsey, avait agité la classe politique.

L'ouverture de l'enquête est en fait l'élargissement de la procédure lancée le 31 mars dernier, toujours par le PNF, pour "blanchiment aggravé de fraude fiscale". Des éléments découverts ou confirmés durant les investigations, notamment des liens existants entre l'entourage d'Emmanuel Macron et le cabinet McKinsey, ont poussé le parquet à étendre ses recherches aux deux nouveaux chefs d'accusation.

Les liens entre Emmanuel Macron et McKinsey scrutés

Alors que le rapport de la commission d'enquête du Sénat, daté du mois de mars, pointe le recours à plusieurs cabinets de conseils, c'est sur l'entreprise McKinsey que l'attention s'est portée. Et pour cause, selon les données du rapport, l'Etat a eu recours aux services du cabinet américain pour plusieurs centaines de milliers d'euros rien que sur l'année 2021. Un seul contrat concernant un audit sur "l'évolution du métier d'enseignant" a coûté 500 000 euros au ministère de l'Education prend en exemple le Parisien. De telles sommes déboursées auprès d'une seule entreprise ont mis à la puce à l'oreille des enquêteurs qui se posent une question : la conclusion d'autant de contrats avec McKinsey était-elle la contrepartie d'un financement politique et peut-être celui de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ?

Les liens entre le chef de l'Etat et le cabinet de conseils sont évidents. Des transferts de forces ont même était observés avec des salariés de McKinsey qui occupent des postes internes au parti présidentiel La République en Marche et d'autres qui travaillent au sein des cabinets ministériels, rapporte le quotidien francilien. Certaines forces ou des ex-consultants de McKinsey avaient aussi œuvré pour le compte d'Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle en 2017 comme l'a révélé Le Monde.